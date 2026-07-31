Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ‘tắc cứng’ sau cơn mưa

TPO - Chiều 31/7, sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài hàng cây số, nhiều người mất hàng giờ để di chuyển qua đoạn đường vài cây số.

Các phương tiện ùn dài qua cầu Long Biên. Ảnh: Hoàng Lan.

Theo ghi nhận của phóng viên, cuối giờ chiều cùng ngày, trận mưa lớn khiến nước dềnh lên làm nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài, điển hình là khu vực đường Trường Chinh, Minh Khai, Vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh Tuy…

Hình ảnh cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Hoàng Lan

Đáng chú ý, tại cầu Vĩnh Tuy, nhiều người mất hàng giờ đồng hồ để di chuyển từ trung tâm thành phố qua Long Biên. Theo các tài xế, nguyên nhân do đoạn đường phía bên Long Biên bị ngập nước, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Hơn 20h cầu Vĩnh Tuy đã thông thoáng hơn, tuy nhiên, đường Minh Khai phía dưới vẫn ùn dài. Ảnh: Hoàng Lan

Lối lên cầu Vĩnh Tuy ùn dài vào chiều tối 31/7. Ảnh: Hoàng Lan

Anh Ngọc Anh - tài xế cho biết, khoảng 18h anh di chuyển từ ngã tư Vọng lên Vành đai 2 trên cao và gần như không thể di chuyển được.

“Các phương tiện tắc cứng, nhiều tài xế xuống xe vì không biết bao giờ di chuyển được” - anh Ngọc Anh chia sẻ.

Nhiều người xuống xe vì không biết bao giờ mới hết tắc. Ảnh: Ngọc Anh

Được biết, đến gần 21h anh Ngọc Anh hiện vẫn đang ở trên Vành đai 2 trên cao chưa thể xuống được lối ra khu vực Times City.

Đường Minh Khai ùn dài. Ảnh: Minh Tuấn

Một tài xế khác là anh Minh Tuấn cho biết, anh di chuyển lúc 19h ở phố Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy) về khu vực cầu Vĩnh Tuy cũng mất hàng giờ đồng hồ.

Hơn 20h cùng ngày, tại khu vực cầu Vĩnh Tuy các phương tiện có thể di chuyển, nhưng vẫn rất chậm theo hướng từ nội thành ra ngoại thành.