Số ca ung thư có thể tăng 80%, ung thư vú và phổi là cao nhất

Khách mời, chuyên gia tham dự hội thảo:
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế.
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện K, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam.
- Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Văn - Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2.
- Tiến sĩ, Bác sĩ Lưu Ngân Tâm - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy.
- Ngoài ra còn có đại diện sở y tế các tỉnh, thành phía Nam, cùng các bệnh viện, hiệp hội chuyên ngành và doanh nghiệp y tế.
Tiến sĩ, bác sĩ Lưu Ngân Tâm, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy:
Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư đang rất cao. Trên thế giới, trước khi bắt đầu điều trị, tỷ lệ này dao động từ 30-70%, còn tại Việt Nam dao động từ 45-85% tùy theo vùng miền và loại ung thư.
Nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng suy mòn, thiếu máu, sụt cân không mong muốn ngay từ khi mới phát hiện bệnh. Trong khi đó, các phương pháp điều trị đa mô thức dù ngày càng tiến bộ nhưng gây ra nhiều tác dụng phụ như nôn mửa, tiêu chảy, viêm loét miệng khiến bệnh nhân ăn uống kém và kiệt sức dần.
Bản thân khối u tiết ra các chất làm tiêu hao năng lượng và kích động hệ miễn dịch tăng tiết các yếu tố viêm. Tình trạng viêm dẫn đến phân hủy cơ xương, thậm chí cả cơ tim, làm giảm sức co bóp của tim. Vì vậy, người bệnh mệt mỏi hơn và nguy cơ tử vong cũng tăng lên. Khi bệnh nhân bị mất khối cơ, vết mổ sẽ khó lành hơn, nguy cơ nhiễm trùng cao hơn và thời gian nằm viện kéo dài hơn.
Đồng thời, độc tính của hóa trị tăng lên, buộc bác sĩ phải giảm liều hoặc gián đoạn điều trị. Các nghiên cứu cho thấy bệnh nhân bị mất khối cơ có nguy cơ tử vong cao hơn khoảng 1,68 lần so với người có khối cơ bình thường. Đáng chú ý, khoảng 20% bệnh nhân ung thư tử vong do suy dinh dưỡng trước khi tử vong vì sự tiến triển của khối u.
Hiện nay vẫn còn nhiều quan niệm sai lầm về dinh dưỡng. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc nhịn ăn hay áp dụng chế độ ăn nghèo năng lượng, kể cả chế độ Keto, có thể làm khối u teo lại. Người bệnh cũng không nên tốn kém tiền bạc vào các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc vì điều đó không mang lại giá trị trong điều trị.
Tháng 6/2026, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư. Theo đó, tất cả người bệnh cần được sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng ngay từ đầu thông qua hệ thống bệnh án điện tử, phân tầng nguy cơ theo các mức xanh, vàng và đỏ để có kế hoạch can thiệp phù hợp.
Trong điều trị, chúng ta cần ưu tiên nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa bằng chế độ ăn phù hợp hoặc bổ sung dinh dưỡng đường uống thay vì chỉ dựa vào truyền dịch tĩnh mạch, bởi truyền dịch chỉ cung cấp khoảng 100 kcal. Nhu cầu protein của bệnh nhân ung thư cần tăng từ 20-100% so với người bình thường. Bên cạnh đó, có thể bổ sung Omega-3 để hỗ trợ kháng viêm và HMB để tăng tổng hợp, giảm thoái biến khối cơ.
Quan trọng nhất là phải xem dinh dưỡng lâm sàng là một phương pháp điều trị thực thụ, không chỉ là biện pháp hỗ trợ. Việc phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ điều trị và chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp người bệnh đủ sức khỏe để theo hết lộ trình điều trị, giảm biến chứng, giảm chi phí y tế, đồng thời cải thiện chất lượng và thời gian sống.
BS.CKII Nguyễn Đình Văn, Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM:
Ung thư nhi ít ca hơn nhưng dễ bị bỏ quên. Khi nói đến ung thư, xã hội thường nghĩ đến người lớn vì số ca nhiều, truyền thông nhiều và nhiều bệnh viện cùng tham gia điều trị.
Cụ thể, đối với người lớn thì số bệnh nhân lớn, được nhắc đến thường xuyên. Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có thể điều trị theo từng cơ quan. Ví dụ như sản phụ khoa sẽ điều trị ung thư vú, cổ tử cung; chấn thương chỉnh hình điều trị ung thư xương…
Còn đối với trẻ em, số ca mới hằng năm thấp hơn rất nhiều. Nhiều người không nghĩ trẻ em cũng có thể bị ung thư. Việc điều trị chuyên sâu tập trung ở số ít trung tâm nhi, ung bướu và huyết học. Tính đến giữa năm 2026, Bệnh viện Nhi đồng 2 đang điều trị hơn 1.670 bệnh nhân, thời gian nằm viện trung bình khoảng 10 ngày.
Tới giữa tháng 6/2026, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM có khoảng 400 ca ung thư mới. Ở quy mô toàn quốc, bệnh nhi bị ung thư ít hơn ung thư người lớn rất nhiều nhưng con số cũng không nhỏ với khoảng 3.000 - 3.500 người/năm.
Ung thư nhi là bệnh hiếm hơn về số lượng nên thường bị lu mờ trong thảo luận chính sách ung thư. Ung thư nhi ít hơn ung thư người lớn nên ít được chú ý, không có tầm soát thường quy như nhiều bệnh ung thư người lớn, chậm chẩn đoán hoặc chuyển tuyến, làm mất cơ hội chữa khỏi cho các bệnh nhi bị ung thư. Việc điều trị ung ung thư nhi rất quan trọng vì cơ hội cứu sống rất lớn. Khác với cảm giác “ung thư là tuyệt vọng”, nhiều ung thư trẻ em có thể chữa khỏi nếu chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.
Tỷ lệ sống chung ước tính trong phân tích cắt ngang sơ bộ tại khoa là hơn 70%. Khi chữa khỏi trẻ bị ung thư là trả lại cả một cuộc đời phía trước. Ngoài ra, đây là nhóm bệnh có khả năng “đầu tư đúng - kết quả thấy được”. Chi phí thuốc nền tảng tương đối thấp. Cụ thể, nhiều phác đồ điều trị ung thư nhi dựa trên thuốc hóa trị kinh điển - generic đã sử dụng nhiều năm và có chi phí thấp hơn so với thuốc nhắm trúng đích hiện đại.
Số ca ung thư nhi ghi nhận tăng là tín hiệu tốt của hệ thống y tế, vì phát hiện sớm hơn chứ không chỉ là “bệnh nhiều hơn”. Khi hệ thống y tế phát triển, số ca được phát hiện và chuyển đến trung tâm điều trị sẽ tăng. Đây là dấu hiệu bệnh đang được nhìn thấy rõ hơn. Cụ thể, tuyến dưới nhận diện các dấu hiệu cảnh báo tốt hơn, giảm bỏ sót và chậm chẩn đoán. Quy trình chuyển tuyến, thông tuyến thuận lợi giúp trẻ đến trung tâm chuyên sâu kịp thời. Kinh tế gia đình và bảo hiểm y tế cải thiện, nhiều trẻ có cơ hội bắt đầu điều trị đúng phác đồ.
Thế nhưng, số ca được phát hiện tăng sẽ làm quá tải nếu năng lực điều trị, nhân lực và cơ sở vật chất không tăng tương ứng và tạo ra nhiều điểm nghẽn. Điểm nghẽn đầu tiên là thiếu cơ sở vật chất và mạng lưới điều trị. Ung thư nhi cần điều trị kéo dài, theo dõi sát và chăm sóc hỗ trợ liên tục nên quá tải không chỉ là thiếu giường, mà là thiếu cả hệ sinh thái điều trị. Trong khi đó, trung tâm chuyên sâu còn ít.
Bệnh nhân dồn về vài bệnh viện lớn, năng lực điều trị không tăng kịp số ca được phát hiện. Thiếu phòng ốc, giường bệnh. Điều trị hóa trị cần kiểm soát nhiễm trùng, truyền máu, theo dõi độc tính và lưu viện nhiều đợt. Tuyến dưới chưa đủ vai trò hỗ trợ và còn khó đảm nhận sốt giảm bạch cầu, truyền chế phẩm máu, theo dõi duy trì và phát hiện biến chứng.
Điểm nghẽn tiếp theo là thiếu nhân lực chuyên trách và chính sách giữ người. Hiện nay, ung thư nhi là chuyên ngành cường độ cao như chuyên môn sâu, chăm sóc liên tục, độc tính điều trị nặng và áp lực tâm lý lớn. Bác sĩ chuyên sâu còn thiếu khi cả nước có chưa tới 100 bác sĩ. Bác sĩ điều trị ung thư nhi cần kiến thức huyết học, ung bướu, nhi khoa, hồi sức, nhiễm trùng và chăm sóc giảm nhẹ.
Điều dưỡng ung thư nhi cần kỹ năng truyền hóa chất, theo dõi độc tính, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý gia đình. Khối lượng công việc lớn, rủi ro cao, áp lực cảm xúc nặng nếu không có đãi ngộ và lộ trình nghề nghiệp rõ.
Điểm nghẽn thứ ba là thiếu sự chuẩn bị chính thức từ hệ thống đào tạo. Để có nhân lực, ung thư nhi phải hiện diện trong đào tạo y khoa - từ nhận diện sớm ở tuyến đầu đến đào tạo chuyên sâu tại trung tâm. Sinh viên y cần được học rằng trẻ em cũng có thể mắc ung thư và biết dấu hiệu cảnh báo để chuyển tuyến sớm.
Bác sĩ nội trú, bác sĩ mới ra trường cần có lộ trình tiếp cận ung thư nhi rõ ràng, không chỉ học qua trải nghiệm rời rạc. Tuyến dưới cần được chuẩn hóa xử trí sốt giảm bạch cầu, truyền máu, theo dõi duy trì và nhận diện biến chứng. Do đó, phải công nhận ung thư nhi là vấn đề hiện hữu nhưng dễ bị bỏ quên vì số ca ít hơn ung thư người lớn. Mở rộng mạng lưới điều trị từ trung tâm chuyên sâu, tuyến dưới hỗ trợ theo mô hình vệ tinh.
Đồng thời đầu tư cơ sở vật chất như phòng bệnh, giường điều trị, truyền máu, kiểm soát nhiễm trùng và chăm sóc hỗ trợ. Mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí ngoài viện phí cho gia đình khó khăn. Có chính sách đãi ngộ để thu hút và giữ chân nhân lực ung thư nhi. Đưa ung thư nhi vào đào tạo chính thức ở đại học, sau đại học và đào tạo liên tục.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện K - Chánh văn phòng Hội Ung thư Việt Nam:
Theo ghi nhận của Globocan 2024, thế giới có hơn 20 triệu ca ung thư mới mắc và gần một nửa số đó đã tử vong. Tại Việt Nam, ghi nhận mới nhất có gần 180.000 ca mới mắc.
Tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều so với các nước phát triển do bệnh thường được chẩn đoán ở giai đoạn trễ. Nhìn lại số liệu từ năm 2008 với hơn 100.000 ca mắc, trong vòng 16 năm qua, tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam đã tăng đến 60% và số ca tử vong tăng 35%.
Dự báo đến năm 2050, số ca mắc có thể tăng lên 80% nếu không có những bước đi sớm. Ở nam giới, ung thư phổi vẫn đứng hàng đầu và hiện chủ yếu được chẩn đoán rất trễ, dẫn đến chi phí điều trị cao nhưng chủ yếu chỉ để kéo dài thời gian sống.
Các loại ung thư phổ biến tiếp theo là đại trực tràng, gan, dạ dày và thực quản. Đối với ung thư gan, kỳ vọng tỷ lệ sẽ giảm nhờ chương trình tiêm phòng virus viêm gan hơn 20 năm qua.
Ở nữ giới, ung thư vú đứng hàng đầu nhưng đã có nhiều tiến bộ. Ngay cả ở giai đoạn di căn (giai đoạn 4), nhiều bệnh nhân vẫn sống trên 5 năm hoặc được chữa khỏi. Ung thư cổ tử cung cũng có xu hướng giảm so với trước đây. Về nguyên nhân, thế giới có khoảng 40% ung thư có thể phòng ngừa qua kiểm soát rượu, thuốc lá, béo phì và vận động.
Riêng tại Việt Nam, gần 50% các ca ung thư liên quan đến nhiễm trùng, do đó việc phòng ngừa HPV, HCV, HBV và lối sống lành mạnh là rất quan trọng. Hệ thống mạng lưới phòng chống ung thư hiện nay có diện rộng nhưng chưa sâu. Nhân lực y tế đang thiếu hụt khi chỉ có 4,6 bác sĩ nội khoa ung thư và 1,3 bác sĩ xạ trị trên mỗi 1.000 người bệnh, đặc biệt thiếu bác sĩ giải phẫu bệnh.
Chi phí điều trị là gánh nặng lớn: Một bệnh nhân ung thư phổi tốn gần 170 triệu đồng. Một số loại thuốc tiên tiến hiện chưa được Bảo hiểm y tế chi trả do giá cao. Hy vọng tới đây danh mục bảo hiểm sẽ mở rộng và các loại thuốc tương tự sinh học (biosimilars) sẽ giúp giảm giá thành để nhiều bệnh nhân tiếp cận hơn.
Việc ghi nhận ung thư quốc gia hiện mới tập trung tại một số điểm như Bệnh viện K. Chúng ta cần bộ số liệu chính xác để có chính sách phù hợp. Khung kiểm soát của WHO bao gồm dự phòng, chẩn đoán sớm, sàng lọc, điều trị và theo dõi sau điều trị. Các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản tập trung vào các bệnh có test sàng lọc hiệu quả như ung thư cổ tử cung, vú, đại trực tràng và phổi. Tại Việt Nam, định hướng là đi từng bước, tập trung vào ung thư vú và cổ tử cung trước, sau đó là đại trực tràng và phổi.
Chiến lược trong thập kỷ tới đề xuất 5 sự chuyển dịch:
Giám sát quốc gia: Ghi nhận đầy đủ, liên thông dữ liệu để phản hồi chính sách.
Dự phòng ung thư theo vòng đời và nguy cơ: Kiểm soát các yếu tố sinh ung thư; quản lý nhóm nguy cơ cao, di truyền và tổn thương tiền ung thư.
Sàng lọc có tổ chức: Tích hợp vào khám sức khỏe toàn dân; quản lý dân số, từ mời sàng lọc đến chẩn đoán và điều trị.
Chăm sóc ung thư liên tục, công bằng: Chuẩn hóa, phân tuyến, điều trị đa mô thức, chăm sóc giảm nhẹ và theo dõi sau điều trị.
Hệ sinh thái ung thư số quốc gia: Chuẩn hóa dữ liệu và ứng dụng AI để nâng cao dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán và chất lượng điều trị.
Phòng, chống ung thư không thể chỉ là những chiến dịch: Việt Nam cần một chương trình phòng, chống ung thư quốc gia có tổ chức, dữ liệu dẫn đường để đúng người được can thiệp, phát hiện sớm hơn và điều trị kịp thời hơn.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - trao hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ:
- Ông Douglas Kuo - Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand
- Bà Tạ Thị Lương - Sale Account Manager - Công ty thiết bị y tế LD
- Dược sĩ Châu Thanh Tú, Dược sĩ trưởng Hội đồng chuyên môn dược, Hệ thống chuỗi Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu
- Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Sinh - Giám Đốc Y Khoa - Gene Solutions
- Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy
- Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phúc Minh Tuệ - Trưởng Khoa Ung bướu Bệnh viện Nhân dân 115
- Bà Hoàng Thị Trúc Quỳnh - Trưởng phòng Đối Ngoại- Công ty Amway Việt Nam
- Bà Ngô Thị Thu Thủy - Tổng giám đốc Công ty Fujiwa Việt Nam
- Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế - phát biểu chỉ đạo tại hội thảo:
Về tầm quan trọng của công tác phòng, chống ung thư, chúng ta đã được nghe rất đầy đủ trong phần phát biểu trước. Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của hội thảo.
