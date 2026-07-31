TỌA ĐÀM: Đất đa mục đích - Cơ hội phát triển và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn

TPO - Điều 218 Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 102 năm 2024 hướng dẫn thi hành Luật đất đai cho phép sử dụng kết hợp đất đa mục đích. Tuy nhiên, từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn nhiều khoảng cách. Xuất phát từ thực tế đó, Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm 'Đất đa mục đích - Cơ hội phát triển và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn', với sự có mặt của lãnh đạo Bộ, ngành, đại biểu Quốc hội, các chuyên gia du lịch cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm tìm lời giải để quy định về đất đa mục đích vào cuộc sống.

Toạ đàm sẽ làm rõ thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn và cùng tìm kiếm các giải pháp để thúc đẩy sử dụng đất đa mục đích﻿.

Tham dự tọa đàm có bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và môi trường), cùng các lãnh đạo phòng ban, chuyên viên của Cục Quản lý đất đai. Đây là cơ quan thường trực tham mưu soạn thảo Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai của Chính phủ.

Buổi tọa đàm cũng có sự tham gia của Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu – Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội – Cơ quan thẩm tra dự án Luật Đất đai và trực tiếp giám sát việc thực thi Luật Đất đai; các chuyên gia về du lịch.

Việc kết hợp đất đa mục đích tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát triển du lịch.

Đặc biệt, tọa đàm hôm nay có sự góp mặt của các lãnh đạo địa phương và đông đảo các hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh các mô hình du lịch, sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như Sa Pa, Bắc Hà, Yên Bình, Nghĩa Lộ, Trung Tâm của Lào Cai; Đà Bắc, Cao Sơn, Thống Nhất, Tam Đảo của Phú Thọ. Và nhiều địa phương khác trong khu vực trung du và miền núi phía bắc.

Tại đây, các đại biểu sẽ trực tiếp cùng thảo luận những vấn đề của từng địa phương trong việc sử dụng đất đa mục đích. Qua thảo luận, tọa đàm sẽ làm rõ thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn và cùng tìm kiếm các giải pháp để thúc đẩy sử dụng đất đa mục đích hiệu quả hơn.