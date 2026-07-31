Khởi tố giám đốc và phó giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên ở Đắk Lắk

TPO - Từ việc phát hiện hàng loạt sai phạm tại một trung tâm, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cơ quan điều tra và qua đó khởi tố bị can đối với giám đốc cùng 3 người khác.

Nguồn tin của phóng viên Báo Tiền Phong ngày 31/7 cho biết, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra từ năm 2023 - 2025 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDTX - GDNN) Sông Cầu, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

Một bị can liên quan trong vụ án đang làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã phát hiện Trung tâm GDTX - GDNN Sông Cầu có nhiều sai phạm trong hoạt động giáo dục thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2023 - 2025.

Cụ thể, trong hoạt động giáo dục thường xuyên hệ phổ thông trong các năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, trung tâm này đã thu học phí vượt mức quy định của Nghị quyết HĐND tỉnh đối với 188 học sinh của 6 lớp, với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Trung tâm này còn tự ý thành lập "Ban quản lý" các lớp học không đúng quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm, đồng thời sử dụng một phần tiền học phí của học sinh để chi trả cho các thành viên của ban này.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trung tâm ký hợp đồng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Sông Cầu (cũ) mở 13 lớp đào tạo nghề thường xuyên dưới 3 tháng cho 257 học viên là lao động nông thôn, với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, hai nghề được tổ chức đào tạo là mây tre đan và chăn nuôi - thú y đều không có trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trung tâm.

Quá trình tổ chức đào tạo, cơ quan công an xác định trung tâm đã tự quyết định mở ngành, nghề đào tạo khi không đủ điều kiện tự chủ; không giảng dạy đủ thời lượng, khối lượng kiến thức tối thiểu của các môn học, mô đun theo chương trình đào tạo; đồng thời không thực hiện đúng quy định về kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập và xét công nhận tốt nghiệp đối với các lớp chăn nuôi - thú y.

Trên cơ sở đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị can gồm: Võ Thanh Bình (SN 1967), Giám đốc Trung tâm GDTX - GDNN Sông Cầu; Nguyễn Phi Long (SN 1968), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Yên, nguyên giám đốc trung tâm; Huỳnh Tấn Anh (SN 1975), phó giám đốc trung tâm và Ngô Hải Cường (SN 1983), nguyên kế toán trưởng trung tâm.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.