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Phát hiện mảnh nhôm khắc tên Đinh Xuân Tình trong phần mộ liệt sĩ

Thu Hiền

TPO - Trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương (Nghệ An), lực lượng quy tập phát hiện mảnh nhôm khắc tên Đinh Xuân Tình trong một phần mộ.

Ngày 31/7, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong quá trình khai quật phần mộ tại lô B2, hàng số 13, mộ số 1024, tổ lấy mẫu số 1 của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện một mảnh nhôm khắc dòng chữ Đinh Xuân Tình, sinh năm 1936, hy sinh ngày 6/2/1970.

Ngoài mảnh nhôm, lực lượng làm nhiệm vụ còn tìm thấy một phiếu ghi thông tin về liệt sĩ. Theo nội dung trên phiếu, hài cốt được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An cất bốc tại nghĩa trang Đông Nam Na Xà Là, bản Na Xà Là, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) vào ngày 6/12/2012.

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Mảnh nhôm khắc tên Đinh Xuân Tình và phiếu ghi thông tin về liệt sĩ được tìm thấy trong mộ chưa rõ danh tính ở Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương.

Ngay sau khi phát hiện, cán bộ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An, đã đăng tải thông tin lên cổng kết nối tình nguyện viên tìm kiếm liệt sĩ. Với sự hỗ trợ của nhiều cá nhân, đơn vị cùng việc đối chiếu các trận đánh, đơn vị chiến đấu và địa điểm quy tập, lực lượng chức năng đã từng bước làm rõ thông tin về liệt sĩ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy liệt sĩ Đinh Xuân Tình (SN 1936), quê xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn (cũ), nay là xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Từ các dữ liệu thu thập được, các cán bộ Đội Quy tập đã liên hệ với ông Đinh Xuân Lượng, con trai liệt sĩ. Đối chiếu giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công do gia đình cung cấp cho thấy các thông tin đều trùng khớp với hồ sơ mà Đội Quy tập đã giải mã.

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Mảnh nhôm khắc tên Đinh Xuân Tình trong phần mộ liệt sĩ.

Theo gia đình, liệt sĩ Đinh Xuân Tình nhập ngũ tháng 12/1967, chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 312 và hy sinh ngày 6/2/1970 tại chiến trường Lào. Suốt nhiều năm qua, thân nhân đã đi tìm kiếm ở nhiều nghĩa trang nhưng vẫn chưa có kết quả.

Thượng tá Chế Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đây mới là kết quả xác minh ban đầu. Việc khẳng định danh tính chính thức vẫn phải chờ kết quả giám định ADN đối sánh với mẫu sinh phẩm của thân nhân.

“Tuy nhiên, việc phát hiện mảnh nhôm khắc tên và khoanh vùng được thông tin liệt sĩ sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian phân tích, đối sánh ADN”, Thượng tá Chế Ngọc Hà nói.

Hiện mẫu sinh phẩm từ phần mộ này đã được gửi đến Viện Pháp y Quân đội để giám định theo quy định.

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Thân nhân liệt sĩ đến dâng hương phần mộ.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện còn 2.478 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 32 nghĩa trang. Công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đang được triển khai đồng loạt và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay.

Trong nhiều năm qua, Nghệ An cũng phối hợp với các địa phương của Lào tìm kiếm, quy tập hơn 13.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn, góp phần đưa các anh trở về với quê hương.

Thu Hiền
#liệt sĩ #Đinh Xuân Tình #Nghệ An #quy tập hài cốt #giám định ADN #chiến tranh

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