Theo tôi, đây là chủ đề rất hay vì bao quát đầy đủ định hướng mà không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đang hướng tới. Hội thảo như sợi chỉ xuyên suốt, kết nối tất cả mắt xích trong công tác phòng, chống ung thư, từ sàng lọc, phát hiện sớm, truyền thông, dự phòng, điều trị, dinh dưỡng, phục hồi chức năng đến chăm sóc giảm nhẹ. Đó đều là những nội dung hết sức quan trọng.
Ở góc độ quản lý nhà nước, tôi xin chia sẻ một số ý kiến. Trước hết, công tác phòng, chống ung thư luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế.
Điều đó được thể hiện qua nhiều chiến lược, chương trình đã và đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Trong thời gian qua, chúng ta có hai chính sách rất quan trọng.
Thứ nhất là Luật Phòng bệnh đã được ban hành. Thứ hai là Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Hai chính sách này đều hướng đến mục tiêu chung là chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang tư duy phòng bệnh, không chỉ chờ đến khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn mà phải tăng cường truyền thông, dự phòng và phát hiện sớm.
Đây là chiến lược quan trọng để chúng ta tiến xa hơn trong công tác phòng, chống ung thư. Tín hiệu đáng mừng nữa là trình độ điều trị ung thư chuyên sâu của Việt Nam đã tiệm cận với nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Đội ngũ thầy thuốc của chúng ta đã làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại, đồng thời hệ thống trang thiết bị phục vụ điều trị ung thư cũng ngày càng được đầu tư, phát triển.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Trước hết là độ bao phủ của các dịch vụ điều trị ung thư chuyên sâu chưa đồng đều giữa các vùng, miền.
Người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ với các kỹ thuật điều trị hiện đại. Bên cạnh đó, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống ung thư vẫn cần tiếp tục được tăng cường để tạo nên sức mạnh tổng thể.
Tôi trân trọng cảm ơn Báo Tiền Phong, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Hội Ung thư Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà khoa học đã tổ chức hội thảo ý nghĩa. Tôi tin rằng những sáng kiến, khuyến nghị và ý kiến chuyên môn được chia sẻ hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Y tế nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý, qua đó thúc đẩy công tác phòng, chống ung thư phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin kính chúc quý thầy cô, các nhà khoa học và toàn thể quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thảo thành công tốt đẹp.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu khai mạc:
Ung thư không còn là câu chuyện riêng của ngành y tế hay của từng gia đình có người mắc bệnh. Nó đã trở thành một vấn đề lớn về y tế, là gánh nặng kinh tế - xã hội và là mối quan tâm của mọi gia đình.
Theo số liệu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư quốc tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong vì căn bệnh này và có trên 409.000 người đang sống chung với ung thư trong vòng 5 năm sau chẩn đoán.
Những con số ấy phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm: ung thư đang trở thành một trong những gánh nặng bệnh tật lớn nhất của nước ta. Đáng lưu ý hơn, xu hướng trẻ hóa ở một số loại ung thư như ung thư vú và ung thư đại trực tràng cũng đang đặt ra những thách thức mới đối với hệ thống y tế và công tác phòng bệnh.
Thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố già hóa dân số, sự gia tăng của ung thư còn chịu tác động từ nhiều nguyên nhân như: hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, ô nhiễm môi trường, chế độ dinh dưỡng thiếu lành mạnh, ít vận động, béo phì, nhiễm virus viêm gan B, C, HPV và đặc biệt là thói quen chủ quan, chưa coi trọng tầm soát định kỳ.
Điều đáng tiếc là không ít bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị thành công và làm gia tăng chi phí cho gia đình cũng như xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ khác, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng khi y học thế giới đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong chẩn đoán sớm, sinh học phân tử, giải trình tự gen, miễn dịch trị liệu, điều trị nhắm trúng đích, trí tuệ nhân tạo và y học chính xác.
Những tiến bộ này đang từng bước thay đổi quan niệm rằng ung thư đồng nghĩa với án tử. Với nhiều loại ung thư, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, người bệnh có thể sống khỏe mạnh nhiều năm, thậm chí khỏi bệnh. Đó cũng chính là lý do chúng tôi lựa chọn chủ đề "Phòng chống ung thư - Cần bước đột phá toàn diện".
