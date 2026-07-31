Chuyển hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII thành hành động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện

TPO - Phát biểu khai mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn tham gia nghiêm túc, hiệu quả, “làm cho tinh thần Nghị quyết đến được với cán bộ Đoàn, đoàn viên và đông đảo thanh niên bằng cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”.

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu Trung ương tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Điểm cầu Trung ương tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Cùng dự tại điểm cầu Trung ương có gần 500 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; đại diện các đơn vị sự nghiệp, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; báo cáo viên cấp T.Ư của Đoàn; cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công tác Đoàn của các tổ chức Đoàn trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, đơn vị sự nghiệp thuộc T.Ư Đoàn, các tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước và phát trực tiếp trên nền tảng số để đoàn các cấp theo dõi.

Hội nghị có 5.069 điểm cầu với hơn 1 triệu đại biểu tham dự, trong đó có 2.448 đại biểu tại điểm cầu cấp tỉnh. Đại biểu gồm lãnh đạo, cán bộ Đoàn các cấp, báo cáo viên và đại diện các tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước; nhiều địa phương kết nối đến cấp cơ sở, huy động ban chấp hành Đoàn cơ sở, chi đoàn tham gia.

Lấy hiệu quả đối với cộng đồng và đất nước làm thước đo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội Đoàn XIII có ý nghĩa đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào năm 2031.

Tại phiên trọng thể của Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam; đồng thời giao cho Đoàn những nhiệm vụ rất cụ thể.

Theo anh Triết, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng; mỗi cơ sở Đoàn là điểm tựa niềm tin; mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng” là sự tin tưởng và yêu cầu rất cao đối với từng cán bộ Đoàn, từng cấp bộ Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Anh Triết cho biết, Đại hội đã xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm; triển khai Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”; thực hiện Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”; đồng thời xác định 5 nhiệm vụ đột phá.

Tinh thần xuyên suốt của Đại hội là hoạt động của Đoàn phải gần thanh niên hơn, sát cơ sở hơn, thiết thực hơn, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng; lấy sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của thanh niên, lấy hiệu quả đối với cộng đồng và đất nước làm thước đo.

Theo anh Triết, Nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi được nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc và chuyển hóa thành hành động cụ thể. Vì vậy, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là khâu mở đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội nghị.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, đúng thành phần, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; bí thư Đoàn các cấp trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác triển khai tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, chủ động khai thác, lan tỏa hiệu quả hệ thống tài liệu, sản phẩm truyền thông, cụ thể hóa nội dung phù hợp từng đối tượng, “làm cho tinh thần Nghị quyết đến được với cán bộ Đoàn, đoàn viên và đông đảo thanh niên bằng cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 mở ra nhiều thời cơ mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu rất cao đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam. Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo; với khí thế, niềm tin và khát vọng được khơi dậy từ thành công của Đại hội, Hội nghị hôm nay sẽ tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, mở đầu cho một nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả trong toàn Đoàn”, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Bốn chuyên đề trọng tâm

Việc học tập, quán triệt được triển khai trong một ngày với 2 nội dung quan trọng: Buổi sáng học tập Nghị quyết và chương trình hành động của BCH T.Ư Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội; buổi chiều học tập Chương trình hành động của Đoàn cấp tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

T.Ư Đoàn đặt mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và đạt yêu cầu trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội. Việc nghiên cứu, học tập và tuyên truyền được triển khai bằng các hình thức phù hợp, kết hợp giữa tự nghiên cứu và nghe phổ biến, quán triệt; tăng cường ứng dụng công nghệ số, Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, các hệ thống học tập trực tuyến, trí tuệ nhân tạo, kho học liệu số và các nền tảng số của Đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các Bí thư T.Ư Đoàn trực tiếp quán triệt 4 chuyên đề trọng tâm, bao quát những nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chuyên đề thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN quán triệt nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chuyên đề thứ hai, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về công tác tuyên truyền, giáo dục; xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; những nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chuyên đề thứ ba, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam quán triệt các nội dung về Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” và Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”.

Chuyên đề thứ tư, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư quán triệt các nội dung về công tác quốc tế thanh niên; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Các chuyên đề tập trung phân tích, làm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những điểm mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời định hướng phương pháp tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng khối đối tượng, địa bàn và lĩnh vực công tác.

Chiều cùng ngày, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục tổ chức Hội nghị tại địa phương, đơn vị để quán triệt Chương trình hành động của Đoàn cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Sau Hội nghị toàn quốc, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ lý luận trẻ; tổ chức giao ban báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; cung cấp tài liệu để cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Việc tổ chức sinh hoạt, học tập tại chi đoàn được hoàn thành trong tháng 8/2026.