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Pháp luật

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Thủ tướng ra chỉ thị mới về chống lừa đảo, ngăn chặn lợi dụng ví điện tử để vi phạm pháp luật

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, mobile money không đúng thông tin chủ thể để vi phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, thường xuyên thay đổi địa bàn, phương thức, thủ đoạn phạm tội.

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(Ảnh minh họa)

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo trong tình hình mới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nhanh, diện rộng đến người dân.

Cùng với đó, cần chủ động rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, quản lý đất đai...

Không để hình thành các tụ điểm lừa đảo

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan nắm tình hình, phát hiện hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu, đề xuất các đối sách, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, mobile money không đúng thông tin chủ thể để vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, kinh doanh đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm khắc phục sơ hở, bất cập, không để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình an ninh, trật tự, công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quản lý, không để hình thành, tồn tại các điểm, tụ điểm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn.

Luân Dũng
#lừa đảo #ngân hàng #tài khoản ảo #ví điện tử #pháp luật #bảo vệ người tiêu dùng #không gian mạng #Thủ tướng Chính phủ

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