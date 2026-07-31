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Tìm thấy cây bút khắc chữ 'Văn Chín' trong mộ liệt sĩ tập thể tại Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Cùng với tấm hình liệt sĩ rõ nét, Đội K72 vừa tìm thấy thêm manh mối với cây bút máy khắc chữ "Văn Chín" tại xã Minh Đức, TP.Đồng Nai.

Ngày 31/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đồng Nai) tiếp tục phát hiện thêm nhiều di vật tại vị trí mộ tập thể ở ấp Bình Minh, xã Minh Đức.

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Di vật là chiếc bút có khắc chữ "Văn Chín" được tìm thấy trong mộ tập thể có cùng các di ảnh được tìm thấy

Lực lượng quy tập đã làm sạch di vật tìm được và phát hiện một chiếc bút khắc tên "Văn Chín".

Cây bút này được tìm thấy bên trong hầm mộ liệt sĩ tại lô cao su 97, Tổ 5, Đội Cao su Bình Minh (thuộc ấp Bình Minh, xã Minh Đức, TP.Đồng Nai) nơi đã tìm ra bức ảnh liệt sĩ rõ nét mà trước đó Đội K72 đã phát thông báo tìm kiếm thông tin thân nhân, đồng đội.

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Di vật là bức ảnh liệt sĩ được tìm thấy trong mộ tập thể (trái), ảnh phục dựng (phải) (ảnh: Đội K72)

Hiện Đội K72 đang tiếp tục xử lý, làm sạch toàn bộ di vật đã được quy tập trước đó, với hy vọng phát hiện thêm những thông tin, hình ảnh, di vật có giá trị, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ và tìm kiếm thân nhân.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm tại xã Minh Đức, Đội K72 đã phát hiện nhiều mộ tập thể trong đó có nhiều di vật là các hình ảnh cá nhân, tập thể đã bị hoen ố, nhòe, cùng nhiều di vật khác như bút máy khắc chữ "Tiến Quy", bình tông, thắt lưng, súng AK...

Đội K72 đã có thông báo rộng rãi các bức hình cùng hiện vật để tìm kiếm thông tin liên quan đến thân nhân, đồng đội với mong muốn sớm lấy lại tên cho các liệt sĩ và đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

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Bức hình tập thể đã được phục dựng và Đội K72 đã thông báo rộng rãi mong tìm kiếm thông tin liên quan đến người trong bức hình (ảnh: Đội K72)
Văn Quân
#Liệt sĩ #Minh Đức #Tìm kiếm liệt sĩ #K72 #Đồng Nai #Bình Long #Âp Bình Minh

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