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Khoa học

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Sắp thành lập Khu Công nghệ cao Hưng Yên rộng gần 500 ha

Luân Dũng

TPO - Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện toàn bộ hồ sơ trình Thủ tướng xem xét, ký ban hành trước ngày 5/8, tạo cơ sở để địa phương sớm triển khai xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Sáng 31/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc thành lập Khu Công nghệ cao của tỉnh Hưng Yên.

Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên dự kiến đặt tại xã Hoàn Long và Việt Yên, với quy mô nghiên cứu 496,1 ha, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 20 km.

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Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến phát biểu. Ảnh: VGP

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến, hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có tờ trình về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên. Bộ Khoa học và Công nghệ đã lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan và cũng đã tiếp thu, giải trình đầy đủ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cơ bản thống nhất với chủ trương thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quá trình triển khai.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ liên quan, Phó Thủ tướng thống nhất thẩm quyền ký quyết định ban hành thuộc Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất và chặt chẽ.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Trong quyết định thành lập sẽ đồng thời quy định việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao, tạo điều kiện để địa phương chủ động tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan và UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương hoàn thiện dự thảo quyết định thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, trong đó quy định rõ nội dung về thành lập Khu Công nghệ cao và việc giao thẩm quyền ban hành quy chế hoạt động cho UBND tỉnh.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, bảo đảm chất lượng, đúng quy định pháp luật và trình Thủ tướng xem xét, ký ban hành trước ngày 5/8, tạo cơ sở để địa phương sớm triển khai các bước tiếp theo trong xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Luân Dũng
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