Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá 'đất vàng' gần 1.400 tỷ đồng

TPO - TP Hà Nội đã huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đất để xây khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát do Công ty TNHH Duyên Hà không nộp đủ tiền trúng đấu giá.

UBND TP Hà Nội mới đây có thông báo hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất hơn 3.300m2 để xây khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình.

Theo UBND TP Hà Nội, Công ty TNHH Duyên Hà (đơn vị trúng đấu giá khu đất) đã không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Doanh nghiệp trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc hơn 135 tỷ đồng.

Khu đất 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình, Hà Nội) trước đó được đấu giá thành công với số tiền 1.379 tỷ đồng. Ảnh tư liệu

UBND TP Hà Nội giao tổ chức trúng đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan, thực hiện quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Hà Nội yêu cầu công ty liên hệ với Thuế thành phố, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực I, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để được hướng dẫn hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội và đơn vị tổ chức phiên đấu giá thực hiện hủy kết quả trúng đấu giá đất để thực hiện khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát. Sở Nông nghiệp và Môi trường lập kế hoạch, phương án sử dụng đất và đề xuất thành phố xem xét.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng 3.366m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát.

Doanh nghiệp trúng đấu giá khu “đất vàng” này là Công ty TNHH Duyên Hà, với số tiền 1.379 tỷ đồng - cao gấp đôi giá khởi điểm trên 679 tỷ đồng. Trước khi đấu giá, doanh nghiệp đã đặt cọc số tiền trên 135 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm đấu giá lô đất.

Theo hồ sơ đấu giá, khu đất tại 18 Cao Bá Quát được thực hiện dự án khách sạn 5 sao, tầng cao công trình 5 - 6 tầng: Lớp mặt phố Cao Bá Quát là 3 - 5 tầng (12- 20m); lớp sau có khoảng lùi từ 3m - 6m so với lớp mặt phố cao tối đa 6 tầng/22m. Tổng diện tích sàn 15.923 m2; mật độ xây dựng 79% trên cơ sở đảm bảo khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ...

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Duyên Hà được thành lập năm 1993, hiện đặt trụ sở tại số 4, ngõ 41 phố Tương Mai (phường Tương Mai, Hà Nội). Doanh nghiệp hoạt động đa ngành, từ sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, bê tông, chế tạo thiết bị xây dựng đến kinh doanh lưu trú, du lịch, vận tải, nhà hàng và một số lĩnh vực dịch vụ khác... Tên tuổi doanh nghiệp được biết đến nhiều nhất thông qua hệ thống Xi măng Duyên Hà tại Ninh Bình.