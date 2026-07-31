Bí thư Lâm Đồng yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

TPO - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu người đứng đầu các địa phương phải bám sát cơ sở, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả từng nhiệm vụ; các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh số hóa hồ sơ, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung.

Ngày 31/7, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ theo dõi địa bàn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, tháng 7 và triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển năm 2026.

Đất đai, giải phóng mặt bằng vẫn là “điểm nghẽn”

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, 2 tháng qua, kinh tế Lâm Đồng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Sau 7 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 20.725 tỷ đồng, bằng gần 64% dự toán Trung ương. Sản xuất công nghiệp tăng khá và hoạt động xuất khẩu phục hồi.

Riêng tháng 7, tỉnh thu hút thêm 9 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 22.000 tỷ đồng. Đến nay, 111 dự án đã được tháo gỡ các vướng mắc liên quan đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư.

Ông Nguyễn Khắc Bình - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng nêu những vấn đề nổi cộm được cấp xã quan tâm thời gian qua.

Công tác quy hoạch cũng có chuyển biến khi toàn bộ 101 nhiệm vụ quy hoạch chung cấp xã đã được phê duyệt, gần 89% xã, đặc khu hoàn thành quy hoạch chung. Chương trình phát triển nhà ở xã hội đạt kết quả tích cực với 525 căn đã hoàn thành và hơn 1.400 căn đang thi công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị nhận diện nhiều khó khăn phát sinh từ cơ sở, trong đó nổi lên tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã, giải ngân đầu tư công chậm, vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên và giải quyết đơn thư.

Nhiều địa phương phản ánh khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý quỹ đất sau khi bỏ cấp huyện và xử lý các vấn đề liên quan địa giới hành chính. Một số dự án trọng điểm, trong đó có cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và các dự án tại khu vực Đạ Huoai còn vướng mắc do phải áp dụng nhiều chính sách bồi thường, hỗ trợ khác nhau.

Ngoài ra, các địa phương cũng đề nghị sớm xây dựng phần mềm quản lý đơn thư thống nhất nhằm hạn chế tình trạng đơn thư trùng lặp, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; phản ảnh tình trạng thiếu cán bộ địa chính, xây dựng, công nghệ thông tin tại cơ sở; hạ tầng số, trang thiết bị phục vụ công việc ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Không để “điểm nghẽn” cản mục tiêu tăng trưởng

Tại hội nghị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, tỉnh vẫn giữ được ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, duy trì đà tăng trưởng kinh tế và từng bước ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công, triển khai một số dự án trọng điểm, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát biểu chỉ đạo.

Đặc biệt, theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, toàn hệ thống chính trị phải chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá cán bộ, cơ quan và đơn vị.

“Khó khăn hiện nay không nằm ở chủ trương hay cơ chế, mà chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Người đứng đầu phải bám sát cơ sở, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả của từng nhiệm vụ”, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Đối với những tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu UBND tỉnh tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, coi giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh các dự án trọng điểm là nhiệm vụ ưu tiên; tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, tài nguyên, thủ tục đầu tư, tạo điều kiện huy động các nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh số hóa hồ sơ, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.