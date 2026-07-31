Trung tâm mới của TP.HCM không chỉ là một vị trí địa lý

Từ thế kỷ trước, Quận Nhất trở thành trái tim của TP.HCM nhờ hội tụ “quyền lực” hành chính, thương mại, văn hóa và những công trình biểu tượng. Hôm nay, khi TP.HCM mở rộng không gian phát triển về phía biển với hàng loạt siêu hạ tầng và một cực tăng trưởng mới tại Cần Giờ, một “Quận Nhất” mới đang hình thành trong hình hài của Vịnh Tiên (Vinhomes Green Paradise) - điểm hội tụ của dòng người, dòng vốn và những biểu tượng mới của đô thị thế kỷ 21.

Trung tâm mới của TP.HCM không chỉ là một vị trí địa lý

Suốt hơn một thế kỷ, Quận Nhất (cũ) là nơi quy tụ những đại lộ đẹp nhất, những khách sạn lâu đời, nhà hát, trung tâm thương mại, các trụ sở tài chính và những sự kiện quan trọng nhất của TP.HCM. Dễ hiểu khi Quận Nhất cũng là nơi xác lập giá trị bất động sản cao nhất và trở thành “tọa độ vàng” mà nhiều thế hệ nhà đầu tư hướng tới.

Tuy nhiên, cũng giống nhiều đô thị lớn trên thế giới, theo thời gian, các trung tâm truyền thống dần đạt đến ngưỡng phát triển. Trong khi đó, xu hướng mở rộng đô thị về phía biển đang tạo ra một không gian hoàn toàn mới cho TP.HCM.

Động lực của sự dịch chuyển đến từ mạng lưới hạ tầng chiến lược đang từng bước hoàn thiện. Trong đó, ngày 22/7, cầu Phước Khánh thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức hợp long, mở ra tuyến kết nối xuyên vùng giữa Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và sân bay quốc tế Long Thành.

Trước đó, nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã được khởi công, dự kiến hoàn thành lần lượt vào cuối năm 2026 và năm 2029. Trong tương lai, cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh cùng tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm hiện hữu với đô thị biển.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến hoàn thành năm 2029, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai trung tâm du lịch biển chỉ còn khoảng 10 phút

Đặc biệt, đề xuất nghiên cứu hình thành đặc khu kinh tế biển trên không gian phát triển Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ tạo ra một siêu cực tăng trưởng mới, đưa Cần Giờ trở thành cửa ngõ kinh tế biển của TP.HCM và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đón đầu kỷ nguyên vươn ra đại dương của TP.HCM, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch như một điểm đến vui chơi, giải trí, mua sắm, trải nghiệm hàng đầu thế giới, tích hợp hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại, văn hóa và sự kiện quy mô quốc tế.

Vịnh Tiên được quy hoạch để trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu châu Á

Ở trung tâm của siêu đô thị biển, Vịnh Tiên sở hữu diện tích hơn 1.067 ha, kiến trúc theo phong cách châu Âu sang trọng. Các đại lộ như Thời Đại rộng 120 m, Tương Lai 50 m, Vịnh Tiên 41 tạo nên nhịp sống thương mại, mua sắm và lễ hội sôi động 24/7.

Bao quanh là các tiện ích biểu tượng với mật độ dày đặc, gồm VinWonders quy mô 122 ha, bộ đôi sân golf 36 hố rộng 155 ha, Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh 7 ha, thiên đường mua sắm Outlet 20 ha, Vincom Mega Mall, casino cùng tổ hợp khách sạn 5 - 6 sao mang thương hiệu quốc tế tầm cỡ....

Các tiện ích kết hợp thành hệ sinh thái đồng bộ tạo nên khả năng vận hành liên tục quanh năm, mang đến nguồn khách khổng lồ, dự kiến lên tới 60 triệu lượt/năm, tạo nền tảng phát triển cho mọi mô hình kinh doanh, dịch vụ.

Vịnh Tiên dự kiến hoàn thành xây dựng những căn thấp tầng đầu tiên trong tháng 8/2026 (Ảnh tiến độ tháng 7/2026)

Vịnh Tiên - Nơi tái hiện những đỉnh tháp tăng trưởng của bất động sản Quận Nhất cũ

Dù là Quận Nhất cũ hay những trung tâm đô thị thành công trên thế giới, tất cả đều trải qua một quy luật giống nhau. Ban đầu, đây là nơi thu hút du khách, sau đó trở thành nơi người dân muốn sinh sống và cuối cùng là tài sản được săn đón bởi giới đầu tư.

Vịnh Tiên cũng được quy hoạch theo logic ấy. Không gian sống được hoàn thiện bằng hệ thống 4 trường Vinschool, Trung tâm phát triển thế hệ trẻ Young Paradise Hub rộng 2,8 ha, bộ 5 công viên chủ đề gồm Nắng Tiên, Vườn Địa Đàng, Tiên Cảnh, Sức Khỏe và Dưỡng Lành cùng cầu Thần Tiên dài 500 m kết nối toàn khu.

Toàn bộ hệ sinh thái này lại nằm kề bên khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ 75.000 ha và hướng ra biển Thái Bình Dương, mang đến mô hình đô thị hiếm có: vừa sôi động như một trung tâm quốc tế, vừa sở hữu môi trường sinh thái giàu oxy nguyên sinh mà những khu lõi đô thị truyền thống không thể có được.

Đó là lý do Vịnh Tiên không chỉ ghi điểm với cư dân TP.HCM mà còn được lòng cộng đồng chuyên gia quốc tế, Việt kiều và tầng lớp cư dân toàn cầu đang tìm kiếm một second home kết hợp nghỉ dưỡng, làm việc và đầu tư dài hạn. Đây là nơi sống đủ thuận tiện để trở về thường xuyên, đủ phong phú để mỗi lần trở về là một kỳ nghỉ và đủ giá trị để đồng hành lâu dài cùng gia đình.

Nắng Tiên - 1 trong 5 công viên chủ đề mang đến trải nghiệm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cho cư dân Vịnh Tiên

Ở góc độ thị trường, lịch sử bất động sản cho thấy những tài sản dẫn đầu và gia tăng giá trị mạnh nhất thường xuất hiện tại các trung tâm mới trước khi toàn bộ hệ sinh thái hoàn thiện. Khi hạ tầng đồng bộ, dòng khách hình thành và các công trình biểu tượng đi vào vận hành, mức giá thường đã phản ánh phần lớn tiềm năng tăng trưởng. Đó cũng chính là tiềm năng của Vịnh Tiên hôm nay.

Khi TP.HCM bước vào kỷ nguyên hướng biển, một chương phát triển mới đang được mở ra. Và cũng như quy luật của mọi đô thị lớn trên thế giới, mỗi chu kỳ phát triển chỉ tạo ra một trung tâm thực sự. Nếu Quận Nhất cũ là biểu tượng của thế kỷ trước, định hình diện mạo của TP.HCM thế kỷ 20 thì Vịnh Tiên đang được kỳ vọng trở thành “Quận Nhất” của thế kỷ XXI, nơi chứng kiến giá trị bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ như những gì đã diễn ra tại Quận Nhất cũ.