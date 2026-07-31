Ông Trần Phương Tín làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong TPHCM

TPO - Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt gồm 62 thành viên. Ông Trần Phương Tín được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP TPHCM.

Ngày 31/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Cựu TNXP TPHCM đã vận động chăm lo gia đình chính sách và hội viên nghèo, neo đơn với tổng kinh phí hơn 18,6 tỷ đồng, có hơn 8.100 lượt cán bộ, hội viên tham gia phong trào Nuôi heo đất, qua đó thu được hơn 2,58 tỷ đồng, đóng góp hơn một tỷ đồng vào Quỹ nghĩa tình TNXP. Mô hình cửa hàng Vì đồng đội sau hơn 2 năm hoạt động đã hỗ trợ hơn 2.200 lượt cựu TNXP và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Cựu TNXP TPHCM dự kiến vận động 5 tỷ đồng từ phong trào “Nuôi heo đất”; xây dựng, sửa chữa ít nhất 5 căn nhà/năm, hỗ trợ các trường hợp gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: Ngô Tùng.

Phát biểu tại đại hội, ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam ghi nhận Hội Cựu TNXP TPHCM đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích, luôn là ngọn cờ đầu của cựu TNXP cả nước.

Ông Vũ Trọng Kim đề nghị các cấp Hội tiếp tục đặt công tác Vì nghĩa tình đồng đội làm nhiệm vụ xuyên suốt, quan tâm giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với hội viên khó khăn.

Đi cùng đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, gần gũi, quan tâm bồi dưỡng cán bộ kế cận, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống.

Ông Vũ Trọng Kim cùng lãnh đạo TPHCM chúc mừng tập thể Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP TPHCM khóa I. Ông Trần Phương Tín (thứ 2 từ phải qua, hàng đầu) được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam cũng yêu cầu xây dựng nhiều mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung và nâng cao mức sống của hội viên.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt gồm 62 thành viên.

Ban Thường vụ Hội gồm 11 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 5 thành viên. Ông Trần Phương Tín được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP TPHCM.