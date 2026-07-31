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Người vi phạm chính sách dân số vẫn có thể được kết nạp vào Đảng

Trường Phong

TPO - “Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ kết luận của Ban Bí thư để triển khai thực hiện việc xem xét, kết nạp đảng viên đối với những người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo quy định hiện hành của Đảng”, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong quý II/2026 (Kết luận số 78-KL/TW ngày 28/7/2026).

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét và cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý II/2026.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và bí thư cấp ủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, nắm chắc và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong đó, tập trung vào những nội dung mới trong các Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, về những điều đảng viên không được làm; các nhiệm vụ sau sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội; kịp thời định hướng, xử lý hiệu quả những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn; xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW, ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tập trung các giải pháp về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, đặc biệt chủ động các giải pháp đổi mới, đột phá trong công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở, phát triển đảng viên để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong nhiệm kỳ.

Một nhiệm vụ nữa, là chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố và kiện toàn chi ủy đồng bộ, thống nhất với việc sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng thời với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt đảng vào ngày 03 hằng tháng hoặc trong tuần đầu tiên của tháng theo Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới phù hợp với điều kiện cụ thể của chi bộ; khắc phục tình trạng nghẽn mạng khi sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Kịp thời rà soát, tổng hợp, thẩm định, đề nghị Ban Bí thư xét tặng Huy hiệu từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đợt 02/9/2026; gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 10/8/2026. Đẩy mạnh xây dựng, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận kết thúc hiệu lực Quy định số 05-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư về kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng. “Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ kết luận của Ban Bí thư để triển khai thực hiện việc xem xét, kết nạp đảng viên đối với những người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo quy định hiện hành của Đảng”, kết luận nêu rõ.

Theo kết luận, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, báo cáo Thường trực Ban Bí thư kết quả việc tổ chức hội nghị trong toàn Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc của các loại hình tổ chức đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, rõ việc, rõ thẩm quyền; phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, phù hợp với mô hình tổ chức của Đảng trong giai đoạn mới theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Tổ chức Trung ương cũng thực hiện tham mưu, đề xuất Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đợt 02/9/2026. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu kế hoạch phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đợt 02/9/2026 tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Trường Phong
#Bộ Chính trị #Kết luận của Bộ Chính trị Ban Bí thư #Kết nạp đảng viên #Người vi phạm chính sách về dân số

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