Korea Street - Sức hút đầu tư ‘phố thương mại Hàn Quốc’ phía Đông Hà Nội

Tái hiện đặc trưng từ kiến trúc đến văn hóa Wellness Hàn Quốc, khu phố thương mại Korea Street tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn, mở ra tiềm năng kinh doanh đột phá cho các nhà đầu tư.

“Thủ phủ” công nghiệp mới và nguồn cầu điểm lưu trú cao cấp

Hưng Yên tiếp tục khẳng định vị thế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu cả nước khi xếp thứ 5/34 địa phương. Cùng với đà nâng cấp hạ tầng giao thông liên vùng, Hưng Yên đang vươn mình trở thành một trong những trung tâm khu công nghiệp mới (KCN) nổi bật của khu vực Đông Bắc Bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm tại tỉnh Hưng Yên đã đạt hơn 49.232 tỷ đồng và hơn 862 triệu USD. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 4.189 dự án đầu tư còn hiệu lực (gồm 3.219 dự án trong nước và 970 dự án nước ngoài), với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 826 nghìn tỷ đồng và hơn 18 tỷ USD, tạo nền tảng vững chắc cho đà phát triển kinh tế và bất động sản liên vùng.

Trong bức tranh FDI của Hưng Yên, Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vai trò đối tác chiến lược. Thông qua các hoạt động xúc tiến mới đây, KCN Liên Hà Thái đã đẩy mạnh kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, mở ra cơ hội đón nhận thêm nhiều dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh từ các tập đoàn đa quốc gia. Không dừng lại ở KCN Liên Hà Thái, Hưng Yên đang xây dựng mạng lưới KCN trọng điểm như Thăng Long II, Phố Nối A, Yên Mỹ,... cùng nhiều khu công nghiệp đang được mở rộng và hình thành mới, tạo nên thủ phủ công nghiệp ngày càng sôi động.

Sự vươn mình của “thủ phủ” công nghiệp đã mở ra làn sóng di chuyển mạnh mẽ của hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư và lao động quốc tế chất lượng cao – đặc biệt là cộng đồng doanh nhân, chuyên gia Hàn Quốc đến sinh sống và làm việc. Đây là nhóm khách hàng có thu nhập cao, song cũng đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe về chất lượng không gian sống. Khi lưu trú và làm việc dài ngày xa quê hương, họ luôn chủ động tìm kiếm những môi trường đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư cao cấp và đáp ứng đúng gu thói quen sinh hoạt quen thuộc

Nắm bắt nhu cầu thực tế đó, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được kiến tạo như một lời giải hoàn hảo, nổi bật với phân khu shophouse Korea Street. Mang cảm hứng về một "Hàn Quốc thu nhỏ" với hệ sinh thái tiện ích về ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe đa dạng, phân khu góp phần hoàn thiện vị thế của một tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp tại phía Đông Hà Nội. Sự kết hợp này không chỉ đáp ứng cơn khát dịch vụ chuẩn mực của cộng đồng chuyên gia quốc tế, mà còn mở ra dư địa khai thác kinh doanh với dòng tiền ổn định cho các nhà đầu tư nhạy bén

Sự kết nối liền mạch giữa tòa căn hộ trị liệu Thera Home, dãy shophouse và mặt đường chính mở ra không gian giao thương sầm uất, giàu tiềm năng

“Hàn Quốc thu nhỏ” – Nơi trải nghiệm tạo nên sức hút thương mại

Tọa lạc tại trung tâm tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, phân khu shophouse Korea Street sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm giữa ba tâm điểm hút khách gồm phân khu căn hộ trị liệu Thera Home, công viên khoáng nóng bốn mùa Oseyo Onsen & Spa và trung tâm hội nghị quốc tế Oseyo Center. Sự cộng hưởng giữa dòng cư dân thường trú, du khách nghỉ dưỡng và khách hội nghị giúp Korea Street trở thành tâm điểm giao thương sôi động, mở ra tiềm năng khai thác kinh doanh và đầu tư bền vững.