Toàn diện có nghĩa là kết nối chặt chẽ giữa dự phòng, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Quan trọng hơn, đó còn là sự phối hợp giữa Nhà nước, ngành y tế, các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ quan báo chí và chính mỗi người dân. Cuộc chiến chống ung thư không thể thành công nếu chỉ đặt lên vai các bác sĩ. Đây phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Là một cơ quan báo chí, Báo Tiền Phong nhận thức sâu sắc rằng truyền thông không chỉ có nhiệm vụ phản ánh thực trạng, mà còn góp phần thay đổi nhận thức và thúc đẩy hành động. Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn đồng hành với ngành y tế thông qua các diễn đàn khoa học, các chương trình truyền thông về sức khỏe, hiến máu tình nguyện, phòng chống bệnh không lây nhiễm và nhiều hoạt động cộng đồng khác.
Hôm nay, chúng tôi mong muốn hội thảo sẽ tiếp tục là một diễn đàn cởi mở, nơi các nhà quản lý, chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những tiến bộ mới của y học và những chính sách, sáng kiến có khả năng tạo nên bước chuyển trong công tác phòng, chống ung thư tại Việt Nam.
Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng sau hội thảo, sẽ có thêm nhiều khuyến nghị chính sách thiết thực, nhiều mô hình hợp tác giữa bệnh viện, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp về tầm soát sớm, lối sống lành mạnh và bình đẳng trong tiếp cận các thành tựu y học hiện đại.
Mỗi bệnh nhân ung thư không chỉ là một hồ sơ bệnh án, mà là một con người với những ước mơ, gia đình và khát vọng được sống. Mỗi ca bệnh được phát hiện sớm không chỉ cứu một mạng người, mà còn giữ gìn hạnh phúc của một gia đình và giảm bớt gánh nặng cho xã hội.
Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng, bằng trí tuệ, trách nhiệm và sự chung tay của các nhà quản lý, đội ngũ chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan báo chí và toàn xã hội, chúng ta sẽ từng bước tạo nên những đột phá thực sự trong cuộc chiến chống ung thư, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, nhân văn hơn và phát triển bền vững hơn.
Về phía lãnh đạo bộ ngành và các chuyên gia, đại biểu:
- PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế
- Thạc sĩ Nguyễn Trí Dũng - Vụ phó Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế
- Thầy thuốc Nhân dân - TS-BS CKII Phạm Xuân Dũng - Phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam - Chủ tịch Hội Ung thư TPHCM
- PGS.TS.BS Đỗ Anh Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện K, Chánh văn phòng Hội ung thư VN
- TS.BS Lưu Ngân Tâm - Trưởng khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Chợ Rẫy- Chủ tịch Hội nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hoá Việt Nam
- PGS-TS Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Hiệu trưởng ĐH Quốc tế Hồng Bàng
- PGS-TS Hà Văn Thiệu - Trưởng Khoa Y - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- BSCKII Nguyễn Đình Văn - Trưởng Khoa Ung bướu Huyết học - Bệnh viện Nhi đồng 2
- Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
Về phía lãnh đạo Sở Y tế và bệnh viện các tỉnh, thành khu vực phía Nam:
- BS CK 2 Chung Tấn Thịnh - Phó giám đốc Sở Y tế An Giang
- Đại diện Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế Cần Thơ
- PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM
- PGS.TS Lê Khắc Cường - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
- TS.BS Ngô Viết Thịnh - Phó giám đốc Chuyên môn BV ĐH Quốc tế Hồng Bàng
- TS.BS Lâm Đức Hoàng - Trưởng Khoa Xạ trị - BV Ung bướu TPHCM
- Đại tá, TS.BS Nguyễn Thành Công - Phó Giám Đốc Viện Ung bướu kiêm Trưởng Khoa Xạ Trị BV Quân y 175
- PGS.TS.BS Võ Duy Long - Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hoá BV ĐHYD TPHCM
- TS.BS Phạm Văn Tác - Nguyên Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ - Bộ Y tế
- Ths.Bs Nguyễn Phúc Minh Tuệ - Trưởng Khoa Ung bướu Bệnh viện Nhân dân 115
- PGS.TS.BS Trần Xuân Vĩnh - Đại học Y Dược TPHCM
- Bác sĩ Nguyễn Hồng Trung- Giám đốc Y khoa, Bệnh viện quốc tế Mỹ
- Đại diện Phòng khám Đa khoa Hoàng Long – Cơ sở TPHCM
- Đại diện Hệ thống Trung tâm Xét nghiệm Hòa Hảo – Medic
Về phía đơn vị tổ chức cùng đơn vị phối hợp
- Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Trưởng Ban Tổ chức
- GS.TS.BS Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
- Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng đại diện tại TPHCM báo Tiền Phong - Phó trưởng Ban tổ chức
- Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thành viên Ban tổ chức.
