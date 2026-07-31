Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Trần Phương Tín làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt gồm 62 thành viên. Ông Trần Phương Tín được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP TPHCM.

Ngày 31/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Cựu TNXP TPHCM đã vận động chăm lo gia đình chính sách và hội viên nghèo, neo đơn với tổng kinh phí hơn 18,6 tỷ đồng, có hơn 8.100 lượt cán bộ, hội viên tham gia phong trào Nuôi heo đất, qua đó thu được hơn 2,58 tỷ đồng, đóng góp hơn một tỷ đồng vào Quỹ nghĩa tình TNXP. Mô hình cửa hàng Vì đồng đội sau hơn 2 năm hoạt động đã hỗ trợ hơn 2.200 lượt cựu TNXP và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Cựu TNXP TPHCM dự kiến vận động 5 tỷ đồng từ phong trào “Nuôi heo đất”; xây dựng, sửa chữa ít nhất 5 căn nhà/năm, hỗ trợ các trường hợp gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

2t8a6836.jpg
Đại biểu dự đại hội. Ảnh: Ngô Tùng.

Phát biểu tại đại hội, ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam ghi nhận Hội Cựu TNXP TPHCM đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích, luôn là ngọn cờ đầu của cựu TNXP cả nước.

Ông Vũ Trọng Kim đề nghị các cấp Hội tiếp tục đặt công tác Vì nghĩa tình đồng đội làm nhiệm vụ xuyên suốt, quan tâm giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với hội viên khó khăn.

Đi cùng đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, gần gũi, quan tâm bồi dưỡng cán bộ kế cận, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống.

2t8a6857.jpg
Ông Vũ Trọng Kim cùng lãnh đạo TPHCM chúc mừng tập thể Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP TPHCM khóa I. Ông Trần Phương Tín (thứ 2 từ phải qua, hàng đầu) được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam cũng yêu cầu xây dựng nhiều mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung và nâng cao mức sống của hội viên.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt gồm 62 thành viên.

Ban Thường vụ Hội gồm 11 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 5 thành viên. Ông Trần Phương Tín được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP TPHCM.

2t8a6873.jpg
Dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, UBND TPHCM đã tặng bằng khen, kỷ niệm chương... cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội nhiệm kỳ qua.
﻿Ảnh: Ngô Tùng.
Ngô Tùng
#Ông Trần Phương Tín #đại hội đại biểu #Hội Cựu TNXP #Chủ tịch Hội #bầu cử #Ban Chấp hành

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe