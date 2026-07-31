The Emerald River Park chuẩn bị ra mắt căn hộ mẫu, hiện thực hóa chuẩn sống bên sông Sài Gòn

Sau thời gian thu hút sự quan tâm với định hướng phát triển bất động sản bến du thuyền, The Emerald River Park sẽ chính thức giới thiệu căn hộ mẫu. Đây là dịp để khách hàng trực tiếp cảm nhận không gian sống, tiêu chuẩn bàn giao và những giá trị mà dự án kiến tạo bên sông Sài Gòn.

Hiện thực hóa không gian sống lấy cảm hứng từ bất động sản bến du thuyền

Không còn dừng ở những phối cảnh hay bản vẽ thiết kế, những giá trị mà The Emerald River Park theo đuổi sẽ lần đầu được tái hiện qua không gian thực tế. Căn hộ mẫu được phát triển như một điểm chạm để khách hàng cảm nhận rõ hơn về tư duy thiết kế, chất lượng hoàn thiện và phong cách sống mà dự án hướng đến.

Không gian phòng khách và bếp được thiết kế liền mạch, đề cao sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình và tối ưu công năng sử dụng.

Lấy cảm hứng từ mô hình bất động sản bến du thuyền, The Emerald River Park phát triển không gian sống xoay quanh trải nghiệm gắn kết với dòng sông. Không chỉ khai thác lợi thế vị trí bên sông Sài Gòn, dự án còn chuyển hóa tinh thần của những hành trình trên mặt nước vào thiết kế căn hộ, nơi mỗi không gian sống được ví như một "con thuyền" riêng của từng gia đình. Tại đó, các thành viên cùng đồng hành, sẻ chia và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống thường nhật.

Ý tưởng này được thể hiện ngay từ cách tổ chức không gian. Ban công được xem là điểm kết nối giữa căn hộ với cảnh quan bên sông, mở rộng tầm nhìn, đón gió và ánh sáng tự nhiên, đồng thời mang đến cảm giác thư thái như đang nghỉ dưỡng tại một khu resort ven sông.

Thay vì phân chia các khu chức năng một cách tách biệt; phòng khách, khu bếp và khu vực ăn uống được thiết kế liền mạch nhằm tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Mỗi không gian vừa đáp ứng công năng sử dụng, vừa tạo điều kiện để mọi người dễ dàng tương tác trong sinh hoạt hằng ngày, gợi nên tinh thần gắn kết của những hành trình trên du thuyền, nơi mọi trải nghiệm đều diễn ra trong cùng một không gian.

Không gian phòng ngủ tại căn hộ mẫu The Emerald River Park mở rộng tầm nhìn ra bến du thuyền và sông Sài Gòn.

Bên cạnh thiết kế, căn hộ mẫu còn là cơ hội để khách hàng trực tiếp kiểm chứng tiêu chuẩn bàn giao của dự án. The Emerald River Park dự kiến bàn giao với hệ thiết bị cao cấp đến từ các thương hiệu quốc tế như Hafele, Grohe, Samsung,... Đặc biệt, căn hộ được trang bị sẵn nhiều thiết bị gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, tivi,... giúp chủ nhân có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống ngay sau khi nhận nhà. Sự đầu tư đồng bộ từ vật liệu, thiết bị góp phần mang đến một không gian sống tiện nghi, hiện đại và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Trải nghiệm "Chất sống tuyệt đích bên sông"

Không chỉ dừng lại ở không gian căn hộ, sự kiện còn mang đến cơ hội để khách hàng hình dung đầy đủ hơn về hệ sinh thái sống mà The Emerald River Park đang kiến tạo.

Dự án sở hữu vị trí bên sông Sài Gòn, liền kề bến du thuyền The Emerald Marina và công viên The Emerald Riverside Park quy mô khoảng 10.000m². Sự kết hợp giữa bến du thuyền, công viên bờ sông, đường dạo ven sông, quảng trường cùng các không gian cảnh quan mở góp phần mở rộng trải nghiệm sống, đưa thiên nhiên trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày của cư dân.

Hệ tiện ích nghỉ dưỡng kết hợp tầm nhìn sông Sài Gòn là một trong những điểm nhấn của The Emerald River Park.

Bên trong dự án, hệ tiện ích được phát triển theo định hướng nghỉ dưỡng với hồ bơi hướng sông, lounge trên tầng cao, các không gian chăm sóc sức khỏe và cảnh quan xanh được quy hoạch hài hòa. Mỗi tiện ích đều hướng đến mục tiêu mang tinh thần nghỉ dưỡng 5 sao vào cuộc sống thường nhật, để mỗi ngày trở về đều là khoảng thời gian thư giãn giữa thiên nhiên và mặt nước.

Theo đại diện đơn vị phát triển dự án, căn hộ mẫu không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là không gian để khách hàng trực tiếp cảm nhận những giá trị mà The Emerald River Park theo đuổi. Từ thiết kế, tiêu chuẩn hoàn thiện đến hệ tiện ích và trải nghiệm sống đều được hiện thực hóa trong không gian thực tế, giúp khách hàng có góc nhìn toàn diện hơn trước khi đưa ra quyết định.

Sự kiện trải nghiệm căn hộ mẫu vì thế không chỉ đánh dấu một cột mốc mới của The Emerald River Park mà còn mở ra cơ hội để khách hàng cảm nhận rõ hơn định hướng phát triển của dự án. Khi bước vào không gian căn hộ, ngắm nhìn dòng sông từ ban công và khám phá hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ, khách hàng sẽ hình dung rõ hơn về "Chất sống tuyệt đích bên sông" – nơi mỗi căn hộ không chỉ là chốn an cư mà còn là không gian gắn kết gia đình và khởi đầu cho những hành trình sống trọn vẹn.