- Nhà báo Trần Ngọc Lâm - Phó Trưởng Văn phòng Báo Tiền Phong tại TPHCM- thành viên Ban tổ chức
Cùng với đó, chương trình còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các sở y tế, các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương, các hiệp hội chuyên ngành, các doanh nghiệp y tế.
Chương trình mở đầu bằng tiết mục piano đầy cảm xúc của nam sinh Lý Đại Phước (21 tuổi), đang điều trị bệnh ung thư cơ - một dạng ung thư hiếm gặp không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới.
Cả hội trường Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng im phăng phắc, nghe từng nốt piano. Dù mắc bệnh hiểm nghèo khi tuổi đời còn rất trẻ, buộc phải bỏ dở việc học đại học để chống chọi với bệnh tật song điều đó không làm em nản chí. Tiết mục biểu diễn piano ngày hôm nay là cho chính em tự học trong thời gian điều trị bệnh.
Sau khi những giai điệu khép lại, MC Mỹ Vân bước lên sân khấu, chia sẻ câu chuyện đặc biệt của chàng trai trẻ.
Đại Phước phát hiện mắc bệnh khi tuổi đời còn rất trẻ, phải tạm gác việc học đại học để bước vào hành trình điều trị đầy gian nan. Tuy nhiên, nghịch cảnh không thể làm em chùn bước. Trong suốt thời gian điều trị, Đại Phước đã tự học đàn piano và mang chính thành quả ấy đến biểu diễn trước đông đảo đại biểu, khách mời như một thông điệp về nghị lực, niềm tin và khát vọng sống.
Để ghi nhận tinh thần lạc quan của nam sinh, Thầy thuốc ưu tú, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Chủ tịch Hội Ung thư TPHCM đã lên sân khấu trao tặng Đại Phước bó hoa tươi thắm, thay lời động viên và chúc em tiếp tục vững vàng trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Khoảnh khắc cả khán phòng đồng loạt dành những tràng pháo tay dài cho Đại Phước đã tạo nên bầu không khí xúc động, mở đầu chương trình bằng câu chuyện đẹp về nghị lực vượt lên số phận. Hình ảnh chàng trai trẻ say sưa bên phím đàn không chỉ truyền cảm hứng cho những bệnh nhân ung thư mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về niềm tin, hy vọng và sức mạnh của ý chí.
Ung thư đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với hệ thống y tế Việt Nam khi số ca mắc mới và tử vong ngày càng gia tăng. Dù nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật robot, xạ trị chính xác, thuốc nhắm trúng đích hay liệu pháp miễn dịch đã được triển khai, không phải người bệnh nào cũng có cơ hội tiếp cận.
Thực trạng phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, quá tải bệnh viện tuyến cuối, chênh lệch năng lực điều trị giữa các tuyến, gánh nặng chi phí và những hạn chế về nhân lực, chính sách bảo hiểm y tế vẫn là những "điểm nghẽn" cần sớm tháo gỡ.
Xuất phát từ thực tiễn này, Báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức hội thảo "Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện".
Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành và đại diện nhiều bệnh viện lớn nhằm phân tích thực trạng ung thư tại Việt Nam, nhận diện những điểm nghẽn trong phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị và chăm sóc người bệnh, đồng thời đề xuất các giải pháp về chính sách, tài chính, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến.