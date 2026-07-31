60% bệnh nhân giảm cân nhanh trước khi biết mình mắc ung thư

report Mỗi năm có khoảng 3.000-3.500 trẻ em mắc ung thư

BS.CKII Nguyễn Đình Văn, Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM:

Ung thư nhi ít ca hơn nhưng dễ bị bỏ quên. Khi nói đến ung thư, xã hội thường nghĩ đến người lớn vì số ca nhiều, truyền thông nhiều và nhiều bệnh viện cùng tham gia điều trị.

Cụ thể, đối với người lớn thì số bệnh nhân lớn, được nhắc đến thường xuyên. Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có thể điều trị theo từng cơ quan. Ví dụ như sản phụ khoa sẽ điều trị ung thư vú, cổ tử cung; chấn thương chỉnh hình điều trị ung thư xương…

BS.CKII Nguyễn Đình Văn, Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM có bài tham luận về ung thư nhi.

Còn đối với trẻ em, số ca mới hằng năm thấp hơn rất nhiều. Nhiều người không nghĩ trẻ em cũng có thể bị ung thư. Việc điều trị chuyên sâu tập trung ở số ít trung tâm nhi, ung bướu và huyết học. Tính đến giữa năm 2026, Bệnh viện Nhi đồng 2 đang điều trị hơn 1.670 bệnh nhân, thời gian nằm viện trung bình khoảng 10 ngày.

Tới giữa tháng 6/2026, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM có khoảng 400 ca ung thư mới. Ở quy mô toàn quốc, bệnh nhi bị ung thư ít hơn ung thư người lớn rất nhiều nhưng con số cũng không nhỏ với khoảng 3.000 - 3.500 người/năm.

Ung thư nhi là bệnh hiếm hơn về số lượng nên thường bị lu mờ trong thảo luận chính sách ung thư. Ung thư nhi ít hơn ung thư người lớn nên ít được chú ý, không có tầm soát thường quy như nhiều bệnh ung thư người lớn, chậm chẩn đoán hoặc chuyển tuyến, làm mất cơ hội chữa khỏi cho các bệnh nhi bị ung thư. Việc điều trị ung ung thư nhi rất quan trọng vì cơ hội cứu sống rất lớn. Khác với cảm giác “ung thư là tuyệt vọng”, nhiều ung thư trẻ em có thể chữa khỏi nếu chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.

Tỷ lệ sống chung ước tính trong phân tích cắt ngang sơ bộ tại khoa là hơn 70%. Khi chữa khỏi trẻ bị ung thư là trả lại cả một cuộc đời phía trước. Ngoài ra, đây là nhóm bệnh có khả năng “đầu tư đúng - kết quả thấy được”. Chi phí thuốc nền tảng tương đối thấp. Cụ thể, nhiều phác đồ điều trị ung thư nhi dựa trên thuốc hóa trị kinh điển - generic đã sử dụng nhiều năm và có chi phí thấp hơn so với thuốc nhắm trúng đích hiện đại.

Số ca ung thư nhi ghi nhận tăng là tín hiệu tốt của hệ thống y tế vì phát hiện sớm hơn.

Số ca ung thư nhi ghi nhận tăng là tín hiệu tốt của hệ thống y tế, vì phát hiện sớm hơn chứ không chỉ là “bệnh nhiều hơn”. Khi hệ thống y tế phát triển, số ca được phát hiện và chuyển đến trung tâm điều trị sẽ tăng. Đây là dấu hiệu bệnh đang được nhìn thấy rõ hơn. Cụ thể, tuyến dưới nhận diện các dấu hiệu cảnh báo tốt hơn, giảm bỏ sót và chậm chẩn đoán. Quy trình chuyển tuyến, thông tuyến thuận lợi giúp trẻ đến trung tâm chuyên sâu kịp thời. Kinh tế gia đình và bảo hiểm y tế cải thiện, nhiều trẻ có cơ hội bắt đầu điều trị đúng phác đồ.

Thế nhưng, số ca được phát hiện tăng sẽ làm quá tải nếu năng lực điều trị, nhân lực và cơ sở vật chất không tăng tương ứng và tạo ra nhiều điểm nghẽn. Điểm nghẽn đầu tiên là thiếu cơ sở vật chất và mạng lưới điều trị. Ung thư nhi cần điều trị kéo dài, theo dõi sát và chăm sóc hỗ trợ liên tục nên quá tải không chỉ là thiếu giường, mà là thiếu cả hệ sinh thái điều trị. Trong khi đó, trung tâm chuyên sâu còn ít.

Bệnh nhân dồn về vài bệnh viện lớn, năng lực điều trị không tăng kịp số ca được phát hiện. Thiếu phòng ốc, giường bệnh. Điều trị hóa trị cần kiểm soát nhiễm trùng, truyền máu, theo dõi độc tính và lưu viện nhiều đợt. Tuyến dưới chưa đủ vai trò hỗ trợ và còn khó đảm nhận sốt giảm bạch cầu, truyền chế phẩm máu, theo dõi duy trì và phát hiện biến chứng.

Điểm nghẽn tiếp theo là thiếu nhân lực chuyên trách và chính sách giữ người. Hiện nay, ung thư nhi là chuyên ngành cường độ cao như chuyên môn sâu, chăm sóc liên tục, độc tính điều trị nặng và áp lực tâm lý lớn. Bác sĩ chuyên sâu còn thiếu khi cả nước có chưa tới 100 bác sĩ. Bác sĩ điều trị ung thư nhi cần kiến thức huyết học, ung bướu, nhi khoa, hồi sức, nhiễm trùng và chăm sóc giảm nhẹ.

Điều dưỡng ung thư nhi cần kỹ năng truyền hóa chất, theo dõi độc tính, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý gia đình. Khối lượng công việc lớn, rủi ro cao, áp lực cảm xúc nặng nếu không có đãi ngộ và lộ trình nghề nghiệp rõ.

Điểm nghẽn thứ ba là thiếu sự chuẩn bị chính thức từ hệ thống đào tạo. Để có nhân lực, ung thư nhi phải hiện diện trong đào tạo y khoa - từ nhận diện sớm ở tuyến đầu đến đào tạo chuyên sâu tại trung tâm. Sinh viên y cần được học rằng trẻ em cũng có thể mắc ung thư và biết dấu hiệu cảnh báo để chuyển tuyến sớm.

Bác sĩ nội trú, bác sĩ mới ra trường cần có lộ trình tiếp cận ung thư nhi rõ ràng, không chỉ học qua trải nghiệm rời rạc. Tuyến dưới cần được chuẩn hóa xử trí sốt giảm bạch cầu, truyền máu, theo dõi duy trì và nhận diện biến chứng. Do đó, phải công nhận ung thư nhi là vấn đề hiện hữu nhưng dễ bị bỏ quên vì số ca ít hơn ung thư người lớn. Mở rộng mạng lưới điều trị từ trung tâm chuyên sâu, tuyến dưới hỗ trợ theo mô hình vệ tinh.

Đồng thời đầu tư cơ sở vật chất như phòng bệnh, giường điều trị, truyền máu, kiểm soát nhiễm trùng và chăm sóc hỗ trợ. Mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí ngoài viện phí cho gia đình khó khăn. Có chính sách đãi ngộ để thu hút và giữ chân nhân lực ung thư nhi. Đưa ung thư nhi vào đào tạo chính thức ở đại học, sau đại học và đào tạo liên tục.