Iran tập kích căn cứ không quân Mỹ ở Kuwait

TPO - Iran cho biết đã tiến hành một đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Ahmad al-Jaber do Mỹ sử dụng tại Kuwait để đáp trả các cuộc không kích gần đây của lực lượng Mỹ.

Quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành giai đoạn thứ 27 của Chiến dịch Saeqeh (Sét đánh), sử dụng máy bay không người lái tấn công một số cơ sở trọng yếu tại căn cứ không quân Ahmad al-Jaber do Mỹ vận hành ở Kuwait.

Theo Văn phòng Quan hệ Công chúng của Quân đội Iran, cuộc tập kích là động thái đáp trả các cuộc không kích gần đây của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran, trong đó có vụ tấn công một khu dân cư trên đảo Qeshm.

Iran cho biết các máy bay không người lái đã nhắm vào nhà chứa máy bay, hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và khu vực lưu trữ trang thiết bị của căn cứ Ahmad al-Jaber. Tehran mô tả đây là một trong những trung tâm quan trọng phục vụ hoạt động không kích, trinh sát và hậu cần của quân đội Mỹ tại khu vực.

Iran tập kích căn cứ không quân Mỹ ở Kuwait.

Theo tuyên bố, chiến dịch diễn ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nhiều tỉnh phía nam Iran kể từ đầu tháng 7 sau khi Bản ghi nhớ Islamabad bị phá vỡ. Đáp lại, Iran đã triển khai nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khuôn khổ Chiến dịch Nasr 2 và Chiến dịch Saeqeh.

Tuyên bố của Tehran khẳng định các đòn tấn công quy mô lớn do quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện đã khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái, bất chấp việc triển khai các hệ thống phòng không hiện đại.

Ảnh vệ tinh ghi nhận dấu hiệu hư hại tại căn cứ Ali Al Salem

Công ty phân tích ảnh vệ tinh Soar Atlas cho biết các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy xuất hiện thêm dấu hiệu hư hại tại căn cứ không quân Ali Al Salem, một cơ sở khác do quân đội Mỹ sử dụng ở Kuwait.

Theo phân tích của Soar Atlas, một phần khu vực kho chứa thiết bị trong căn cứ xuất hiện các vệt cháy đen trên ảnh vệ tinh mới nhất, cho thấy cơ sở này có thể đã chịu tác động từ các cuộc tấn công gần đây.

Những thông tin này xuất hiện sau khi Wall Street Journal đưa tin Lầu Năm Góc đang xem xét điều chỉnh quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại Kuwait.

Theo báo cáo, các quan chức Mỹ đã cân nhắc việc cắt giảm lực lượng tại Kuwait ngay trước khi xung đột với Iran bùng phát. Sau các đợt tấn công của Tehran nhằm vào căn cứ Mỹ trong khu vực, Washington được cho là đã tiếp tục thu hẹp số lượng binh sĩ nhằm giảm nguy cơ tổn thất.