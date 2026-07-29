Mẫu số chung của Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm và Thủy Nguyên: Các cực tăng trưởng mới đều tạo ra tài sản dẫn đầu

Phú Mỹ Hưng từng thay đổi diện mạo phía Nam, còn Thủ Thiêm định hình cực tài chính phía Đông TP.HCM. Tại Hải Phòng, việc mở rộng không gian phát triển đô thị về Bắc sông Cấm đang đưa khu vực Thủy Nguyên vào chu kỳ tương tự. Diễn biến của thị trường trong nửa đầu năm 2026 cho thấy dòng vốn không còn đứng ngoài quan sát mà bắt đầu đổ về tọa độ tăng trưởng mới của thành phố cảng - Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên.

Quy hoạch vẽ lại bản đồ tăng trưởng

Hơn 30 năm trước, nơi được xem là “phố nhà giàu” Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) chỉ là vùng đầm lầy, hoang hóa. Bước ngoặt đến khi quy hoạch Khu đô thị Nam Sài Gòn được triển khai cùng đại lộ Nguyễn Văn Linh dài gần 18 km được xây dựng, tạo trục giao thông xương sống và mở đường cho sự lột xác của cả khu vực.

Thủ Thiêm cũng theo quỹ đạo tương tự. Từ bán đảo còn nhiều bãi bồi bên kia sông Sài Gòn, khu vực được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế của TP.HCM. Hạ tầng trọng điểm như hầm vượt sông Sài Gòn, đại lộ Mai Chí Thọ, cầu Thủ Thiêm 1, 2 lần lượt hoàn thiện, tạo cú hích lớn cho thị trường bất động sản.

Điểm chung của Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm không nằm ở xuất phát điểm mà ở việc quy hoạch đã thay đổi giá trị của một vùng đất, từ đó thu hút dân cư, doanh nghiệp, dòng vốn và hình thành mặt bằng giá mới. Tại phía Bắc, Hải Phòng hiện đang đi theo lộ trình này.

Quy hoạch Hải Phòng mở rộng không gian đô thị về phía Bắc sông Cấm - Thủy Nguyên

Theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ phát triển theo mô hình đa cực. Trong đó, Bắc sông Cấm - Thủy Nguyên được định vị là đô thị mới, trung tâm hành chính - dịch vụ hiện đại.

Song hành là mạng lưới hạ tầng ngày càng hoàn thiện, với cầu Hoàng Gia kết nối nội đô hiện hữu và đảo Vũ Yên đã đưa vào khai thác. Cùng với đó, các dự án cầu Ngô Quyền, cầu Nguyễn Trãi và hệ thống cao tốc, vành đai, cảng biển quốc tế tạo kết nối liền mạch cho toàn khu vực cũng như liên vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Theo ông Đỗ Hữu Huỳnh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng (HPREA), quy hoạch, hạ tầng, FDI cùng sự phát triển của công nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế biển đang tạo nền tảng cho nhu cầu lớn về bất động sản chất lượng cao tại Thủy Nguyên.

Thực tế thị trường cho thấy rõ xu hướng này. Báo cáo của HPREA cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường sơ cấp Hải Phòng ghi nhận 1.359 giao dịch. Đáng chú ý, phân khúc thấp tầng tiếp tục dẫn dắt thanh khoản, với nguồn cung và giao dịch tập trung chủ yếu tại Thủy Nguyên.

Vũ Yên có cơ hội lặp lại “thập kỷ vàng” của Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm

Trong mỗi chu kỳ phát triển đô thị, giá trị lớn nhất thường thuộc về những dự án nằm ở trung tâm cực tăng trưởng ngay từ giai đoạn đầu. Đó từng là Phú Mỹ Hưng của Nam Sài Gòn và sau này là Thủ Thiêm của phía Đông TP.HCM.

Với Hải Phòng, Vinhomes Royal Island đang sở hữu vị thế tương tự khi nằm ngay trung tâm Bắc sông Cấm - Thủy Nguyên - khu vực được định hướng trở thành hạt nhân phát triển mới của thành phố Cảng. Điểm đáng chú ý là Vinhomes Royal Island không còn là câu chuyện của quy hoạch trên giấy mà đã đi vào vận hành thực tế.

Vinhomes Royal Island dẫn đầu thanh khoản thị trường 6 tháng đầu năm 2026 tại Hải Phòng

Sau hơn hai năm phát triển, đại đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân đông đảo. Nhiều hạng mục hạ tầng và hệ tiện ích quy mô lớn đi vào vận hành, từ VinWonders & Safari, sân golf 36 hố, Vinpearl Horse Academy, Vincom Mega Mall Royal Island, phố đi bộ công viên Vũ Yên đến bến du thuyền cao cấp Royal Marina. Nền tảng này giúp dự án bước sang giai đoạn tạo giá trị khai thác thực, thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng tăng giá.

Thực tế, những tài sản tạo mức tăng giá mạnh nhất trong các chu kỳ trước đều có một mẫu số chung: nằm ở trung tâm cực tăng trưởng, hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và là nơi dòng người dịch chuyển đến sinh sống, làm việc, tiêu dùng. Đây cũng chính là những gì đang diễn ra tại Vũ Yên.

Vinhomes Royal Island là dự án hiếm hoi sở hữu một bến du thuyền cao cấp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống của tầng lớp cư dân thượng lưu

Bên cạnh lợi thế vị trí, đại đô thị còn hưởng lợi từ quá trình dịch chuyển trung tâm hành chính, dòng vốn FDI, sự mở rộng của hệ thống khu công nghiệp và nhu cầu nhà ở cao cấp của đội ngũ chuyên gia, doanh nhân tại Hải Phòng.

Nhờ đó, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, Bắc sông Cấm có thể bước vào “thập kỷ vàng” của bất động sản, tương tự những gì Nam Sài Gòn hay Thủ Thiêm từng trải qua khi quá trình đô thị hóa đạt điểm bùng nổ.

Những căn biệt thự tại Vinhomes Royal Island đã sẵn sàng bàn giao mang tới chuẩn sống xanh bên cạnh các tiện ích cao cấp

Số liệu từ HPREA cho thấy, ngay trong 6 tháng đầu năm 2026, Vinhomes Royal Island dẫn đầu thanh khoản phân khúc nhà thấp tầng, chiếm gần một nửa tổng giao dịch sơ cấp của toàn thị trường Hải Phòng. Con số cho thấy thị trường không chỉ phản ứng với yếu tố quy hoạch, mà còn ưu tiên những dự án đã hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh và có khả năng khai thác giá trị ngay.

Nếu Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm từng là những tài sản dẫn đầu trong chu kỳ mở rộng không gian đô thị của TP.HCM, thì với Hải Phòng, quá trình dịch chuyển trọng tâm phát triển về Bắc sông Cấm đang mở ra cơ hội tương tự cho những dự án nằm ở vị trí trung tâm. Tại đây, Vinhomes Royal Island đang là đại diện tiêu biểu, dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản thành phố Cảng.