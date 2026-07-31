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Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

Trường Phong

TPO - Chiều 31/7/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, sinh năm 1977, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIV.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho Thượng tướng Đặng Hồng Đức. Ảnh: TTXVN.

Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác: Phó Trưởng phòng, Cục Bảo vệ chính trị V (trước đây là Tổng cục An ninh), Bộ Công an; Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an; Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng, Thư ký Chủ tịch nước; Trợ lý Chủ tịch nước.

Trong giai đoạn từ 4/2019 - 5/2020, ông là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an; từ 6/2020 - 1/2023, ông Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Từ 2/2023 - 1/2025, ông là Thiếu tướng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Ngày 3/1/2025, ông giữ cương vị Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 6/2025, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tháng 7/2026, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Trường Phong
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Thượng tướng Đặng Hồng Đức #Bộ Công an

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