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Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 12 dự án thoát nước

Phùng Linh

TPO - Thời gian tới, Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 12 dự án thoát nước theo quy hoạch, ưu tiên các công trình đầu mối, hồ điều hòa, trạm bơm tác động đến các lưu vực Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ, Long Biên, Bắc sông Hồng, Hà Đông và phía Tây thành phố.

Ngày 31/7, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về việc tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp về xử lý úng ngập trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố đã hoàn thành và đưa vào vận hành 10 dự án khẩn cấp giai đoạn I phục vụ chống ngập úng. Khối các dự án này gồm 5 hồ điều hòa (Phú Đô, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương) và 5 công trình hệ thống tiêu thoát tại hạ lưu Kim Ngưu, kênh Thụy Phương nối sông Tô Lịch, Đại lộ Thăng Long, Ngoại giao đoàn - Resco Ecohome - Tây Hồ Tây và trạm bơm bổ sung cho khu vực Tô Lịch.

Bên cạnh đó, 2 dự án khẩn cấp giai đoạn II gồm hồ điều hòa Chèm và Liên Mạc 1 đang được triển khai từ nguồn vốn xã hội hóa.

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Các công trình, trạm bơm tiêu thoát nước khẩn cấp sau khi đưa vào vận hành đã giúp giảm đáng kể thời gian và mức độ ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội.

Sau hơn 4 tháng thi công, các dự án thoát nước khẩn cấp cùng trạm bơm Phú Thượng, Hồ Cự Khối… đã phát huy hiệu quả thực tế. Qua theo dõi các trận mưa gần đây, bao gồm cả những đợt ghi nhận lượng mưa trên 100 mm, trên địa bàn thành phố không xuất hiện điểm ngập sâu kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến giao thông.

Tại các khu vực Võ Chí Công, Resco, Eco Home, Mỹ Đình, nước chỉ ngập nhẹ từ 15-20 cm và rút hết trong khoảng 30 phút sau khi tạnh mưa. Các điểm trũng như Đại lộ Thăng Long, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra, An Khánh cũng cải thiện rõ rệt khả năng thoát nước, không phát sinh ngập hoặc chỉ úng cục bộ ngắn.

Đối với một số khu vực như đường Nguyễn Gia Bồng, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, phố Phú Xá, Vĩnh Hưng, Đinh Tiên Hoàng, Phùng Hưng, Thái Hà, Lệ Mật… tình trạng đọng nước vẫn xuất hiện khi mưa lớn vượt khả năng tiêu thoát (lượng mưa 30-60 mm trong 30 phút). Tuy nhiên, nước đã rút hoàn toàn sau khoảng 15-30 phút khi mưa kết thúc.

Riêng điểm ngập tại dốc La Pho - Thụy Khuê (20-25 cm) và ngõ 42 Giang Văn Minh (35-40 cm) trong trận mưa ngày 27/7 do ảnh hưởng từ việc thi công cống hóa mương Thụy Khuê và mương Ngọc Hà.

Đại diện Sở Xây dựng nhận định ngay cả tại các đô thị hiện đại trên thế giới, những trận mưa cường độ 100 mm/h vẫn gây nguy cơ úng ngập và mục tiêu chính của các giải pháp hiện nay là giảm thiểu thiệt hại, rút ngắn thời gian ngập.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ 12 dự án thoát nước theo quy hoạch, ưu tiên các công trình đầu mối, hồ điều hòa, trạm bơm tác động đến các lưu vực Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ, Long Biên, Bắc sông Hồng, Hà Đông và phía Tây thành phố. Về lâu dài, thành phố nghiên cứu triển khai Đề án Xử lý úng ngập giai đoạn 2026-2030, kiểm soát chặt quy hoạch cao độ nền và từng bước áp dụng mô hình "thành phố bọt biển" để giữ, thấm và tái sử dụng nước mưa.

Song song đó, công tác quản lý nhà nước, kiểm tra và xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình thoát nước sẽ tiếp tục được siết chặt.

Phùng Linh
#chống ngập #Hà Nội #dự án thoát nước #trạm bơm #hồ điều hòa #quản lý đô thị

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