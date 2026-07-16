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Pháp luật

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Cầm kiếm đuổi người, gã 'giang hồ mạng' bật khóc khi bị cảnh sát bắt giữ

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Chỉ từ một va chạm nhỏ khi tham gia giao thông, Vũ Văn Toàn đã dùng gậy rút tấn công, rồi cầm kiếm truy đuổi nạn nhân giữa nơi công cộng. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, đối tượng đã bật khóc ngay tại cơ quan công an.

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Toàn (SN 1991, trú tại thôn Đông Đoài, xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

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Đối tượng Vũ Văn Toàn dùng lời lẽ bạo lực trên mạng xã hội.

Theo cảnh sát, khi bị khởi tố, bắt tạm giam, đối tượng Vũ Văn Toàn đã bật khóc tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 12/5, Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Thành Long (SN 1994, trú xã Bắc Thụy Anh) về việc, đêm 23/4, khi đi mua đồ ăn đêm tại khu vực cầu Cống Thóc thuộc địa phận xã Thái Thụy, thì bị Toàn dùng gậy rút đánh vào cẳng tay phải. Sau đó, Toàn tiếp tục cầm kiếm truy đuổi anh Long dọc tuyến đường giao thông. Hậu quả, anh Long bị thương, chảy máu ở cẳng tay phải và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thái Thụy đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, đến ngày 15/5, bị hại đã có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Vũ Văn Toàn, song với tinh thần thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không để phát sinh tiền lệ xấu trong xã hội, Công an xã Thái Thụy vẫn tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, Toàn vừa chấp hành xong bản án về tội "Gây rối trật tự công cộng", trở về địa phương sinh sống và chưa được xóa án tích. Từ va chạm nhỏ khi tham gia giao thông, đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm để truy đuổi, tấn công người khác giữa nơi công cộng, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn và coi thường pháp luật.

Đáng chú ý, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cảnh sát phát hiện Toàn thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tải những hình ảnh, nội dung, phát ngôn mang màu sắc bạo lực, cổ súy lối sống côn đồ, thể hiện thái độ thách thức dư luận và xem thường các chuẩn mực pháp luật. Những biểu hiện này không chỉ phản ánh tư tưởng lệch lạc, xu hướng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn mà còn có nguy cơ lan truyền những giá trị tiêu cực, kích động tâm lý hiếu thắng, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ và tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Bạo lực trên mạng xã hội #Vụ truy đuổi gây rối trật tự #Hành vi côn đồ và hung khí #Dùng kiếm truy đuổi người

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