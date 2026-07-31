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Pháp luật

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Nhận hối lộ của trùm thực phẩm giả, hai cựu cán bộ hải quan bị tuyên phạt 13 năm tù

Hoàng An

TPO - Với cáo buộc nhận hối lộ để hướng dẫn công ty sản xuất hàng giả được thông quan lô hàng nhập khẩu trái quy định, 2 cựu cán bộ hải quan bị phạt tổng mức án 13 năm tù.

Các bị cáo còn phải nộp hơn 100 tỷ đồng

Chiều 31/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) tổng mức án 16 năm 6 tháng tù về 3 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ.

Hai bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (cựu Giám đốc Công ty MediPhar) bị phạt 13 năm tù; Khúc Minh Vũ (cựu Giám đốc Công ty Việt Đức) bị phạt 12 năm tù về 2 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

7 đồng phạm là cấp dưới của Mạnh, bị phạt các mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Các bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó phòng giám quản 5, Cục giám sát quản lý về Hải quan) bị phạt 7 năm tù; Nguyễn Thế Việt (cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) 6 năm tù; Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, Cục quản lý dược Bộ Y tế) lĩnh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an) bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Về dân sự, đối với nhóm bị cáo phạm tội "Sản xuất buôn hàng giả", Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Năng Mạnh phải truy nộp hơn 185 tỷ đồng; Đỗ Mạnh Hoàng nộp trên 66 tỷ đồng, Khúc Minh Vũ nộp 13 tỷ đồng; Ở nhóm tội "vi phạm quy định về kế toán", bị cáo Mạnh nộp 87 tỷ, bị cáo Hoàng 31 tỷ đồng, Vũ nộp hơn 6 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản đã nộp trước đó, các bị cáo còn phải khắc phục hơn 100 tỷ đồng.

Để đảm bảo công tác thi hành án, Tòa đề nghị tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản, hơn 30 bất động sản.

Về vật chứng vụ án, tịch thu, tiêu hủy toàn bộ hàng giả.

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Các bị cáo trong vụ án.

Làm ảnh hưởng niềm tin người dân vào an toàn thực phẩm

Hội đồng xét xử đánh giá, trong vụ án, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh được xác định nắm cổ phần cao nhất trong công ty, giữ vai trò chủ mưu trong cả ba nhóm tội, do đó cần bị phạt mức án nặng nhất.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi làm giả thực phẩm chức năng trong vụ án này bị đánh giá đặc biệt nguy hiểm, có tính hệ thống, trong thời gian dài, với chủng loại đa dạng dành cho nhiều độ tuổi. Các sản phẩm này trước đó đều đã được người tiêu dùng tin tưởng, nhưng bị MediUSA làm giả để thu lợi cực lớn.

Hậu quả vụ án không chỉ nằm ở khía cạnh kinh tế mà còn ảnh hưởng niềm tin người dân vào an toàn thực phẩm. Việc đưa, nhận hối lộ giữa MediUSA và các cựu cán bộ Y tế, Công an, Hải quan trong vụ án đã làm thay đổi sự đúng đắn của việc thực thi công vụ.

Bên cạnh hành vi phạm tội, Tòa đánh giá cao thái độ thành khẩn, đặc biệt có ý thức cao trong khắc phục hậu quả. Đây là căn cứ quan trọng nhất để tòa quyết định bản án dưới khung cho cả 14 người.

Tòa xác định, từ 2016 - 2025, Mạnh cùng đồng phạm lập "hệ sinh thái" các công ty xoay quanh MediPhar, MediUSA phục vụ cho việc sản xuất thực phẩm chức năng.

Để sản xuất thực phẩm chức năng giả, bị cáo Mạnh thay vì tự nghiên cứu, thử nghiệm đã chỉ đạo nhân viên tìm kiếm công thức trên mạng internet để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đăng ký công bố. Đồng thời, cắt giảm 10 - 20% hàm lượng thành phần nguyên liệu các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, 70% đối với các chỉ tiêu chất lượng không chủ yếu.

Các bị cáo dùng tiền hối lộ một số cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để được chứng nhận công bố hơn 200 sản phẩm. Trong đó, 88 sản phẩm bị xác định là hàng giả đã mang về doanh thu 540 tỷ đồng.

Ngoài ra, hệ thống doanh nghiệp của Mạnh dùng hai hệ thống sổ sách che giấu 1.700 tỷ doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 300 tỷ đồng, sau khấu trừ là 143 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Mạnh còn "thao túng" cán bộ công chức khi hối lộ 1,5 tỷ đồng cho hai cựu lãnh đạo trong ngành Hải quan là bị cáo Nguyễn Thế Việt và Nguyễn Hữu Tuân vào thời điểm lô hàng nguyên liệu nhập từ Trung Quốc về, bị mắc tại cửa khẩu.

Khi có động thái vào cuộc của cơ quan điều tra, cựu công an Nguyễn Danh Dũng, trực tiếp xác minh, truyền thông tin để Nguyễn Năng Mạnh tẩu tán chứng cứ, hồ sơ, dữ liệu và tang vật xuống sông Hồng.

Hoàng An
#Hải Quan #Nhận hối lộ #Sản xuất thực phẩm giả #Ông chủ sản xuất thực phẩm giả #Thực phẩm giả #công ty sản xuất hàng giả

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