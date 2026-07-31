'Spider Man: Brand New Day' khiến khán giả Trung Quốc phát cuồng

TPO - "Spider Man: Brand New Day" vừa ra mắt đã lập nhiều kỷ lục doanh thu phòng vé tại Trung Quốc. Phim khiến khán giả phát cuồng, dù nửa đêm vẫn đổ xô phải đi xem.

Trailer phim Spider Man: Brand New Day với nhiều cảnh hành động gay cấn.

Theo QQ, ngay ngày đầu ra mắt, bom tấn Spider Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) đã lập kỷ lục khi thu về 210 triệu NDT doanh thu phòng vé, chiếm 71% tổng doanh thu phim điện ảnh trong ngày tại Trung Quốc.

Bộ phim đã xuất sắc phá kỷ lục doanh thu chiếu muộn của phim Hollywood tại Trung Quốc trong vòng 5 năm trở lại đây. Khán giả xứ tỷ dân sẵn sàng thức đến 3h sáng ngày trong tuần để thưởng thức siêu phẩm này. Không dừng lại ở đó, bom tấn mới cũng lập kỷ lục về lượng vé đặt trước cao nhất lịch sử loạt phim Người Nhện.

Khán giả Trung Quốc phát cuồng vì Người Nhện: Khởi đầu mới.

Ngay từ khi ra mắt, Spider-Man: Brand New Day đã được kỳ vọng là siêu bom tấn càn quét phòng vé toàn cầu. Tác phẩm sớm làm nên lịch sử khi sở hữu trailer đầu tiên cán mốc một tỷ lượt xem chỉ sau 4 ngày, trong đó riêng 24 giờ đầu tiên đã thu về hơn 718 triệu lượt.

Tại thị trường Trung Quốc, sức nóng của phim được chứng minh ngay ngày đầu công chiếu khi chiếm tới 41,5% suất chiếu toàn quốc, cùng tỷ lệ lấp đầy rạp ấn tượng 21,3%. Thành tích này giúp phần mới của thương hiệu Người Nhện trở thành tác phẩm nước ngoài đầu tiên trong năm cán mốc 100 triệu NDT chỉ trong một ngày. Hiện tại, nền tảng Maoyan dự đoán tổng doanh thu của phim tại xứ tỷ dân sẽ chạm mốc 1,7 tỷ NDT.

Theo QQ, bộ phim mở màn với 7,8 điểm chất lượng trên Douban - một con số đầy hứa hẹn. Phần lớn đánh giá tích cực đều dành lời khen cho cách khai thác sâu sắc nỗi cô đơn và bản sắc cá nhân của Người Nhện. Nhiều khán giả thừa nhận đã rơi nước mắt ngay tại rạp vì đồng cảm với cậu sinh viên Peter Parker.

Bên cạnh nội dung chứa đựng nhiều cú bẻ lái bất ngờ, phim còn ghi điểm nhờ kỹ xảo mãn nhãn và những pha hành động hoành tráng, chân thực. Các thế võ nhanh nhẹn, uyển chuyển của nhân vật mang lại nguồn năng lượng bùng nổ. Dù vậy, tác phẩm vẫn nhận một điểm trừ nhỏ khi một số ý kiến cho rằng các phân cảnh hội thoại đang chiếm thời lượng khá dài.

Cảnh hành động trong phim thu hút khán giả, chất lượng phim được đánh giá cao.

Spider-Man: Brand New Day mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời của Peter Parker (Tom Holland). Bốn năm sau những sự kiện chấn động trong No Way Home, Peter giờ đây hoàn toàn đơn độc khi ký ức về anh đã bị xóa sạch khỏi tâm trí của tất cả mọi người. Không còn sự đồng hành của bạn gái MJ hay cậu bạn thân Ned Leed, anh chỉ biết âm thầm khoác lên vai chiếc mặt nạ để bảo vệ thành phố. Cảm giác cô độc và lạc lõng bủa vây khiến Peter rơi vào cuộc khủng hoảng danh tính trầm trọng. Việc mất đi những thiết bị công nghệ tối tân từ Stark Industries càng đẩy anh vào bế tắc khi các siêu năng lực đột ngột biến mất.

Điểm nhấn gây tò mò nhất trong trailer chính là phân cảnh Người Nhện bất lực cố gắng phóng tơ nhưng thất bại. Tuy nhiên, đây không đơn thuần là sự suy yếu, mà là dấu hiệu cho thấy cơ thể Peter đang bước vào một giai đoạn tiến hóa mới, nơi DNA nhện tiếp tục đột biến và hứa hẹn mang đến những chuyển biến đầy bất ngờ.