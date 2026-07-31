Số ca ung thư tăng 59% và tiếp tục tăng, ung thư vú và phổi là cao nhất

Khách mời, chuyên gia tham dự hội thảo:
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế.
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện K, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam.
- Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Văn - Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2.
- Tiến sĩ, Bác sĩ Lưu Ngân Tâm - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy.
- Ngoài ra còn có đại diện sở y tế các tỉnh, thành phía Nam, cùng các bệnh viện, hiệp hội chuyên ngành và doanh nghiệp y tế.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ:
- Ông Douglas Kuo - Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand
- Bà Tạ Thị Lương - Sale Account Manager - Công ty thiết bị y tế LD
- Dược sĩ Châu Thanh Tú, Dược sĩ trưởng Hội đồng chuyên môn dược, Hệ thống chuỗi Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu
- Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Sinh - Giám Đốc Y Khoa - Gene Solutions
- Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy
- Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phúc Minh Tuệ - Trưởng Khoa Ung bướu Bệnh viện Nhân dân 115
- Bà Hoàng Thị Trúc Quỳnh - Trưởng phòng Đối Ngoại- Công ty Amway Việt Nam
- Bà Ngô Thị Thu Thủy - Tổng giám đốc Công ty Fujiwa Việt Nam
- Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế - phát biểu chỉ đạo tại hội thảo:
Về tầm quan trọng của công tác phòng, chống ung thư, chúng ta đã được nghe rất đầy đủ trong phần phát biểu trước. Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của hội thảo.
Theo tôi, đây là chủ đề rất hay vì bao quát đầy đủ định hướng mà không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đang hướng tới. Hội thảo như sợi chỉ xuyên suốt, kết nối tất cả mắt xích trong công tác phòng, chống ung thư, từ sàng lọc, phát hiện sớm, truyền thông, dự phòng, điều trị, dinh dưỡng, phục hồi chức năng đến chăm sóc giảm nhẹ. Đó đều là những nội dung hết sức quan trọng.
Ở góc độ quản lý nhà nước, tôi xin chia sẻ một số ý kiến. Trước hết, công tác phòng, chống ung thư luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế.
Điều đó được thể hiện qua nhiều chiến lược, chương trình đã và đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Trong thời gian qua, chúng ta có hai chính sách rất quan trọng.
Thứ nhất là Luật Phòng bệnh đã được ban hành. Thứ hai là Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Hai chính sách này đều hướng đến mục tiêu chung là chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang tư duy phòng bệnh, không chỉ chờ đến khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn mà phải tăng cường truyền thông, dự phòng và phát hiện sớm.
Đây là chiến lược quan trọng để chúng ta tiến xa hơn trong công tác phòng, chống ung thư. Tín hiệu đáng mừng nữa là trình độ điều trị ung thư chuyên sâu của Việt Nam đã tiệm cận với nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Đội ngũ thầy thuốc của chúng ta đã làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại, đồng thời hệ thống trang thiết bị phục vụ điều trị ung thư cũng ngày càng được đầu tư, phát triển.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Trước hết là độ bao phủ của các dịch vụ điều trị ung thư chuyên sâu chưa đồng đều giữa các vùng, miền.
Người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ với các kỹ thuật điều trị hiện đại. Bên cạnh đó, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống ung thư vẫn cần tiếp tục được tăng cường để tạo nên sức mạnh tổng thể.
Tôi trân trọng cảm ơn Báo Tiền Phong, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Hội Ung thư Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà khoa học đã tổ chức hội thảo ý nghĩa. Tôi tin rằng những sáng kiến, khuyến nghị và ý kiến chuyên môn được chia sẻ hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Y tế nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý, qua đó thúc đẩy công tác phòng, chống ung thư phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin kính chúc quý thầy cô, các nhà khoa học và toàn thể quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc hội thảo thành công tốt đẹp.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu khai mạc:
Ung thư không còn là câu chuyện riêng của ngành y tế hay của từng gia đình có người mắc bệnh. Nó đã trở thành một vấn đề lớn về y tế, là gánh nặng kinh tế - xã hội và là mối quan tâm của mọi gia đình.
Theo số liệu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư quốc tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong vì căn bệnh này và có trên 409.000 người đang sống chung với ung thư trong vòng 5 năm sau chẩn đoán.
Những con số ấy phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm: ung thư đang trở thành một trong những gánh nặng bệnh tật lớn nhất của nước ta. Đáng lưu ý hơn, xu hướng trẻ hóa ở một số loại ung thư như ung thư vú và ung thư đại trực tràng cũng đang đặt ra những thách thức mới đối với hệ thống y tế và công tác phòng bệnh.
Thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố già hóa dân số, sự gia tăng của ung thư còn chịu tác động từ nhiều nguyên nhân như: hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, ô nhiễm môi trường, chế độ dinh dưỡng thiếu lành mạnh, ít vận động, béo phì, nhiễm virus viêm gan B, C, HPV và đặc biệt là thói quen chủ quan, chưa coi trọng tầm soát định kỳ.
Điều đáng tiếc là không ít bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị thành công và làm gia tăng chi phí cho gia đình cũng như xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ khác, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng khi y học thế giới đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong chẩn đoán sớm, sinh học phân tử, giải trình tự gen, miễn dịch trị liệu, điều trị nhắm trúng đích, trí tuệ nhân tạo và y học chính xác.
Những tiến bộ này đang từng bước thay đổi quan niệm rằng ung thư đồng nghĩa với án tử. Với nhiều loại ung thư, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, người bệnh có thể sống khỏe mạnh nhiều năm, thậm chí khỏi bệnh. Đó cũng chính là lý do chúng tôi lựa chọn chủ đề "Phòng chống ung thư - Cần bước đột phá toàn diện".
Toàn diện có nghĩa là kết nối chặt chẽ giữa dự phòng, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Quan trọng hơn, đó còn là sự phối hợp giữa Nhà nước, ngành y tế, các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ quan báo chí và chính mỗi người dân. Cuộc chiến chống ung thư không thể thành công nếu chỉ đặt lên vai các bác sĩ. Đây phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Là một cơ quan báo chí, Báo Tiền Phong nhận thức sâu sắc rằng truyền thông không chỉ có nhiệm vụ phản ánh thực trạng, mà còn góp phần thay đổi nhận thức và thúc đẩy hành động. Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn đồng hành với ngành y tế thông qua các diễn đàn khoa học, các chương trình truyền thông về sức khỏe, hiến máu tình nguyện, phòng chống bệnh không lây nhiễm và nhiều hoạt động cộng đồng khác.
Hôm nay, chúng tôi mong muốn hội thảo sẽ tiếp tục là một diễn đàn cởi mở, nơi các nhà quản lý, chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những tiến bộ mới của y học và những chính sách, sáng kiến có khả năng tạo nên bước chuyển trong công tác phòng, chống ung thư tại Việt Nam.
Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng sau hội thảo, sẽ có thêm nhiều khuyến nghị chính sách thiết thực, nhiều mô hình hợp tác giữa bệnh viện, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp về tầm soát sớm, lối sống lành mạnh và bình đẳng trong tiếp cận các thành tựu y học hiện đại.
Mỗi bệnh nhân ung thư không chỉ là một hồ sơ bệnh án, mà là một con người với những ước mơ, gia đình và khát vọng được sống. Mỗi ca bệnh được phát hiện sớm không chỉ cứu một mạng người, mà còn giữ gìn hạnh phúc của một gia đình và giảm bớt gánh nặng cho xã hội.
Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng, bằng trí tuệ, trách nhiệm và sự chung tay của các nhà quản lý, đội ngũ chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan báo chí và toàn xã hội, chúng ta sẽ từng bước tạo nên những đột phá thực sự trong cuộc chiến chống ung thư, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, nhân văn hơn và phát triển bền vững hơn.
Về phía lãnh đạo bộ ngành và các chuyên gia, đại biểu:
- PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế
- Thạc sĩ Nguyễn Trí Dũng - Vụ phó Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế
- Thầy thuốc Nhân dân - TS-BS CKII Phạm Xuân Dũng - Phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam - Chủ tịch Hội Ung thư TPHCM
- PGS.TS.BS Đỗ Anh Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện K, Chánh văn phòng Hội ung thư VN
- TS.BS Lưu Ngân Tâm - Trưởng khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Chợ Rẫy- Chủ tịch Hội nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hoá Việt Nam
- PGS-TS Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Hiệu trưởng ĐH Quốc tế Hồng Bàng
- PGS-TS Hà Văn Thiệu - Trưởng Khoa Y - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- BSCKII Nguyễn Đình Văn - Trưởng Khoa Ung bướu Huyết học - Bệnh viện Nhi đồng 2
- Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
Về phía lãnh đạo Sở Y tế và bệnh viện các tỉnh, thành khu vực phía Nam:
- BS CK 2 Chung Tấn Thịnh - Phó giám đốc Sở Y tế An Giang
- Đại diện Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế Cần Thơ
- PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM
- PGS.TS Lê Khắc Cường - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
- TS.BS Ngô Viết Thịnh - Phó giám đốc Chuyên môn BV ĐH Quốc tế Hồng Bàng
- TS.BS Lâm Đức Hoàng - Trưởng Khoa Xạ trị - BV Ung bướu TPHCM
- Đại tá, TS.BS Nguyễn Thành Công - Phó Giám Đốc Viện Ung bướu kiêm Trưởng Khoa Xạ Trị BV Quân y 175
- PGS.TS.BS Võ Duy Long - Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hoá BV ĐHYD TPHCM
- TS.BS Phạm Văn Tác - Nguyên Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ - Bộ Y tế
- Ths.Bs Nguyễn Phúc Minh Tuệ - Trưởng Khoa Ung bướu Bệnh viện Nhân dân 115
- PGS.TS.BS Trần Xuân Vĩnh - Đại học Y Dược TPHCM
- Bác sĩ Nguyễn Hồng Trung- Giám đốc Y khoa, Bệnh viện quốc tế Mỹ
- Đại diện Phòng khám Đa khoa Hoàng Long – Cơ sở TPHCM
- Đại diện Hệ thống Trung tâm Xét nghiệm Hòa Hảo – Medic
Về phía đơn vị tổ chức cùng đơn vị phối hợp
- Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Trưởng Ban Tổ chức
- GS.TS.BS Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
- Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng đại diện tại TPHCM báo Tiền Phong - Phó trưởng Ban tổ chức
- Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thành viên Ban tổ chức.
