Đi cùng Khánh Sky đến nhà Vua Quạt livestream, Hồ Văn Khoa bị công an truy tìm

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Khoa là người đi cùng "giang hồ mạng" Khánh Sky đến xưởng của TikToker Vua Quạt, chửi bới, đe dọa và livestream trên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa nhằm phục vụ việc xác minh, giải quyết nguồn tin về vụ việc có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo quyết định truy tìm, do chưa xác định được đối tượng Khoa ở đâu, nên Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân khi phát hiện người này cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, Hồ Văn Khoa đi cùng Nguyễn Văn Hợi (còn gọi là Khánh Sky) đến nhà xưởng của ông Trần Đình Tiệp (TikToker Vua Quạt) tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Hồ Văn Khoa (trái) và Khánh Sky.

Theo nội dung đoạn livestream lan truyền trên mạng xã hội, Khánh Sky cùng một số người, trong đó có Hồ Văn Khoa, xuất hiện trước cổng nhà xưởng của TikToker Vua Quạt. Trong khoảng 15 phút phát trực tiếp ngày 29/7, Khánh Sky nhiều lần lớn tiếng gọi tên, yêu cầu Vua Quạt ra gặp mặt, cho rằng đối phương khóa cửa, trốn trong phòng và liên tục đưa ra những lời lẽ thách thức.

Mặc dù nhiều lần bị gọi tên, TikToker Vua Quạt không xuất hiện. Khánh Sky còn yêu cầu đối phương phải ra xin lỗi và có phát ngôn với nội dung thách thức, coi thường pháp luật: "Cùng lắm đi tù".

Khi biết gia đình Vua Quạt đã trình báo cơ quan Công an, Khánh Sky cùng nhóm đi cùng nhanh chóng lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, sau vụ việc, Khánh Sky tiếp tục livestream xin lỗi lãnh đạo các cấp của tỉnh Bắc Ninh. Người này cho rằng do đã sử dụng rượu bia nên không làm chủ được hành vi, dẫn đến vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và mong được cơ quan chức năng cùng người dân bỏ qua.

Còn Hồ Văn Khoa cũng lên mạng xã hội thanh minh "chỉ đi cùng", không liên quan, can thiệp vào sự vụ của Khánh Sky.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang xác minh vụ việc.