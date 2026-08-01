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Pháp luật

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Đột nhập cơ quan hải quan trộm cắp tài sản

Ngọc Văn - Trà My

TPO - Đột nhập vào phòng họp của Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây lấy trộm 2 máy tính xách tay, một thanh niên ở TP. Huế vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 1/8, thông tin từ Công an xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam N.D.P. (SN 2005, trú xã Phú Lộc, TP. Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Chân Mây - Lăng Cô tiếp nhận tin báo từ Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (TP. Huế) về việc bị mất trộm 2 máy tính xách tay tại phòng họp của đơn vị.

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Đối tượng N.D.P. cùng tang vật. Ảnh CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai xác minh, truy xét đối tượng gây án. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định N.D.P. là người thực hiện vụ trộm cắp nói trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, N.D.P. đã lấy trộm 2 máy tính xách tay tại cơ quan hải quan với mục đích bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ vụ việc và thu hồi toàn bộ tài sản bị mất.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với N.D.P. theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Chân Mây - Lăng Cô khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, nhất là các thiết bị điện tử có giá trị; không để tài sản ở nơi sơ hở, thiếu người quản lý; đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh như lắp đặt camera giám sát tại nơi làm việc và nơi ở. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý.

Ngọc Văn - Trà My
#trộm cắp tài sản #Hải quan cửa khẩu Chân Mây #Công an TP. Huế #bắt tạm giam #máy tính xách tay #xã Chân Mây - Lăng Cô #khởi tố bị can

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