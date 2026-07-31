Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ‘tắc cứng’ sau cơn mưa

Minh Hạnh

TPO - Chiều 31/7, sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài hàng cây số, nhiều người mất hàng giờ để di chuyển qua đoạn đường vài cây số.

tp-c_cau-vinh-tuy.jpg
Các phương tiện ùn dài qua cầu Long Biên. Ảnh: Hoàng Lan.

Theo ghi nhận của phóng viên, cuối giờ chiều cùng ngày, trận mưa lớn khiến nước dềnh lên làm nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài, điển hình là khu vực đường Trường Chinh, Minh Khai, Vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh Tuy…

tp-c_cau-vinh-tuy-3.jpg
Hình ảnh cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Hoàng Lan

Đáng chú ý, tại cầu Vĩnh Tuy, nhiều người mất hàng giờ đồng hồ để di chuyển từ trung tâm thành phố qua Long Biên. Theo các tài xế, nguyên nhân do đoạn đường phía bên Long Biên bị ngập nước, các phương tiện di chuyển khó khăn.

tp-c_cau-vinh-tuy-1.jpg
Hơn 20h cầu Vĩnh Tuy đã thông thoáng hơn, tuy nhiên, đường Minh Khai phía dưới vẫn ùn dài. Ảnh: Hoàng Lan
tp-c_cau-vinh-tuy-2.jpg
Lối lên cầu Vĩnh Tuy ùn dài vào chiều tối 31/7. Ảnh: Hoàng Lan

Anh Ngọc Anh - tài xế cho biết, khoảng 18h anh di chuyển từ ngã tư Vọng lên Vành đai 2 trên cao và gần như không thể di chuyển được.

“Các phương tiện tắc cứng, nhiều tài xế xuống xe vì không biết bao giờ di chuyển được” - anh Ngọc Anh chia sẻ.

vanh-dai-2.jpg
Nhiều người xuống xe vì không biết bao giờ mới hết tắc. Ảnh: Ngọc Anh

Được biết, đến gần 21h anh Ngọc Anh hiện vẫn đang ở trên Vành đai 2 trên cao chưa thể xuống được lối ra khu vực Times City.

vanh-dai-2-1.jpg
Đường Minh Khai ùn dài. Ảnh: Minh Tuấn

Một tài xế khác là anh Minh Tuấn cho biết, anh di chuyển lúc 19h ở phố Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy) về khu vực cầu Vĩnh Tuy cũng mất hàng giờ đồng hồ.

Hơn 20h cùng ngày, tại khu vực cầu Vĩnh Tuy các phương tiện có thể di chuyển, nhưng vẫn rất chậm theo hướng từ nội thành ra ngoại thành.

Minh Hạnh
#Ùn tắc giao thông sau mưa lớn ở Hà Nội #ảnh hưởng của ngập nước đến giao thông #tắc đường cầu Vĩnh Tuy và Minh Khai #ảnh hưởng của thời tiết đến hoạt động di chuyển #biện pháp xử lý ùn tắc giao thông sau mưa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe