Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp trao tặng 'Ngôi Nhà Ánh Sáng' thứ 2, tiếp nối hành trình sẻ chia vì cộng đồng

Tiếp nối hành trình thiện nguyện mang tên "Ngôi Nhà Ánh Sáng", Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp vừa chính thức trao tặng căn nhà thứ hai cho một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp. Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội thường niên của bệnh viện mà còn là sự tiếp nối của hành trình lan tỏa yêu thương, mang đến niềm tin và hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn.

Dự án "Ngôi Nhà Ánh Sáng" được khởi xướng nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp. Căn nhà đầu tiên được trao tặng vào năm 2025 cho gia đình ông Phạm Văn Đậm và bà Nguyễn Tuyết Nga tại xã Mỹ Hội, tỉnh Đồng Tháp. Từ mái nhà kiên cố ấy, một gia đình đã có thể an tâm ổn định cuộc sống sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, thấp thỏm mỗi khi mùa mưa bão đến. Thành công của công trình đầu tiên cũng là động lực để bệnh viện tiếp tục viết tiếp hành trình nhân ái này.

Điểm dừng chân tiếp theo của chương trình là gia đình bà Trần Thị Hoa (sinh năm 1948) tại xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình bà có bảy thành viên, trong đó ba người mắc bệnh lý về sức khỏe tâm thần. Các cháu nhỏ trong gia đình phải nghỉ học do mắc bệnh ung thư máu và gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai những người còn lại. Suốt nhiều năm qua, cả gia đình sinh sống trong căn nhà tạm bợ với khung gỗ mục nát, mái và vách tôn hư hỏng, luôn đối mặt với nguy cơ mất an toàn mỗi khi mưa gió.

Căn nhà của Bà Hoa trước khi xây dựng

Sau khi khảo sát và hoàn tất các thủ tục cần thiết, công trình được khởi công vào ngày 16/05/2026. Sau hơn hai tháng thi công, ngày 31/07/2026, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp đã chính thức bàn giao "Ngôi Nhà Ánh Sáng" thứ hai cho gia đình bà Trần Thị Hoa.

Căn nhà mới có diện tích 70 m², gồm 2 phòng ngủ, được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản của gia đình. Không chỉ mang đến một nơi ở an toàn trước nắng mưa, ngôi nhà còn trở thành điểm tựa để người lớn tuổi an tâm tuổi xế chiều, các em nhỏ có điều kiện học tập và sinh hoạt ổn định hơn, tiếp thêm động lực để cả gia đình vượt qua nghịch cảnh. Giá trị lớn nhất của ngôi nhà không nằm ở diện tích hay vật chất, mà ở niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn được trao gửi đến những người đang rất cần sự giúp đỡ.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp trao tặng Ngôi Nhà Ánh Sáng thứ hai

Điều đặc biệt của dự án "Ngôi Nhà Ánh Sáng" là mỗi viên gạch, mỗi căn nhà được xây lên không chỉ là đóng góp riêng của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp mà còn là sự đóng góp từ chính những quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Bệnh viện. Từng ca khám, từng ca phẫu thuật của khách hàng đã góp phần tạo nên nguồn lực để Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa duy trì và lan tỏa các hoạt động thiện nguyện cho bà con Đồng Tháp nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Những căn nhà tình thương cũng là lời tri ân mà Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp gửi đến người dân Đồng Tháp – những người đã luôn tin tưởng lựa chọn bệnh viện trong hành trình chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Với bệnh viện, chăm sóc cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc khám và điều trị bệnh mà còn là trách nhiệm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Căn nhà vững chãi, khang trang của Bà Trần Thị Hoa sau khi xây dựng

Chia sẻ tại buổi lễ bàn giao, ông Nguyễn Văn Thêm – Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp cho biết:

"Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì dự án 'Ngôi Nhà Ánh Sáng'. Sau căn nhà thứ hai sẽ là căn nhà thứ ba, thứ tư, thứ năm và còn nhiều chương trình vì cộng đồng khác dành cho người dân Đồng Tháp. Bên cạnh sứ mệnh mang lại ánh sáng cho đôi mắt, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, đồng hành cùng người dân xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn."

Với cam kết ấy, "Ngôi Nhà Ánh Sáng" không chỉ là tên gọi của một dự án thiện nguyện mà sẽ trở thành một hành trình bền bỉ. Mỗi mái ấm được dựng xây là thêm một niềm tin được thắp sáng, thêm một gia đình có cơ hội vươn lên và thêm một câu chuyện đẹp về tinh thần sẻ chia được viết tiếp trên quê hương Đồng Tháp.