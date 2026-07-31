Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

7 siêu nhà máy AI trị giá hơn 30 tỷ euro khủng thế nào?

Liên minh châu Âu (EU) mở thầu xây dựng các cơ sở điện toán AI quy mô lớn, trong nỗ lực giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài và thu hẹp khoảng cách với Mỹ, Trung Quốc.

Theo truyền thông châu Âu ngày 30/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã khởi động quy trình lựa chọn các liên danh phát triển các siêu nhà máy AI trên khắp châu Âu. Các dự án dự kiến thu hút hơn 30 tỷ euro vốn đầu tư công và tư nhân, với những cơ sở đầu tiên có thể đi vào hoạt động từ giữa năm 2028.

nha-may-ai.jpg
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Dù được gọi là siêu nhà máy AI, đây không phải là cơ sở sản xuất theo nghĩa truyền thống, mà là những trung tâm điện toán quy mô cực lớn. Mỗi cơ sở sẽ kết hợp chip xử lý AI tiên tiến, hệ thống phần mềm và điện toán đám mây, kết nối tốc độ cao cùng các trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng.

Hạ tầng này được thiết kế để phục vụ quá trình huấn luyện, tinh chỉnh và vận hành các mô hình AI thế hệ mới, đặc biệt là những mô hình ngôn ngữ lớn cần xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. Các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cơ quan công quyền châu Âu sẽ được tiếp cận năng lực điện toán từ những cơ sở này.

Kế hoạch nằm trong chiến lược rộng hơn nhằm tăng quyền tự chủ công nghệ của EU, trong bối cảnh phần lớn dịch vụ đám mây và chip AI tiên tiến hiện vẫn do các tập đoàn ngoài châu Âu cung cấp. EC lo ngại sự phụ thuộc này có thể hạn chế khả năng phát triển công nghệ, bảo vệ dữ liệu và duy trì năng lực cạnh tranh của khu vực.

Cuộc chạy đua AI toàn cầu cũng kéo theo làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu và hệ thống siêu máy tính. Mỹ và Trung Quốc đã triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn để hỗ trợ phát triển những mô hình ngày càng mạnh, có thể tạo ra tác động đáng kể đối với kinh tế, khoa học và quốc phòng.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen lần đầu công bố sáng kiến xây dựng các siêu trung tâm AI tại Hội nghị Thượng đỉnh Hành động về AI ở Paris vào tháng 2/2025. EU đặt mục tiêu hình thành một mạng lưới nghiên cứu và công nghệ có sức lan tỏa tương tự phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân CERN ở Geneva.

Sáng kiến đã nhận được sự quan tâm đáng kể từ khu vực tư nhân, với 76 liên danh tiềm năng bày tỏ ý định tham gia. Trước nhu cầu này, EC nâng số cơ sở dự kiến từ 4 - 5 lên tối đa 7, đồng thời muốn phân bổ hạ tầng tương đối đồng đều giữa các khu vực.

Theo kế hoạch tài chính, EU và chính phủ các nước thành viên sẽ cung cấp tối đa 10 tỷ euro vốn công, qua đó huy động ít nhất 20 tỷ euro từ khu vực tư nhân. EC dự kiến đóng góp khoảng 5 tỷ euro, trong khi các chính phủ châu Âu cung cấp khoản tương đương.

Tuy nhiên, ngân sách hiện tại mới cho phép EC cam kết khoảng 1 tỷ euro. Phần còn lại phụ thuộc vào Khung tài chính đa niên tiếp theo của EU, vốn vẫn đang được các nước thành viên đàm phán. Việc thiếu nguồn vốn sẵn có khiến quá trình triển khai phải chia thành hai giai đoạn liên tiếp.

Đổi lại khoản đầu tư công, EU và các quốc gia tham gia sẽ nhận được quyền sử dụng năng lực điện toán tương ứng với mức đóng góp. Nguồn tài nguyên này có thể được phân bổ cho các dự án công, trung tâm nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm AI.

Khu vực tư nhân sẽ chịu toàn bộ chi phí vận hành. Các liên danh được lựa chọn phải chứng minh mô hình kinh doanh có khả năng tự duy trì thông qua việc cung cấp các dịch vụ thương mại, trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận năng lực điện toán AI đang vượt xa nguồn cung.

Mười quốc gia đã bày tỏ mong muốn đặt siêu trung tâm AI trên lãnh thổ, gồm Đức, Italy, Pháp, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Các nước có thể tự phát triển dự án hoặc thành lập liên danh xuyên biên giới, trong khi Pháp đã phát tín hiệu muốn triển khai riêng.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với mục tiêu tự chủ công nghệ là EU vẫn phụ thuộc vào các nhà cung cấp chip nước ngoài. EC đã ký biên bản ghi nhớ với Nvidia, AMD và Qualcomm, đồng thời đưa khả năng hạn chế tình trạng phụ thuộc lâu dài vào một nhà cung cấp vào tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu.

Các dự án được lựa chọn dự kiến bắt đầu xây dựng từ đầu năm 2027 và đi vào vận hành vào giữa năm 2028. Cùng với mạng lưới 19 nhà máy AI hiện có, EC kỳ vọng các cơ sở mới sẽ tạo nền tảng để châu Âu phát triển những mô hình AI tiên tiến trên hạ tầng của chính mình, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn của EU về dữ liệu, an toàn, an ninh và đạo đức.

baotintuc.vn
#EU #trí tuệ nhân tạo #AI #Gigafactory #siêu nhà máy #chủ quyền công nghệ #Ủy ban châu Âu #hạ tầng AI #chip AI #EC

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe