Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ giếng khoan phun khí và nước cực mạnh: Xử phạt chủ giếng

Tiền Lê

TPO - Ông Đ.X.H. bị UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai phạt 42,5 triệu đồng vì không có giấy phép hành nghề vẫn tổ chức khoan giếng sâu khoảng 170m gây ra hiện tượng phun hỗn hợp khí, nước cực mạnh nhiều ngày.

Ngày 31/7, ông Trịnh Quốc Thanh - Phó chủ tịch UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, đã quyết định xử phạt hành chính đối với ông Đ.X.H. (trú làng Klă, xã Chư Prông) 42,5 triệu đồng vì không có giấy phép hành nghề vẫn tổ chức khoan giếng và khoan giếng không xin phép cơ quan chức năng.

Theo đó, từ lỗ khoan ban đầu có độ sâu 160m, đã được khoan từ trước, ngày 19/7 người đàn ông này khoan sâu thêm khoảng 10m để lấy nước tưới tiêu cây công nghiệp. Tới độ sâu khoảng 170m đã xảy ra hiện tượng phun hỗn hợp khí, nước cực mạnh nhiều ngày.

Ngày 21/7, Phòng Kinh tế xã Chư Prông kiểm tra thực tế tại lỗ khoan, lập biên bản vụ việc và phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về lĩnh vực tài nguyên nước đối với ông Đ.X.H. theo quy định. Thời điểm kiểm tra, ghi nhận giếng khoan của gia đình ông H. phun bọt khí, nước lên khỏi mặt đất cao hơn 10m.

tien-phong-749.png
Việc khoan giếng quá sâu gây ra hiện tượng phun khí kèm nước cực mạnh.

Đến nay (ngày 31/7), đường kính giếng khoan mở rộng hơn 2,5m, vẫn có hiện tượng nước phun mạnh lên khỏi mặt đất. Hiện chính quyền địa phương đã yêu cầu ông H. treo biển cảnh báo và rào xung quanh lỗ khoan, không cho người dân, động vật đến gần.

Năm 2024, bản thân ông Đ.X.H. cũng khoan một giếng, rồi xảy ra tình trạng tương tự. Khi đó, ông đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, bịt kín và lắp van trên bề mặt để ngăn dòng khí. Đến nay, giếng khoan này không còn hiện tượng phun trào.

Qua thống kê, đến nay, trên địa bàn xã Chư Prông đã ghi nhận 4 giếng khoan xuất hiện hiện tượng khí và nước phun lên mặt đất. Địa phương khuyến cáo người dân không khoan giếng tại những khu vực từng xảy ra hoặc có nguy cơ xuất hiện hiện tượng tương tự. Một số chuyên gia về khảo sát có nhận định ban đầu, nguyên nhân việc phun nước kèm khí mạnh trên do người dân đã khoan trúng các túi khí hoặc đường dẫn khí trong lòng đất.

Tiền Lê
#khoan giếng #phun khí #Gia Lai #xử phạt #tài nguyên nước #khoan sâu #xã Chư Prông #khuyến cáo #không giấy phép

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe