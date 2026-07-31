Phó Thủ tướng: Kỳ vọng Nghệ An chuyển biến về chất trong mô hình phát triển

TPO - Phát biểu tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An và xúc tiến đầu tư năm 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Chính phủ kỳ vọng ở Nghệ An không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao hơn mà là sự "chuyển biến về chất" trong mô hình phát triển, đưa quy hoạch nhanh chóng trở thành động lực tăng trưởng mới của địa phương.

Sáng 31/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Nghệ An - hiện thực hóa khát vọng phát triển”.

Theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND, quy hoạch điều chỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ, phát triển nhanh, bền vững và mạnh về kinh tế biển.

Đến năm 2050, tỉnh hướng tới trở thành địa phương có thu nhập cao, hạ tầng hiện đại, kinh tế có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Quy hoạch xác định ba đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế và môi trường đầu tư; phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Điểm nhấn của hội nghị là lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác cho 25 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 110.450 tỷ đồng.

Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình "1 trung tâm động lực, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế và 6 vùng đô thị động lực".

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng các dự án cụ thể. Tỉnh cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá Nghệ An đang sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa chiến lược, nguồn nhân lực, dư địa phát triển và sự quan tâm của Trung ương để trở thành cực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ.

Theo Phó Thủ tướng, trong giai đoạn phát triển mới, quy hoạch không chỉ là công cụ phân bổ không gian mà phải trở thành công cụ kiến tạo phát triển, xác định rõ động lực tăng trưởng, cách huy động nguồn lực và giá trị mang lại cho người dân.

Các nhà đầu tư dự Hội nghị.

Để quy hoạch sớm đi vào cuộc sống, Phó Thủ tướng đề nghị Nghệ An khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện ngay trong tháng 8/2026; ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng có tính liên kết vùng; phát huy vai trò của đầu tư công để thu hút đầu tư tư nhân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát huy giá trị văn hóa xứ Nghệ và kiên định mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng lưu ý, hiệu quả xúc tiến đầu tư không nằm ở tổng vốn đăng ký mà phải được đo bằng tỷ lệ vốn thực hiện, tiến độ triển khai dự án, hiệu quả sử dụng đất, trình độ công nghệ và sức lan tỏa đối với nền kinh tế địa phương.

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư đối với 25 dự án.

“Điều Chính phủ kỳ vọng ở Nghệ An không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao hơn mà là sự chuyển biến về chất trong mô hình phát triển”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn Nghệ An là điểm đến chiến lược để cùng kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.