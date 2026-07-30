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TPHCM sẽ khảo sát 12 khu vực trọng điểm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Nguyễn Tiến

TPO - Trong số 12 địa điểm được đưa vào kế hoạch, núi Mây Tàu (xã Hòa Hiệp) là nơi có quy mô khảo sát lớn nhất. Theo hồ sơ, khu vực này từng là nơi đặt Bệnh viện dã chiến K76A, K76B trong thời kỳ kháng chiến và được ghi nhận có khoảng 700 liệt sĩ hy sinh, an táng tại đây.

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM vừa ban hành kế hoạch khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại 12 khu vực trọng điểm từng diễn ra những trận đánh ác liệt trong kháng chiến, nơi được đánh giá vẫn còn khả năng có mộ liệt sĩ tập thể chưa được quy tập.

Kế hoạch được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, nhằm thu thập, bổ sung hồ sơ khoa học, làm cơ sở để tổ chức các đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại từng địa điểm.

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Tư liệu khu vực Bệnh viện K76A được phía nước ngoài cung cấp cho Bộ Tư lệnh TPHCM phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BTL TPHCM

Để phục vụ công tác này, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM sẽ phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ cùng các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp xúc, thu thập thông tin từ Nhóm nghiên cứu dự án Sáng kiến người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI), Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) cùng các cựu binh nước ngoài.

Trong số 12 địa điểm được đưa vào kế hoạch, núi Mây Tàu (xã Hòa Hiệp) là nơi có quy mô khảo sát lớn nhất. Theo hồ sơ, khu vực này từng là nơi đặt Bệnh viện dã chiến K76A, K76B trong thời kỳ kháng chiến và được ghi nhận có khoảng 700 liệt sĩ hy sinh, an táng tại đây.

Sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Bình) - nơi diễn ra trận đánh đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 - cũng tiếp tục được khảo sát. Trước đó, năm 1995, lực lượng chức năng đã quy tập được 181 hài cốt liệt sĩ từ hai rãnh mộ tập thể được phát hiện tại khu vực này. Tuy nhiên, nhiều nguồn thông tin cho rằng vẫn còn những vị trí chôn cất khác chưa được xác định.

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TP.HCM khảo sát 12 địa điểm tìm hài cốt liệt sĩ.
﻿Ảnh: BTL TPHCM

Tại Bình Ba (xã Ngãi Giao), nơi diễn ra trận đánh ngày 8/6/1969, tài liệu ghi nhận 107 liệt sĩ hy sinh. Đến nay đã quy tập được 60 hài cốt, còn 47 trường hợp đang tiếp tục được xác minh vị trí.

Một địa điểm khác là Sở Hội (phường Bình Cơ), nơi diễn ra trận đánh ngày 12/5/1968. Theo lời kể của nhân chứng, khoảng 200 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 được chôn trong ba hố mộ tập thể. Người dân địa phương từng phát hiện 7 hài cốt và vẫn lưu giữ hình ảnh các rãnh mộ, trở thành nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác khảo sát.

Đối với Láng Cà Thy (xã Xuyên Mộc), hồ sơ lưu trữ xác định 21 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 445 hy sinh trong trận đánh ngày 31/12/1970. Đến nay, hình ảnh hai rãnh mộ cùng danh sách đầy đủ 21 liệt sĩ vẫn còn được lưu giữ, tạo cơ sở thuận lợi cho việc xác minh, tìm kiếm.

Ngoài các địa điểm trên, kế hoạch còn triển khai khảo sát tại Bàu Bàng 1 (xã Bàu Bàng) theo thông tin từ nhân chứng; khu vực Búng - Lái Thiêu (phường Lái Thiêu), nơi có ghi nhận an táng liệt sĩ phía tây cổng Trường Nông Lâm Súc vào tháng 2/1968; phía đông cầu xe lửa Bình Điền (xã Tân Nhựt) với thông tin được bổ sung từ lời kể của một cựu binh Mỹ; Bến Tranh (ấp Bến Tranh, xã Thanh An), trận đánh ngày 22/5/1969; ấp Lò Gốm (xã Long Điền), trận đánh ngày 17/2/1967; khu vực tây nam ngã tư Gò Mây (phường Bình Tân), nơi diễn ra trận FSB Pike VI ngày 12/5/1968; và Nghĩa trang Hàng Keo (đặc khu Côn Đảo), nơi an táng nhiều chiến sĩ cách mạng và liệt sĩ hy sinh từ năm 1945, đặc biệt trong giai đoạn khủng bố trắng 1940-1941.

Theo kế hoạch, tại mỗi địa điểm, đoàn khảo sát sẽ tập trung làm rõ diễn biến, quy mô và ý nghĩa lịch sử của các trận đánh; rà soát, bổ sung hồ sơ quân sự, hồ sơ liệt sĩ từ các cơ quan lưu trữ; đồng thời gặp gỡ trực tiếp nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân để xác minh vị trí chôn cất ban đầu.

Toàn bộ kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp thành hồ sơ khoa học, phục vụ việc xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn tiếp theo.

Việc triển khai khảo sát đồng loạt tại 12 khu vực trọng điểm được kỳ vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ những thông tin còn bỏ ngỏ sau nhiều thập kỷ, từng bước đưa các liệt sĩ còn nằm lại chiến trường trở về với gia đình và đồng đội.

Nguyễn Tiến
#liệt sĩ #khảo sát #TPHCM #hài cốt #chiến tranh #cựu binh #quân sự

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