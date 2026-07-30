Mang ký ức xóm chài vào không gian nhà phố

TPO - Ngôi nhà ở Đà Nẵng được thiết kế cho mục đích kinh doanh dịch vụ lưu trú. Để du khách cảm nhận được rõ nhất hơi thở của vùng đất, KTS đưa vào thiết kế ký ức của những xóm chài Miền Trung.

Giữa nhịp sống sôi động của Đà Nẵng công trình mở ra một không gian lưu trú bình yên, nơi những ký ức về làng chài miền Trung được tái hiện qua mái ngói, khoảng sân chung và những lối đi nhỏ đầy thân thuộc.

Lấy cảm hứng từ nếp sống quây quần bên biển, công trình khéo léo đưa kiến trúc, khí hậu và văn hóa bản địa hòa quyện trong từng chi tiết, mang đến cảm giác gần gũi như trở về nhà.

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Đơn vị thiết kế: Chơn.a

Ảnh: Chơn.a

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