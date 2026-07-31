Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyên gia: Chẩn đoán ung thư không phải làm càng nhiều xét nghiệm càng tốt

Anh Nhàn

TPO - TS.BS.Phạm Xuân Dũng cho rằng trong chẩn đoán ung thư, điều quan trọng không phải là thực hiện càng nhiều xét nghiệm càng tốt mà là lựa chọn phương pháp phù hợp với từng người bệnh, từng giai đoạn và đánh giá đúng giá trị của từng xét nghiệm.

Tránh chỉ định xét nghiệm quá mức

Tại hội thảo "Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện" do Báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế và Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức sáng 31/7 tại TPHCM, Thầy thuốc Nhân dân, TS.BSCKII Phạm Xuân Dũng - Phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Chủ tịch Hội Ung thư TPHCM, cho rằng cùng với sự phát triển của y học, ngày càng có nhiều kỹ thuật hỗ trợ chẩn đoán ung thư. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa người bệnh cần thực hiện càng nhiều xét nghiệm càng tốt.

2hgb6f1p1j7i5bvjo7phcdmcf8backhallww-529.jpg
Thầy thuốc Nhân dân, TS.BSCKII Phạm Xuân Dũng - Phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Chủ tịch Hội Ung thư TPHCM phát biểu tại hội thảo

Theo bác sĩ Dũng, ung thư là bệnh lý rất phức tạp, có thể xảy ra ở hầu hết các cơ quan trong cơ thể. Vì vậy, việc chẩn đoán cần được cá thể hóa, lựa chọn phương pháp phù hợp với từng người bệnh và từng giai đoạn, tránh tình trạng chỉ định xét nghiệm quá mức.

Bên cạnh số lượng xét nghiệm, vị chuyên gia cũng lưu ý cần đánh giá đúng giá trị của từng kỹ thuật trong thực hành lâm sàng. Hiện nay, có xu hướng ưu tiên tiếp cận các công nghệ mới, song không phải xét nghiệm nào cũng mang lại lợi ích cho mọi trường hợp.

"Giá trị thực sự của xét nghiệm đó đến đâu chúng ta phải hết sức chú ý. Hiện nay chúng ta đang bị lôi vào chuyện cần phải tiếp cận liền với những xét nghiệm mới nhất nhưng điều này cũng cần nhìn lại. Mục tiêu cuối cùng của chẩn đoán không phải là thực hiện nhiều kỹ thuật nhất, mà là đưa ra quyết định điều trị phù hợp và hiệu quả cho từng người bệnh", bác sĩ Dũng nói.

Nhiều hiểu nhầm chăm sóc giảm nhẹ

Theo TS.BS.Phạm Xuân Dũng, chẩn đoán chính xác mới chỉ là bước khởi đầu. Để nâng cao hiệu quả điều trị, cần đồng thời chuẩn hóa các chỉ định, phương án điều trị và tăng cường sự phối hợp giữa nhiều chuyên ngành. Hiện mô hình điều trị đa chuyên khoa (MDT) hiện đã được triển khai tại nhiều cơ sở y tế.

Dẫn báo cáo của một chuyên gia tại Thái Lan, bác sĩ Dũng nhận định việc áp dụng MDT có thể giúp cải thiện thời gian sống còn của người bệnh thêm khoảng 15 tháng so với trường hợp không triển khai mô hình này. Tuy vậy, dù Bộ Y tế và các hội chuyên ngành đã ban hành nhiều hướng dẫn chuyên môn, việc áp dụng trong thực tế vẫn còn chưa đồng đều.

2hgb6f1oo9tgcmcfw2f4cobvx4jfycwftxmw.jpg
Các khách mời tham dự hội thảo "Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện"

Bên cạnh việc chuẩn hóa điều trị, TS.BS Phạm Xuân Dũng cũng nói về chăm sóc giảm nhẹ - lĩnh vực vẫn còn nhiều quan niệm chưa đúng.

"Nhiều người vẫn hiểu nhầm chăm sóc giảm nhẹ chỉ dành cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Trên thực tế, đây là quá trình đồng hành cùng người bệnh ngay từ khi được chẩn đoán mắc ung thư, giúp hỗ trợ tâm lý, kiểm soát triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống trong suốt quá trình điều trị", bác sĩ Dũng nói.

Dẫn kinh nghiệm từ Singapore, TS.BS.Phạm Xuân Dũng cho biết quốc gia này đã triển khai mô hình chăm sóc giảm nhẹ đã gần 30 năm. Trước khi bác sĩ thông báo chẩn đoán, người bệnh được chuyên gia công tác xã hội tiếp cận để hỗ trợ tâm lý, giúp giảm bớt cú sốc và chuẩn bị tinh thần bước vào quá trình điều trị.

TS.BS.Phạm Xuân Dũng đề xuất Việt Nam cần hoàn thiện hệ thống dữ liệu về ung thư, đặc biệt là việc ghi nhận tử suất. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư cũng như hiệu quả của các chương trình phòng, chống ung thư. Khi có đầy đủ dữ liệu về tử suất và nguyên nhân tử vong, ngành y tế sẽ có thêm căn cứ để đánh giá hiệu quả điều trị, điều chỉnh chính sách cũng như phân bổ nguồn lực phù hợp trong chiến lược phòng, chống ung thư thời gian tới.

Anh Nhàn
#Chẩn đoán ung thư phù hợp từng giai đoạn #Giá trị xét nghiệm trong chẩn đoán ung thư #Lựa chọn phương pháp chẩn đoán đúng cách #Mô hình điều trị đa chuyên khoa (MDT) #Nguyên nhân tăng cao tỷ lệ mắc và tử vong ung thư tại Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe