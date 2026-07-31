ASEAN luôn giữ vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, ASEAN luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, vừa là ưu tiên chiến lược, vừa là mái nhà chung gắn bó mật thiết với con đường phát triển của đất nước.

Sáng 31/7, Lễ thượng cờ ASEAN diễn ra tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, nhân kỷ niệm 59 năm thành lập Hiệp hội và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN.

Lễ Thượng cờ ASEAN diễn ra sáng 31/7. Ảnh: Mofa

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và đại diện lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, các Bộ Công Thương, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao, Đại sứ, Đại biện các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác tại Hà Nội, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ xúc động chứng kiến lá cờ ASEAN được kéo lên cao, biểu tượng của tinh thần đoàn kết, bản sắc và khát vọng chung của 11 quốc gia Đông Nam Á. Diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa, trùng với kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Bộ trưởng khẳng định Lễ Thượng cờ là dịp quan trọng để cùng nhìn lại và trân trọng giá trị trường tồn của độc lập, tự chủ, đoàn kết và hợp tác trong suốt chặng đường Việt Nam đồng hành cùng ASEAN.

Đánh giá cao những thành tựu về mọi mặt của ASEAN trong gần 6 thập niên vừa qua cũng như vai trò của nước Chủ tịch ASEAN Philippines trong việc thúc đẩy triển khai các ưu tiên hợp tác ASEAN năm 2026, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng ASEAN đã bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới để thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Lễ Thượng cờ. Ảnh: Minh Châu

Ba định hướng chiến lược

Trước những chuyển động nhanh chóng, phức tạp của thế giới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh ASEAN không thể chỉ thích ứng với những biến động từ bên ngoài, mà cần củng cố sức mạnh, năng lực tự chủ và chủ động định hình tương lai khu vực.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng nêu 3 định hướng chiến lược cho ASEAN: hiệu quả, tự cường và sẵn sàng.

Hiệu quả trước hết phải được đo bằng những lợi ích cụ thể mà người dân cảm nhận được trong đời sống hằng ngày, từ thương mại thuận lợi hơn, kết nối thông suốt hơn đến nhiều việc làm tốt hơn và dịch vụ công chất lượng hơn. ASEAN cần chuyển mạnh từ chú trọng quy trình sang coi trọng kết quả, từ tham vấn sang phối hợp, từ đồng thuận trên nguyên tắc sang thống nhất trong hành động.

Cùng với đó, tự cường tiếp tục là nền tảng giúp ASEAN vững vàng trước những biến động địa - chính trị, địa - kinh tế, bảo vệ lợi ích chung và giữ vững vai trò trung tâm ở khu vực.

Một ASEAN sẵn sàng, hướng tới tương lai phải có khả năng nhìn trước, chủ động dự báo thay đổi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và đón đầu, tận dụng hiệu quả các công nghệ mới cho phát triển.

Nhìn lại chặng đường 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Bộ trưởng khẳng định ASEAN luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, vừa là ưu tiên chiến lược, vừa là mái nhà chung gắn bó mật thiết với con đường phát triển của đất nước.

Hướng tới các mục tiêu phát triển vào năm 2030 và 2045, tương lai của Việt Nam gắn bó chặt chẽ với tương lai chung của ASEAN. Một ASEAN đoàn kết, vững mạnh và phát triển sẽ mở ra thêm không gian, động lực và cơ hội cho Việt Nam. Đồng thời, một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và có vị thế ngày càng cao sẽ đóng góp thực chất, ý nghĩa hơn vào thành công chung của ASEAN.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chung sức và phát triển cùng ASEAN, góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, năng động, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm, là điểm tựa vững chắc cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực.