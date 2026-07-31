Hà Nội giao hơn 1,5 triệu m2 đất xây khu đô thị đa mục tiêu

TPO - Hà Nội giao hơn 1,5 triệu m2 đất tại xã Thư Lâm cho Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để xây khu đô thị gồm nhà ở, tái định cư và công trình công cộng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành quyết định giao hơn 1,5 triệu m2 đất tại xã Thư Lâm cho Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để thực hiện dự án khu đô thị đa mục tiêu gồm nhà ở, khu tái định cư và các công trình công cộng.

Đây là đợt giao đất đầu tiên để doanh nghiệp thực hiện phân kỳ 1, thuộc dự án thành phần 1 của Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm. Toàn bộ diện tích đất được giao đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trong số hơn 1,5 triệu m2 đất được giao có khoảng 190.000m2 được sử dụng để xây dựng nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng; gần 400.000m2 dành cho nhà tái định cư; hơn 9.000m2 xây nhà ở xã hội và khoảng 46.700m2 phát triển các công trình thương mại, dịch vụ.

Khu vực xây dựng khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm

Hà Nội cũng dành khoảng 80.000m2 để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có mục đích kinh doanh, gần 70.000m2 đất giáo dục, hơn 1.200m2 đất y tế và trên 9.700m2 đất bãi đỗ xe.

Khoảng 830.000m2 còn lại được bố trí để xây dựng đường giao thông, cây xanh, sân chơi, khu tập luyện thể thao, công trình văn hóa và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ công cộng.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND TP Hà Nội phê duyệt xác định: Khu đô thị đa mục tiêu có tổng diện tích khoảng 696ha, gồm hai khu A và B thuộc địa giới xã Thư Lâm và Đông Anh, gần cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Dự án được quy hoạch với nhiều loại hình nhà ở, gồm nhà thấp tầng và chung cư hỗn hợp kết hợp thương mại, dịch vụ. Hệ thống trường học, cơ sở y tế, công trình văn hóa, thể thao, công viên và bãi đỗ xe cũng được xây dựng đồng bộ.

Những tổ hợp cao tầng được tập trung dọc các tuyến giao thông đô thị như vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến đường đến Khu công nghiệp Đông Anh, các nút giao và cửa ngõ khu đô thị.

Dự án dự kiến được triển khai trong gần 4 năm, từ quý I/2026 đến quý III/2029.