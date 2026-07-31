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Hà Nội mưa lớn

Phùng Linh

TPO - Trận mưa dông diện rộng trút xuống Hà Nội đúng giờ cao điểm chiều tối 31/7 khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, mưa tập trung cường độ lớn nhất tại phường Long Biên với lượng mưa đo được lên tới 115,2 mm, gây ra một số điểm ngập úng trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, nguyên nhân đợt mưa diện rộng do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió phát triển lên đến mực 5.000 m.

Mưa dông xảy ra dồn dập trên toàn địa bàn thành phố, tập trung cường độ lớn nhất tại khu vực phía Đông.

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Mưa lớn vượt 115 mm trong giờ cao điểm chiều 31/7 gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Long Biên, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Tính đến 19h ngày 31/7, phường Long Biên có lượng mưa lớn nhất với 115,2 mm. Nhiều địa bàn lân cận cũng ghi nhận lượng mưa rất cao như xã Gia Lâm (71,8 mm), phường Phúc Lợi (70,5 mm), phường Vĩnh Tuy (65,6 mm), phường Yên Sở (55,2 mm)...

Lượng mưa dồn dập trút xuống trong thời gian ngắn trùng với thời điểm mật độ giao thông tăng cao chiều cuối tuần đã gây áp lực lớn lên hệ thống tiêu thoát nước. Kiểm tra thực tế đến 19h cùng ngày cho thấy, trên hệ thống do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội quản lý ghi nhận 3 điểm úng ngập, đọng nước tập trung tại các tuyến đường chính gồm phố Nguyễn Gia Bồng, đường Đàm Quang Trung và phố Cổ Linh.

Nhằm chủ động ứng phó, khi xuất hiện mưa dông, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng ứng trực tại các vị trí xung yếu. Các công nhân tiến hành tua vớt rác tại các ga thu, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành linh hoạt công suất hệ thống trạm bơm đầu mối để hạ nhanh mực nước trên sông, kênh, hồ.

Trong đó, Trạm bơm Yên Sở đã vận hành 11/20 bơm, Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 1/4 bơm, Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành 2/3 bơm. Đồng thời, hàng loạt trạm bơm khác như Cầu Ngà 1, Hà Trì, Mậu Lương, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Nguyễn Khuyến, Resco, Đông Trù, Đồng Bông 2 mới cũng đồng loạt hoạt động để giải tỏa áp lực thoát nước.

Đến 19h, Hà Nội đã bắt đầu ngớt mưa. Ghi nhận đến 19h30 cùng ngày, điểm đọng nước khu vực chân cầu Vĩnh Tuy đã rút hết nước hoàn toàn, giao thông qua đây trở lại bình thường. Lực lượng công nhân thoát nước tiếp tục duy trì ứng trực tại hiện trường, khẩn trương vệ sinh các ga thu, ghi thu rác sau mưa để khơi thông dòng chảy, đưa mực nước toàn hệ thống về mức an toàn và bảo đảm giao thông cho người dân.

Phùng Linh
#Hà Nội #mưa lớn #ngập úng #Long Biên #thời tiết

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