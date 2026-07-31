Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, hướng đến nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và an toàn

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở y tế uy tín hàng đầu, tiên phong phát triển mô hình Viện - Trường tại Việt Nam, kết hợp chặt chẽ giữa khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và nghiên cứu khoa học. Việc hợp tác với một đơn vị giàu kinh nghiệm và có năng lực chuyên môn vững mạnh như Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được xem là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển đội ngũ và từng bước hoàn thiện mô hình bệnh viện thực hành.

Theo sự hợp tác này, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh sẽ cử ekip nhân sự đến Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng để hỗ trợ chuyên môn hội chẩn, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật trong trường hợp bệnh nặng, khó, vượt quá khả năng chuyên môn đối với kỹ thuật thuộc lĩnh vực lâm sàng trong các chuyên khoa như: Tim mạch can thiệp; Ngoại Lồng ngực - Mạch máu; Ngoại Tiêu hóa - Gan mật; Ngoại Thần kinh; Ngoại Chấn thương chỉnh hình; Ngoại Tiết niệu.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp hỗ trợ đối với lĩnh vực cận lâm sàng về Giải phẫu bệnh cũng như lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng như: Nội soi tiêu hóa; Nội soi phế quản; Điện quang can thiệp (Kỹ thuật TACE, TOCE và các kỹ thuật can thiệp mạch nâng cao khác); Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu phục vụ điều trị đa chuyên khoa.

Kể từ ngày hợp tác, Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng sẽ có tên trong danh sách các cơ sở có khả năng tiếp nhận người bệnh của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh khi người bệnh có nhu cầu chuyển viện.

Thông qua hợp tác này, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng kỳ vọng từng bước tăng cường năng lực khám chữa bệnh, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, thúc đẩy hoạt động trao đổi chuyên gia và kết nối chuyên môn trong các lĩnh vực phù hợp. Trên nền tảng đó, HIU Hospital hướng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, đặc biệt ở các nhóm bệnh cần sự phối hợp chuyên khoa, chẩn đoán chính xác và điều trị an toàn.

GS.TS.BSCKII. Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Giám đốc HIU Hospital, phát biểu tại lễ ký kết hợp tác chuyên môn.

GS.TS.BSCKII. Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) kiêm Giám đốc HIU Hospital cho biết: Việc hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa trong việc nâng cao năng lực điều trị, mà còn góp phần củng cố định hướng phát triển HIU Hospital theo mô hình Viện - Trường, nơi hoạt động khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu được gắn kết chặt chẽ.

“Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng còn rất trẻ, dù được đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại nhưng chúng tôi xác định con người mới là yếu tố quyết định. Sự hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sẽ là điểm tựa quan trọng để bệnh viện từng bước nâng cao năng lực trên ba lĩnh vực cốt lõi: khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó hoàn thiện mô hình bệnh viện thực hành và phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn”, GS.TS Phạm Văn Lình chia sẻ.

PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ định hướng hợp tác giữa hai bệnh viện trong phát triển chuyên môn, nghiên cứu khoa học và quản trị bệnh viện.

Còn theo PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh:“Trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng nhau thực hiện hiệu quả các hoạt động như chia sẻ tri thức, nghiên cứu khoa học, phát triển chuyên môn sâu, quản trị bệnh viện, ứng dụng y tế số, bệnh án điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI). Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp hai bên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu hiệu quả vận hành và góp phần phát triển hệ thống bệnh viện thực hành của nhà trường. Chúng tôi tin rằng, tri thức chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được sẻ chia và chuyển hóa thành những kết quả thiết thực, hướng đến mục tiêu phục vụ người bệnh tốt hơn và đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam.”

Trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ triển khai các nội dung hợp tác theo lộ trình phù hợp với năng lực chuyên môn, điều kiện vận hành và nhu cầu thực tế của người bệnh. Các chương trình cụ thể sẽ được hai bệnh viện tiếp tục thống nhất và công bố khi đủ điều kiện triển khai.

Việc kết nối với các cơ sở y tế có uy tín như Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được xem là bước đi quan trọng nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, gia tăng niềm tin của người bệnh và khẳng định vai trò của Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - khám chữa bệnh.

Bệnh viện ĐHQT Hồng Bàng sẽ hoạt động theo mô hình Viện - Trường.

Với định hướng “Y học hiện đại – Trái tim yêu thương”, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng đặt mục tiêu phát triển thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy, nơi người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và nhân văn./.