Động lực đầu tiên tạo nên sức hút của Korea Street đến từ nguồn khách thực dồi dào của khu vực. Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên sở hữu vị trí kết nối thuận tiện tới hàng loạt khu công nghiệp trọng điểm như KCN IDICO Cầu Nghìn, KCN Gia Lễ – Đông Hưng, KCN Sông Trà, KCN Liên Hà Thái cùng hệ thống khu công nghiệp lớn tại Hưng Yên như Thăng Long II, Yên Mỹ, Yên Mỹ II, Phố Nối A,... Đây là những khu vực tập trung đông đảo chuyên gia quốc tế, kỹ sư và lao động chất lượng cao đang sinh sống, làm việc tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng cuối tuần, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa của nhóm khách hàng này tạo nên nguồn cầu ổn định cho các hoạt động thương mại, dịch vụ tại phân khu Korea Street.

Bên cạnh lợi thế về nguồn khách, khu phố thương mại liền kề Korea Street tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên còn tạo khác biệt nhờ mô hình phố thương mại mang đậm bản sắc Hàn Quốc. Toàn bộ phân khu được quy hoạch theo hai tuyến phố chủ đề độc đáo: Joseon cổ kính và K-Town hiện đại, tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của xứ sở Kim Chi. Từ Cổng Đại Hàn Môn, Quảng trường Seoul Square, cầu Huwon Bridge đến phố ẩm thực Hongdae hay chợ đêm ven sông K-Market, mỗi điểm đến đều góp phần kiến tạo một tổ hợp trải nghiệm đa sắc màu, gia tăng sức hút đối với du khách và cư dân. Không chỉ là nơi mua sắm hay sử dụng dịch vụ, phân khu Korea Street được định vị như một điểm đến văn hóa – giải trí, góp phần duy trì lưu lượng khách thường xuyên cho toàn khu phố thương mại.

Gia tăng sức cạnh tranh cho phân khu Korea Street là lợi thế từ công viên khoáng nóng bốn mùa Oseyo Onsen & Spa rộng 5ha – một trong những điểm nhấn nổi bật của toàn dự án. Hệ tiện ích đa dạng gồm khu ngâm tắm Onsen trong nhà và ngoài trời, phòng băng tuyết, phòng đá muối Himalaya, phòng hoàng thổ, khu tắm bùn, spa trị liệu, công viên nước và nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe chuyên sâu mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng – trị liệu – giải trí trọn vẹn cho du khách. Đây cũng là yếu tố giúp dự án duy trì sức hút quanh năm, tạo nguồn khách ổn định cho hệ thống dịch vụ, nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng mua sắm và các mô hình kinh doanh tại khu phố thương mại.

Trên nền tảng đó, các căn shophouse Korea Street được thiết kế tối ưu cho mục đích khai thác kinh doanh với mặt tiền rộng, kết cấu ba tầng linh hoạt. Tầng một phù hợp phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ, bán lẻ hoặc ẩm thực; các tầng trên có thể sử dụng làm không gian kinh doanh dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng sang trọng. Việc nằm trong một tổ hợp được quy hoạch đồng bộ giúp các chủ sở hữu không chỉ sở hữu một bất động sản thương mại mà còn được hưởng lợi từ hệ sinh thái khách hàng sẵn có và lưu lượng người liên tục được bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau.

Trong bối cảnh xu hướng đầu tư ngày càng ưu tiên các tài sản tạo ra dòng tiền thực và có khả năng khai thác lâu dài, phân khu Korea Street tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên hội tụ đầy đủ những yếu tố tạo nên giá trị bền vững: vị trí đón đầu sự phát triển công nghiệp của khu vực, không gian văn hóa Hàn Quốc khác biệt cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng – trị liệu khoáng nóng vận hành bốn mùa. Đây chính là nền tảng để phân khu shophouse trở thành điểm đến kinh doanh sôi động và là tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.