Hà Nội: Hai nhóm đối tượng hỗn chiến tại quán ăn đêm

TPO - Xảy ra mâu thuẫn trong khi ăn uống tại quán ăn trên đường Vĩnh Tuy (Vĩnh Hưng, Hà Nội), hai nhóm đối tượng đuổi đánh nhau gây náo loạn lúc nửa đêm.

Đối tượng cầm hung khí đuổi chém nhau trên đường. Ảnh cắt từ video.

Đêm 30/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi đánh nhau trên đường Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) gây náo loạn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào đêm cùng ngày. Hai đối tượng ăn uống tại quán nhậu 122 đường Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng.

Trong lúc ăn uống, các đối tượng xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, các đối tượng rượt đuổi đánh nhau gây hỗn loạn. Sự việc dừng lại khi có người can ngăn.

Hiện Công an phường Vĩnh Hưng đang xác minh vụ việc, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.