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Pháp luật

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Đổ 315 tấn đá thải gây ô nhiễm môi trường, hai đối tượng bị khởi tố

Tiền Lê

TPO - Dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu gom, xử lý chất thải, nhưng Anh vẫn thuê thửa đất do Nhanh quản lý để làm nơi đổ 315 tấn đá bazan, granite vụn, đá vỡ và bột đá sau chế biến gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân.

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã quyết định khởi tố Nguyễn Ngọc Anh (SN 1968) và Lê Văn Nhanh (SN 1984, cùng trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Đầu tháng 6/2026, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn Khu công nghiệp Trà Đa (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Biển Hồ và các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện tại khu đất nông nghiệp thuộc làng Phung (xã Biển Hồ) do Nhanh trực tiếp quản lý có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

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Hiện trường vụ việc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận lượng lớn đá bazan, granite vụn, đá vỡ và bột đá sau chế biến được chất thành nhiều đống đổ trực tiếp trên nền đất trống, không có mái che hay biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.
Số chất thải này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân. Tổng khối lượng chất thải rắn thông thường mà đối tượng này đã tiếp nhận và xả thải trái phép ra môi trường lên tới hơn 315 tấn.

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Đối tượng Nhanh (ảnh trái) và Anh.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Anh là người tiếp nhận chất thải rắn thông thường từ một nhà máy chế biến đá trong Khu công nghiệp Trà Đa. Dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu gom, xử lý chất thải, Anh vẫn thuê thửa đất do Nhanh quản lý để làm nơi đổ thải.

Tiền Lê
#ô nhiễm môi trường #Gia Lai #đổ thải trái phép #Công an tỉnh Gia Lai #chất thải đá #khởi tố #Nguyễn Ngọc Anh #Khu công nghiệp Trà Đa #xã Biển Hồ #bắt giam

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