- Nhà báo Trần Ngọc Lâm - Phó Trưởng Văn phòng Báo Tiền Phong tại TPHCM- thành viên Ban tổ chức
Cùng với đó, chương trình còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các sở y tế, các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương, các hiệp hội chuyên ngành, các doanh nghiệp y tế.
Chương trình mở đầu bằng tiết mục piano đầy cảm xúc của nam sinh Lý Đại Phước (21 tuổi), đang điều trị bệnh ung thư cơ - một dạng ung thư hiếm gặp không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới.
Cả hội trường Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng im phăng phắc, nghe từng nốt piano. Dù mắc bệnh hiểm nghèo khi tuổi đời còn rất trẻ, buộc phải bỏ dở việc học đại học để chống chọi với bệnh tật song điều đó không làm em nản chí. Tiết mục biểu diễn piano ngày hôm nay là cho chính em tự học trong thời gian điều trị bệnh.
Sau khi những giai điệu khép lại, MC Mỹ Vân bước lên sân khấu, chia sẻ câu chuyện đặc biệt của chàng trai trẻ.
Đại Phước phát hiện mắc bệnh khi tuổi đời còn rất trẻ, phải tạm gác việc học đại học để bước vào hành trình điều trị đầy gian nan. Tuy nhiên, nghịch cảnh không thể làm em chùn bước. Trong suốt thời gian điều trị, Đại Phước đã tự học đàn piano và mang chính thành quả ấy đến biểu diễn trước đông đảo đại biểu, khách mời như một thông điệp về nghị lực, niềm tin và khát vọng sống.
Để ghi nhận tinh thần lạc quan của nam sinh, Thầy thuốc ưu tú, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Chủ tịch Hội Ung thư TPHCM đã lên sân khấu trao tặng Đại Phước bó hoa tươi thắm, thay lời động viên và chúc em tiếp tục vững vàng trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Khoảnh khắc cả khán phòng đồng loạt dành những tràng pháo tay dài cho Đại Phước đã tạo nên bầu không khí xúc động, mở đầu chương trình bằng câu chuyện đẹp về nghị lực vượt lên số phận. Hình ảnh chàng trai trẻ say sưa bên phím đàn không chỉ truyền cảm hứng cho những bệnh nhân ung thư mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về niềm tin, hy vọng và sức mạnh của ý chí.
Ung thư đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với hệ thống y tế Việt Nam khi số ca mắc mới và tử vong ngày càng gia tăng. Dù nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật robot, xạ trị chính xác, thuốc nhắm trúng đích hay liệu pháp miễn dịch đã được triển khai, không phải người bệnh nào cũng có cơ hội tiếp cận.
Thực trạng phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, quá tải bệnh viện tuyến cuối, chênh lệch năng lực điều trị giữa các tuyến, gánh nặng chi phí và những hạn chế về nhân lực, chính sách bảo hiểm y tế vẫn là những "điểm nghẽn" cần sớm tháo gỡ.
Xuất phát từ thực tiễn này, Báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức hội thảo "Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện".
Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành và đại diện nhiều bệnh viện lớn nhằm phân tích thực trạng ung thư tại Việt Nam, nhận diện những điểm nghẽn trong phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị và chăm sóc người bệnh, đồng thời đề xuất các giải pháp về chính sách, tài chính, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến.