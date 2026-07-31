Số ca ung thư tăng 59% và tiếp tục tăng, ung thư vú và phổi là cao nhất

report Hai chính sách quan trọng trong phòng, chống ung thư

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế - phát biểu chỉ đạo tại hội thảo:

Về tầm quan trọng của công tác phòng, chống ung thư, chúng ta đã được nghe rất đầy đủ trong phần phát biểu trước. Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của hội thảo.

Theo tôi, đây là chủ đề rất hay vì bao quát đầy đủ định hướng mà không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đang hướng tới. Hội thảo như sợi chỉ xuyên suốt, kết nối tất cả mắt xích trong công tác phòng, chống ung thư, từ sàng lọc, phát hiện sớm, truyền thông, dự phòng, điều trị, dinh dưỡng, phục hồi chức năng đến chăm sóc giảm nhẹ. Đó đều là những nội dung hết sức quan trọng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế - phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Ở góc độ quản lý nhà nước, tôi xin chia sẻ một số ý kiến. Trước hết, công tác phòng, chống ung thư luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế.

Điều đó được thể hiện qua nhiều chiến lược, chương trình đã và đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Trong thời gian qua, chúng ta có hai chính sách rất quan trọng.

Thứ nhất là Luật Phòng bệnh đã được ban hành. Thứ hai là Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Hai chính sách này đều hướng đến mục tiêu chung là chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang tư duy phòng bệnh, không chỉ chờ đến khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn mà phải tăng cường truyền thông, dự phòng và phát hiện sớm.

Đây là chiến lược quan trọng để chúng ta tiến xa hơn trong công tác phòng, chống ung thư. Tín hiệu đáng mừng nữa là trình độ điều trị ung thư chuyên sâu của Việt Nam đã tiệm cận với nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Đội ngũ thầy thuốc của chúng ta đã làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại, đồng thời hệ thống trang thiết bị phục vụ điều trị ung thư cũng ngày càng được đầu tư, phát triển.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Trước hết là độ bao phủ của các dịch vụ điều trị ung thư chuyên sâu chưa đồng đều giữa các vùng, miền.

Người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ với các kỹ thuật điều trị hiện đại. Bên cạnh đó, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống ung thư vẫn cần tiếp tục được tăng cường để tạo nên sức mạnh tổng thể.

Tôi trân trọng cảm ơn Báo Tiền Phong, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Hội Ung thư Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà khoa học đã tổ chức hội thảo ý nghĩa. Tôi tin rằng những sáng kiến, khuyến nghị và ý kiến chuyên môn được chia sẻ hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Y tế nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý, qua đó thúc đẩy công tác phòng, chống ung thư phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin kính chúc quý thầy cô, các nhà khoa học và toàn thể quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc hội thảo thành công tốt đẹp.