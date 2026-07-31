Bà Trần Thị Bích Hạnh làm Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn

TPO - Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 31/7, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự có ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ công bố Quyết định số 1389/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở VHTT&DL kể từ ngày 1/8/2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - Đoàn Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho bà Trần Thị Bích Hạnh - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn.

Trao Quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đề nghị trên cương vị công tác mới, bà Trần Thị Bích Hạnh tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, năng lực, trình độ, cùng Ban Giám đốc Sở VHTT&DL xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn - Trần Thị Bích Hạnh hứa, trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng nỗ lực, học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sáng tạo để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hiện tại Ban lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn có 6 người. Giám đốc là ông Phạm Đức Huân; 5 phó Giám đốc, gồm các ông, bà: Dương Minh Tuệ, Lưu Bá Mạc, Lê Hải Yến, Nông Bích Diệp, Trần Thị Bích Hạnh.

Bà Trần Thị Bích Hạnh (sinh năm 1981), Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, bà đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở VHTT&DL, Phó Giám đốc Sở, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Lạng Sơn.