Tổng thống Hàn Quốc muốn Tổng thống Indonesia tới Triều Tiên để mở kênh đối thoại

TPO - Hôm nay (31/7), Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã hỏi liệu ông có thể tới Triều Tiên để mở kênh đối thoại hay không, và ông đã trả lời rằng mình sẵn sàng thực hiện chuyến đi.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. (Ảnh: Reuters)

Ông Prabowo đưa ra phát biểu này trong cuộc gặp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia.

Khi nói về chính sách phát triển quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Mỹ, ông Prabowo kể lại đề nghị mà ông nhận được trong chuyến thăm Seoul hồi tháng 4.

“Trong chuyến thăm Hàn Quốc gần đây nhất, tổng thống của họ đã hỏi tôi liệu tôi có thể đến Triều Tiên để mở một hình thức đối thoại nào đó hay không. Tôi đã trả lời rằng, với tất cả sự tôn trọng và thiện chí, nếu ngài đề nghị, tôi sẽ đi”, ông nói.

“Indonesia được nhìn nhận là quốc gia không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Chúng ta luôn kiên định với nguyên tắc đó”, ông nhấn mạnh.

Văn phòng của Tổng thống Lee Jae Myung chưa đưa ra phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu của ông Prabowo.

Indonesia từ lâu vẫn thực hiện chính sách đối ngoại không liên kết.

Đây cũng không phải lần đầu tiên ông Prabowo bày tỏ mong muốn đóng vai trò trung gian hòa giải.

Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Indonesia Sugiono cho biết Tổng thống Prabowo sẵn sàng làm trung gian trong cuộc chiến với Iran, nhằm “hạ nhiệt và giảm leo thang tình hình trong khu vực”.

Trong cuộc gặp hồi tháng 4, ông Lee và ông Prabowo thảo luận về an ninh năng lượng và nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng.

Kể từ khi nhậm chức năm ngoái, Tổng thống Lee Jae Myung tìm cách giảm căng thẳng với Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng nhiều lần gạt bỏ đề nghị của Seoul về nối lại đối thoại, sau khi Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc là “quốc gia thù địch” năm 2024.

Triều Tiên cảnh báo xung đột

Ngày 31/7, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng bài viết chỉ trích việc mở rộng Bộ chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, đồng thời cảnh báo xung đột trên bán đảo Triều Tiên chỉ còn là vấn đề thời điểm, chứ không còn đơn thuần là khả năng có thể xảy ra.

Bài xã luận cho rằng việc tăng quân số của trụ sở Lực lượng Mỹ ở Nhật Bản cho thấy bộ chỉ huy này đang trở thành “bộ chỉ huy tác chiến” thực thụ, đồng thời cáo buộc Washington đang chuẩn bị cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia xung đột ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đó, Trung tướng Stephen Jost - Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, khi trả lời báo Asahi của Nhật Bản đã nói rằng quân số tại bộ chỉ huy được tăng thêm 215 người so với 1 năm trước nhằm tăng cường năng lực chỉ huy và cải thiện khả năng phối hợp với các đồng minh của Mỹ.

KCNA cho rằng sự hợp tác quân sự gần đây giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đồng thời nhận định lực lượng Mỹ tại Nhật Bản nhiều khả năng sẽ là một trong những lực lượng tăng viện đầu tiên được triển khai tới bán đảo Triều Tiên nếu xảy ra xung đột.

Bài xã luận cáo buộc Washington theo đuổi “chủ nghĩa phiêu lưu quân sự”, cho rằng điều này càng khiến Triều Tiên có lý do để phát triển năng lực hạt nhân nhằm phục vụ mục đích răn đe.

Đây là bài xã luận thứ 4 được KCNA đăng trong tháng này để chỉ trích Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các quan chức Triều Tiên cũng đã nhiều lần lên tiếng lên án sự hợp tác quân sự giữa 3 đồng minh, cũng như điều mà Bình Nhưỡng gọi là các chính sách thù địch nhằm vào nước này.