Xúc động ngày trở về của liệt sĩ sau 54 năm nằm lại chiến trường

TPO - Sau 54 năm nằm lại nơi chiến trường, liệt sĩ Trương Mạnh Tuân đã trở về trong vòng tay gia đình và quê hương Kim Liên (Nghệ An). Cuộc đoàn tụ muộn màng không chỉ khép lại 54 năm mòn mỏi chờ đợi của người thân mà còn gợi nhắc về sự hy sinh thiêng liêng của những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếng kèn truy điệu cất lên giữa buổi sáng cuối tháng Bảy, xé tan sự tĩnh lặng của làng quê Kim Liên (Nghệ An). Dưới lá cờ Tổ quốc phủ lên linh cữu, trong làn khói hương nghi ngút, hàng trăm người lặng lẽ cúi đầu tiễn đưa liệt sĩ Trương Mạnh Tuân về an nghỉ trong lòng đất mẹ sau 54 năm nằm lại nơi chiến trường.

Trong không khí trang nghiêm của lễ đón, truy điệu và an táng, nhiều người không giấu được những giọt nước mắt trước cuộc “đoàn tụ” của người lính với gia đình, đồng đội và quê hương.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Trương Mạnh Tuân tại quê nhà Kim Liên, Nghệ An.

Sinh năm 1953 tại làng Ba Thịnh, xã Xuân Lâm (nay là xóm Nam Mỹ, xã Kim Liên), Trương Mạnh Tuân lớn lên trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Năm 1971, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng trai trẻ gác lại tuổi xuân, tình thân và những ước mơ còn dang dở để lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Được biên chế vào Đại đội 5, Tiểu đoàn 2-KT, người lính trẻ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dũng cảm chiến đấu giữa những tháng ngày khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Ngày 23/5/1972, trong một trận chiến ở chiến trường miền Nam, Trương Mạnh Tuân anh dũng hy sinh khi mới 19 tuổi. Hài cốt của anh được quy tập và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy (Kon Tum).

Chiến tranh khép lại, đất nước thống nhất, nhưng người lính trẻ vẫn nằm lại nơi đất khách, còn quê hương và gia đình chưa một ngày thôi mong ngóng.

Các cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh nghiêng mình tiễn biệt người đồng đội đã hy sinh ở tuổi 19.

Suốt hơn nửa thế kỷ, trên bàn thờ gia tiên vẫn luôn có một bát hương dành cho người con chưa trở về. Cha mẹ lần lượt qua đời trong nỗi khắc khoải đợi con. Những người thân nối tiếp nhau gìn giữ niềm hy vọng rằng sẽ có một ngày được đón anh về quê hương. Và ngày ấy cuối cùng cũng đến.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, từng vòng hoa, những nén tâm hương được dâng lên như lời tri ân dành cho người lính đã hiến trọn tuổi xuân vì độc lập, tự do của dân tộc. Nhiều cựu chiến binh tóc đã bạc đến tiễn biệt người đồng đội năm xưa.

Phát biểu tại buổi lễ, cựu chiến binh Đặng Văn Quyền - Phó Thường trực Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh xúc động chia sẻ, sự trở về của liệt sĩ Trương Mạnh Tuân đúng vào thời điểm cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và cũng là lúc Ban Liên lạc vừa khép lại hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm, kết nối, tri ân đồng đội.

“Chiến tranh đã lùi xa nhưng đồng đội chúng tôi chưa bao giờ thôi đi tìm nhau. Hôm nay, đồng chí Tuân đã trở về với quê hương, với gia đình. Đó không chỉ là niềm an ủi với người thân mà còn là niềm hạnh phúc của những người lính còn sống. Chúng tôi tin rằng ở nơi xa, đồng đội cũng đã được thanh thản”, ông Quyền nghẹn ngào.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Kim Liên và những người đồng đội năm xưa trong Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh xúc động tiễn biệt liệt sĩ Trương Mạnh Tuân.

Đứng bên linh cữu em trai, ông Trương Quốc Hùng - anh trai liệt sĩ - nhiều lần lặng người. Sau hơn nửa thế kỷ mong ngóng, ngày đoàn tụ cuối cùng cũng đến, nhưng cha mẹ đã không còn để được nhìn thấy người con trở về.

Giọng nghẹn lại, ông nói: “Gia đình chúng tôi chờ ngày này quá lâu. Cha mẹ trước lúc mất vẫn luôn dặn con cháu nếu tìm được em thì phải đưa em về quê. Hôm nay, cuối cùng gia đình cũng thực hiện được tâm nguyện ấy”.

Ông Lê Văn Hợp - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên khẳng định, cuộc đời của liệt sĩ Trương Mạnh Tuân tuy chỉ có 19 mùa xuân nhưng là 19 năm sống trọn lý tưởng, sống vì Tổ quốc và Nhân dân.

“Hôm nay, quê hương Kim Liên thành kính đón đồng chí bằng tất cả lòng biết ơn và niềm tự hào. Tên tuổi của liệt sĩ sẽ mãi được ghi vào truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, là tấm gương để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo”, ông Hòa nhấn mạnh.

Buổi lễ khép lại khi những nắm đất đầu tiên được phủ lên phần mộ người lính trẻ. Sau 54 năm xa quê, hành trình của anh cuối cùng cũng dừng lại trên chính mảnh đất nơi mình cất tiếng khóc chào đời. Cuộc trở về ấy không thể bù đắp những mất mát của chiến tranh, nhưng đã khép lại một hành trình mòn mỏi đợi chờ hơn nửa thế kỷ.