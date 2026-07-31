Công an vào cuộc vụ Khánh Sky đến xưởng của TikToker Vua Quạt, livestream chửi bới

TPO - Sau livestream ghi cảnh "giang hồ mạng" Khánh Sky đến nhà xưởng TikToker Vua Quạt ở Bắc Ninh chửi bới, đe dọa lan truyền trên mạng xã hội, Cơ quan Công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Sáng 31/7, có mặt tại khu nhà xưởng của TikToker Vua Quạt (tên thật Trần Đình Tiệp) ở thôn An Ninh, khu đất giáp ranh giữa xã Văn Môn và xã Tam Giang (tỉnh Bắc Ninh), phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận lực lượng công an đang làm việc, xác minh vụ việc liên quan đến "giang hồ mạng" Khánh Sky đến nhà xưởng này rồi livestream chửi bới.

Vợ của TikToker Vua Quạt cho biết sự việc đã ảnh hưởng đến công việc và hoạt động sản xuất của gia đình. Tuy nhiên, do cơ quan Công an đang thụ lý, xác minh vụ việc nên chị từ chối cung cấp thêm thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện livestream ghi lại cảnh Khánh Sky (tên thật Nguyễn Văn Hợi) cùng một số người, trong đó có đối tượng Hồ Văn Khoa đến nhà xưởng của TikToker Vua Quạt. Trong livestream, Khánh Sky liên tục có lời lẽ chửi bới, đe dọa và thách thức Vua Quạt.

Khu vực nhà xưởng của gia đình Vua Quạt.

Theo nội dung một buổi livestream diễn ra ngày 29/7, Khánh Sky cho biết đang có mặt tại nhà xưởng của Vua Quạt. Trong khoảng 15 phút phát trực tiếp, đối tượng này nhiều lần lớn tiếng yêu cầu Vua Quạt ra gặp mặt, cho rằng đối phương đang khóa cửa, trốn trong phòng và liên tục thách thức.

Mặc dù nhiều lần bị gọi tên, TikToker Vua Quạt không xuất hiện. Khánh Sky còn yêu cầu đối phương phải ra xin lỗi, đồng thời phát ngôn với nội dung "cùng lắm đi tù".

Sau khoảng 15 phút livestream, Khánh Sky cùng nhóm đi cùng lên ô tô rời khỏi hiện trường khi biết gia đình Vua Quạt đã gọi điện đến Cơ quan Công an.

Đáng chú ý, sau vụ việc, Khánh Sky tiếp tục livestream xin lỗi lãnh đạo các cấp tỉnh Bắc Ninh. Người này cho rằng do đã uống rượu, dẫn đến sự việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và mong được bỏ qua.

Ảnh cắt từ clip livestream.

Khánh Sky (34 tuổi, quê Hưng Yên) là một "giang hồ mạng" được nhiều người biết đến qua các video livestream với nội dung chửi bới, thách thức trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Tam Giang cho biết ngay sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã phối hợp xác minh vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ quản lý địa bàn. Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Một số nguồn tin cho biết, cơ quan chức năng cũng đã mời Khánh Sky đến trụ sở làm việc.