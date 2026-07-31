Thư Lâm tổ chức chương trình khởi động triển khai xây dựng xã xã hội chủ nghĩa

TPO - Lãnh đạo xã Thư Lâm khẳng định, đây là sự khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới, trong đó mọi chủ trương, mọi quyết sách, mọi hành động đều hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống và đem lại hạnh phúc thiết thực cho nhân dân.

Ngày 31/7, xã Thư Lâm tổ chức Chương trình khởi động triển khai xây dựng xã "Xã hội chủ nghĩa" phát động phong trào thi đua “Đoàn kết - Đổi mới - Hành động - Vì hạnh phúc của nhân dân” và Chiến dịch “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân.”

Chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 16 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng, triển khai thí điểm mô hình " Xã, phường xã hội chủ nghĩa" và Quyết định số 3489 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình này trên địa bàn Thủ đô.

Theo đề án, Thư Lâm và Phúc Thịnh là hai xã được Hà Nội lựa chọn triển khai thí điểm. Mô hình gồm 9 nhóm giải pháp và 54 tiêu chí, trong đó có 52 tiêu chí định lượng cùng 2 tiêu chí tổng hợp về sự hài lòng, hạnh phúc của người dân.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội, xã Thư Lâm ấn nút nghi thức khởi động chiến dịch

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm khẳng định, xây dựng xã "Xã hội chủ nghĩa" là cơ hội để địa phương đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị, phát huy truyền thống đoàn kết và khơi dậy khát vọng phát triển.

Địa phương xác định năm yêu cầu xuyên suốt, gồm giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; đổi mới tư duy quản trị, xây dựng chính quyền số, nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của người dân làm căn cứ đánh giá cán bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bí thư Đảng ủy xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm phát biểu tại buổi lễ

Bằng việc lựa chọn 96 công trình, phần việc ngay từ cơ sở, xã Thư Lâm chủ động triển khai mô hình xã "Xã hội chủ nghĩa" với những nhiệm vụ cụ thể về cải cách hành chính, chuyển đổi số, môi trường, an sinh xã hội và phát triển hạ tầng, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của người dân làm thước đo kết quả.

Qua rà soát, địa phương đã đạt và cơ bản đạt 34 trong tổng số 54 tiêu chí. Hai mươi tiêu chí còn lại tập trung vào các lĩnh vực cần nguồn lực lớn như quy hoạch, hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị. Đây là những nội dung địa phương cần sự đồng hành của thành phố để thực hiện theo lộ trình.

Trước mắt, Thư Lâm tập trung tạo chuyển biến theo từng tuần, từng tháng, bắt đầu từ chuyển đổi số, vệ sinh môi trường và những công trình, phần việc do thôn, tổ chức đoàn thể và người dân lựa chọn.

Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La cho biết, ngày 1/8, xã tổ chức đồng loạt “Ngày hành động vì xã xã hội chủ nghĩa” tại 34 thôn cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Hoạt động dự kiến được duy trì hằng tháng, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn.

Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La phát biểu tại buổi lễ

Ông La khẳng định: Đây không chỉ là việc triển khai một đề án hay một đợt thi đua theo thông lệ. Đây là cam kết chính trị của cả hệ thống chính trị trước nhân dân; là quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện; là sự khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới, trong đó mọi chủ trương, mọi quyết sách, mọi hành động đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất: phục vụ nhân dân tốt hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống và đem lại hạnh phúc thiết thực cho nhân dân.

Lãnh đạo UBND xã Thư Lâm khẳng định: Xây dựng xã xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ lớn, yêu cầu cao, phạm vi rộng. Mô hình không phải là những khái niệm xa vời, càng không phải là những khẩu hiệu chỉ để nói trong hội nghị, mà phải được thể hiện bằng một chính quyền gần dân hơn, trách nhiệm hơn; bằng những thủ tục được giải quyết nhanh hơn; bằng những con đường sạch đẹp hơn; bằng những gia đình khó khăn được quan tâm kịp thời hơn; bằng những khu dân cư đoàn kết, văn minh và an toàn hơn.

"Tinh thần chung của phong trào là mỗi cán bộ một việc làm vì nhân dân; mỗi đơn vị một công trình, một mô hình thiết thực; mỗi người dân một đóng góp xây dựng quê hương", ông La chia sẻ.