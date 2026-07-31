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Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định vừa ban hành có hiệu lực kể từ ngày 10/9.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 29/7 về việc bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2026.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: Báo Công Thương)

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh ngày 12/10/1975, quê quán tỉnh Nghệ An; có trình độ Thạc sỹ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 9/2021, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy từ tháng 2/2025.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương...

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng quản lý về xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; dịch vụ logistics; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Luân Dũng
#Thủ tướng #bổ nhiệm #ông Nguyễn Sinh Nhật Tân #Thứ trưởng Bộ Công Thương

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