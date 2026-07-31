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Pháp luật

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Bắt khẩn cấp đối tượng tự xưng có thể 'chạy án' để lừa 500 triệu đồng

Phùng Quang

TPO - Tự nhận có thể "chạy án" cho một người liên quan đến vụ đánh bạc và cá độ bóng đá, Nguyễn Công Thành đã nhận 500 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 31/7, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Công Thành (SN 1975, trú phường Nha Trang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Công Thành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên địa bàn, một người liên quan trong vụ án lo sợ bị xử lý nên tìm gặp Nguyễn Công Thành nhờ giúp đỡ.

Mặc dù không có khả năng hay căn cứ để tác động đến quá trình giải quyết vụ án, Thành vẫn tự nhận có thể "chạy án" và yêu cầu nạn nhân đưa 500 triệu đồng. Sau khi nhận đủ số tiền, đối tượng tiếp tục đòi thêm 200 triệu đồng.

Khi nạn nhân không đồng ý và yêu cầu hoàn trả tiền, Thành chỉ trả lại 250 triệu đồng, đồng thời gian dối rằng "người nhận tiền chạy án" chỉ hoàn lại được số tiền này. Thực tế, 250 triệu đồng còn lại đã bị Thành chiếm đoạt để trả nợ và cất giữ.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Công Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 50 triệu đồng là số tiền chiếm đoạt; đồng thời một cá nhân liên quan tự nguyện giao nộp thêm 100 triệu đồng mà Thành đã dùng để trả nợ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Công Thành có dấu hiệu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền chiếm đoạt 500 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phùng Quang
#Công an tỉnh Khánh Hòa #lừa đảo chiếm đoạt tài sản #chạy án #cá độ bóng đá

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