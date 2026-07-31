quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XIII: Xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực

TP - Hôm nay (31/7), Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra do các Bí thư T.Ư Đoàn trực tiếp truyền đạt các chuyên đề. Không dừng ở việc quán triệt Nghị quyết, các tỉnh, thành đoàn đã chủ động xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Triển khai ngay chương trình hành động

Tại Nghệ An, hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 142 điểm cầu trong toàn tỉnh, thu hút trên 1.500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Anh Hồ Phúc Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết toàn khóa và kế hoạch triển khai hằng năm, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ thành những đầu việc rõ người, rõ việc, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Việc triển khai sẽ gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chương trình hành động của Tỉnh Đoàn Nghệ An gồm 126 đầu việc, bám sát 6 nhóm nội dung trọng tâm theo định hướng của Trung ương, từ công tác tuyên truyền, giáo dục; triển khai phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An tiên phong trong kỷ nguyên mới”; chương trình phát triển toàn diện thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh đến tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An xác định tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn. Trọng tâm trước mắt là đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục của Đoàn theo hướng khơi dậy lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, ý thức trách nhiệm và bản lĩnh của thanh niên trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Song song với việc củng cố tổ chức, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung tạo môi trường để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Thanh niên sẽ được khuyến khích đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động vì an sinh xã hội.

“Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết mà quan trọng hơn là xây dựng một thế hệ thanh niên Nghệ An có lý tưởng, bản lĩnh, tri thức, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập; xây dựng tổ chức Đoàn thực sự là người bạn đồng hành, là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, anh Hải nhấn mạnh.

Ði vào cuộc sống bằng công trình, phần việc cụ thể

Trước yêu cầu đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết tâm bằng những chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn. Theo chị Phạm Thị Thu Hiền, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành kế hoạch triển khai toàn tỉnh với phương châm “3 rõ”; tổ chức quán triệt Nghị quyết đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm 100% cán bộ Đoàn chuyên trách được học tập, 100% cơ sở Đoàn xây dựng chương trình hành động và trên 90% đoàn viên được tiếp cận, nghiên cứu Nghị quyết.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nhanh chóng chuyển hóa tinh thần Nghị quyết thành những phong trào, công trình, phần việc thiết thực. Nổi bật là việc triển khai đồng bộ phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” và chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, hướng tới nâng cao tri thức, thể chất, đời sống văn hóa và năng lực số cho thanh niên.

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã thành lập 119 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 5.290 lượt đoàn viên tham gia hỗ trợ tại 92 xã, phường. Các đội hình đã hướng dẫn trên 65.000 lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt. Hơn 200 Tổ công nghệ số cộng đồng đã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi và đồng bào vùng sâu, vùng xa, tiếp cận kỹ năng số. Đặc biệt, Đề án “Đom đóm số” đã huy động nguồn lực xã hội hóa trao tặng 24 phòng máy tính với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng cho các trường học, xã, phường, góp phần tạo điều kiện để hàng nghìn học sinh tiếp cận công nghệ thông tin.

Tinh thần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đang lan tỏa mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, từ mỗi cán bộ Đoàn đến từng đoàn viên, thanh niên Ảnh: Trọng Tài

Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được thông qua, tuổi trẻ Khánh Hòa đã nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần nghị quyết bằng những chương trình, công trình, phần việc thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Chia sẻ về những kết quả bước đầu, chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong năm 2026, Tỉnh Đoàn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng hệ thống nhiệm vụ, chỉ tiêu, đề án và kế hoạch với lộ trình, thời gian, đơn vị chủ trì được phân công rõ ràng. “Tinh thần xuyên suốt là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm mỗi nhiệm vụ đều gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn”, chị Ngân nói.

5 tiên phong trong kỷ nguyên mới Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có chủ đề: "Tự hào, vững tin theo Ðảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" cùng khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai". Ðại hội thông qua Nghị quyết với việc lần đầu tiên triển khai phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới"; chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam". Ðại hội xác lập 13 chỉ tiêu của nhiệm kỳ; 7 chương trình, đề án trọng điểm cùng các giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng Ðoàn, công tác Ðội và tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, hệ thống chính trị. Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” gồm 5 nội dung tiên phong, gồm: Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo chị Ngân, trọng tâm của năm 2026 là triển khai phong trào “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới”, trong đó lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm một trong những động lực phát triển. Tỉnh Đoàn đang xây dựng Đề án nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, đồng thời triển khai chương trình “Bình dân học vụ số” với các hợp phần “Bình dân học AI”, phổ cập kỹ năng số và kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng, góp phần trang bị hành trang số cho đoàn viên, thanh niên.

Vừa qua, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã ra mắt 5 “Đội hình xung kích vì nhân dân phục vụ” tại 5 xã, phường. Các đội hình tình nguyện được huy động tham gia thu thập, rà soát, đối chiếu, cập nhật và hoàn thiện thông tin các thửa đất, phục vụ công tác số hóa dữ liệu đất đai, góp phần hỗ trợ chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số.

Học sinh được học tập với máy tính từ Đề án “Đom đóm số” do Tỉnh Đoàn Thái Nguyên triển khai

Anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, tuổi trẻ Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cụ thể hóa Nghị quyết với tinh thần khẩn trương, bằng những mô hình, công trình, phần việc phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, lấy hiệu quả làm thước đo và giá trị thực tiễn làm mục tiêu.

“Khi mỗi đoàn viên lấy hành động làm kim chỉ nam và lấy sự cống hiến làm động lực, tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống, góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, anh Linh nhấn mạnh.