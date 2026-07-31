Kỳ vọng đến 2035, Hà Nội sẽ là Thủ đô xã hội chủ nghĩa

TPO - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội kỳ vọng: "Đến thời điểm năm 2035, Hà Nội sẽ là Thủ đô xã hội chủ nghĩa với mô hình phát triển bắt đầu từ cấp xã, phường".

Ngày 31/7, xã Thư Lâm tổ chức chương trình khởi động triển khai xây dựng xã xã hội chủ nghĩa và phát động "Ngày hành động vì xã xã hội chủ nghĩa" vào 1/8.

Trao đổi với báo chí bên lề chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, Phó ban Chỉ đạo xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, cho biết việc lựa chọn Thư Lâm và Phúc Thịnh để thí điểm được cân nhắc trên nhiều tiêu chí như vị trí địa lý, nền tảng văn hóa, tiềm năng phát triển, chất lượng đội ngũ cán bộ và sự đồng thuận của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trao đổi với báo chí ngày 31/7.

Ông Lưu thông tin: Đề án được xây dựng với 9 nhóm giải pháp và 54 tiêu chí cụ thể. Mặc dù triển khai thí điểm tại hai xã, nhưng 124 xã, phường còn lại của Thủ đô vẫn có thể chủ động lựa chọn các tiêu chí phù hợp để tổ chức thực hiện ngay từ năm 2026.

Mục tiêu của Thành phố là hướng tới việc tổng kết, sơ kết đề án vào năm 2030 với nhiều địa phương đạt chuẩn thay vì chỉ có hai xã thí điểm. Xa hơn nữa, lãnh đạo Thành phố kỳ vọng: "Đến thời điểm năm 2035, Hà Nội sẽ là Thủ đô xã hội chủ nghĩa với mô hình phát triển bắt đầu từ cấp xã, phường".

Thành phố kêu gọi sự đồng thuận từ bà con nhân dân, dư luận xã hội và toàn bộ hệ thống chính trị để mô hình thí điểm này tiến tới được công nhận và triển khai rộng khắp toàn địa bàn Thủ đô.

Trong tổng số 54 tiêu chí của đề án, có 52 tiêu chí định lượng cụ thể và 2 tiêu chí tổng hợp mang tính định hướng là "Sự hài lòng" và "Hạnh phúc".

Chỉ tiêu "Hạnh phúc" được coi là đích đến cuối cùng

Lãnh đạo Thành phố đã giao cho các sở, ngành nghiên cứu 18 nhiệm vụ cụ thể để phân tích, đánh giá và bổ sung các tiêu chuẩn sao cho dễ hiểu, dễ thực hiện, giúp người dân có thể kiểm chứng được bằng kết quả thực tế. Chỉ tiêu "Hạnh phúc" được coi là đích đến cuối cùng của mọi chủ trương, kế hoạch hành động và cũng đã được bổ sung vào quy hoạch dài hạn của Thủ đô.

Sự quyết liệt của địa phương đã được thể hiện rõ qua việc xã Thư Lâm khởi động chiến dịch "100 ngày triển khai mô hình". Thông điệp xuyên suốt của địa phương là: "Thư Lâm xây dựng xã đáng sống vì hạnh phúc nhân dân"

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng, đề án sẽ sớm mang lại kết quả cụ thể nhất dựa trên sự đánh giá trực tiếp của nhân dân. Thành phố sẽ luôn theo sát, đồng hành và sẵn sàng điều chỉnh các nguồn lực để tạo tác động mạnh mẽ, lan tỏa mô hình này tới các xã khác.

Đối với 124 xã, phường còn lại, Thành phố chỉ đạo Đảng ủy các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế để lựa chọn và bổ cập các tiêu chí thực hiện theo lộ trình, không nhất thiết phải triển khai đồng loạt toàn bộ 54 tiêu chí ngay từ đầu nếu chưa đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch TP nhấn mạnh: "Chúng tôi tin tưởng rằng chủ trương này của Đảng, Nhà nước và Thành phố sẽ nhận được sự ủng hộ không chỉ của hệ thống chính trị mà đặc biệt là của những người con quê hương Thư Lâm, Phúc Thịnh".