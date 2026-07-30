Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm: 'Đất đa mục đích - Cơ hội phát triển và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn'

TPO - Chiều mai (31/7), Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm: "Đất đa mục đích - Cơ hội phát triển và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn" với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và chính quyền địa phương để cùng nhìn lại những kết quả bước đầu sau gần hai năm triển khai Điều 218, Luật Đất đai năm 2024, đồng thời góp ý hoàn thiện chính sách trong bối cảnh Luật Đất đai đang được sửa đổi.

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh sau gần hai năm Điều 218, Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Điều luật này quy định về cơ chế sử dụng đất kết hợp đa mục đích, mở ra một hướng tiếp cận mới trong khai thác tài nguyên đất đai. Theo đó, ngoài mục đích chính, các thửa đất được vận hành theo cơ chế này trở thành không gian kết hợp đất nông, lâm nghiệp để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, dược liệu, thương mại và dịch vụ... góp phần nâng cao giá trị sử dụng đất, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Thực tế tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc cho thấy nhiều mô hình đã bước đầu phát huy hiệu quả. Tại Sa Pa và Bắc Hà (Lào Cai), các hộ dân và doanh nghiệp được phê duyệt phương án sử dụng đất nông nghiệp kết hợp phát triển du lịch sinh thái, homestay, trải nghiệm nông nghiệp, trong khi phần lớn diện tích vẫn duy trì sản xuất. Tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), nhiều doanh nghiệp kỳ vọng cơ chế mới sẽ tạo điều kiện khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan để phát triển du lịch nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ rừng và mặt nước. Ở tỉnh Lai Châu, đất đa mục đích được kỳ vọng trở thành nền tảng phát triển vùng dược liệu dưới tán rừng, thúc đẩy kinh tế xanh và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, nhiều địa phương còn lúng túng trong việc thẩm định phương án, xác định ranh giới giữa mục đích sử dụng chính và mục đích kết hợp, áp dụng các quy định về xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính cũng như xử lý sự giao thoa giữa các hệ thống pháp luật. Sự thiếu thống nhất trong cách hiểu và áp dụng quy định khiến không ít dự án, mô hình phải chờ đợi dù nhu cầu đầu tư và phát triển là rất lớn.

Cảnh quan tuyệt đẹp của Hồ Thác Bà (Lào Cai) nếu được sử dụng đất kết hợp đa mục đích sẽ tạo động lực lớn.

Trong bối cảnh dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, tọa đàm sẽ là diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, cơ quan quản lý, chuyên gia pháp lý, lãnh đạo địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trao đổi, đánh giá những kết quả bước đầu sau khi Điều 218 của Luật Đất đai năm 2024 đi vào cuộc sống; đồng thời phân tích những bất cập, khoảng trống trong quá trình thực thi và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Tọa đàm diễn ra vào lúc 14h30 ngày 31/7 tại Tòa soạn Báo Tiền Phong.